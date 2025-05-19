Бобровский — ментальный гигант! Чемпион НХЛ разорвал «Торонто» и мчит к защите титула

Седьмые матчи в этом плей-офф – гарантия чего-то фантастического. «Даллас» в третьем периоде игры с «Колорадо» сделал крутой камбэк с 0:2, а Микко Рантанен оформил хет-трик и стал героем Техаса. «Виннипег» же спасся за три секунды до конца и оформил победный гол во втором овертайме.

Эта серия развивалась так, что никакого седьмого матча могло и не быть. «Торонто» сел в лужу в пятой встрече, проиграл 1:6 и вынудил неадекватных болельщиков «листьев» выкидывать и сжигать джерси Мэттьюса и Марнера. Вот, наверное, было их удивление, когда эти двое соорудили победный гол в Санрайзе и перевели серию в седьмую игру.

Первый период можно чётко поделить на две части. В первой «Флорида» побежала топтать соперника, наносила множество бросков, но Уолл и полевые сумели отвести все угрозы. А во второй половине периода уже «Торонто» был очень близок к голу. Нис, Нюландер, Лоутон и Лоренц имели самые прекрасные возможности открыть счёт, однако Сергей Бобровский отразил все опасные броски.

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Первая половина второго отрезка выдалась схожей, только с одним большим различием – «Флорида» забила аж трижды до окончания 30-й минуты. Открыл счёт Сет Джонс, которому дали накатить на ворота и бросить точно в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее проявили себя третье и четвёртое звено, которые за две минуты ещё дважды зажгли свет за спиной Джозеффа Уолла. Характерно, что при всех трёх шайбах на площадке находились первые две тройки «Торонто».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

По психологии «листьев» был нанесён мощнейший удар, от которого они до перерыва так и не оправились, а «Флорида» несколько раз откровенно простила поплывшего соперника.

В начале третьего периода «Торонто» поймал соперника на смене и одну шайбу отыграл, однако «Флорида» тут же жестоко и коварно украла надежду – Луостаринен через 47 секунд восстановил преимущество «пантер» в три шайбы. На экваторе третьего периода Сэм Райнхарт вновь довёл болельщиков «Мэйпл Лифс» до критической точки: народ массово хлынул на выход, а джерси вновь полетели на лёд. Это уже становится классикой. Точку не мог не поставить неофициальный «хозяин «Торонто» — Брэд Маршан забросил в пустые ворота. Больше Брэда очков против «Мэйпл Лифс» набирал только Горди Хоу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флорида» разорвала «Торонто» в седьмом матче и мчит к защите титула! А Сергей Бобровский – ментальный гигант! В первом периоде, когда «листья» создали минимум пять опаснейших моментов, Сергей оставил свою команду в игре, а уже потом коллектив вознаградил голкипера за старания. То, как Боб спокойно и уверенно играет решающие матчи, по-настоящему восхищает.

«Пантерз» третий год подряд сыграют в финале конференции. Там их уже ждёт «Каролина». К слову, после вылета «Торонто» хоть один россиянин в нынешнем сезоне выиграет Кубок Стэнли.