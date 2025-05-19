Те же, там же. На финальных стадиях НХЛ нет новых команд

Любители олдскульного хоккея с придыханием вспоминают не только об ушедшей эре тафгаев, но и об эпохе суперкоманд в НХЛ. Тогда только от щедрости владельцев команд зависело то, сколько будущих членов Зала славы выходило в составе. Хотя вражда «Колорадо» и «Детройта» уже осталась историей, их великое противостояние сделало очень много для продвижения лиги. А теперь попробуй собери в четвёртом звене Халла и Робитайла — сразу же придавит потолком.

Однако суперкоманды вернулись, пока никто этого не заметил. Из четырёх полуфиналистов прошлого сезона трое снова гарантировали себе «бронзовые медали Открытого чемпионата США по хоккею». Вместо «Рейнджерс», которых прибили внутренние проблемы, на арену вернулась «Каролина». Правда, этот факт большего разнообразия финалу Востока не придал, потому что пара «Пантерз» и «Харрикейнз» повторяет 2023 год. «Даллас» и «Эдмонтон» уже виделись друг с другом год назад.

Ну а полуфиналисты «обновлённой» эры НХЛ, которая стартовала после ковида, выглядят так:

Полуфиналисты НХЛ (с 2020-го) 2020 «Тампа-Бэй» «Айлендерс» «Вегас» «Даллас» 2021 «Тампа-Бэй» «Айлендерс» «Вегас» «Монреаль» 2022 «Тампа-Бэй» «Рейнджерс» «Эдмонтон» «Колорадо» 2023 «Флорида» «Каролина» «Вегас» «Даллас» 2024 «Флорида» «Рейнджерс» «Эдмонтон» «Даллас» 2025 «Флорида» «Каролина» «Эдмонтон» «Даллас»

Если не считать «Монреаль», который залетел в топ-4 благодаря схеме с канадским дивизионом (и оглушительно лопнул уже в следующей регулярке), то картина ясна. Мы видим четыре южные команды, которые играют в штатах без налога (две флоридские, «Даллас» и «Вегас»); два клуба из Нью-Йорка; два клуба, которым повезло задрафтовать под первым общим номером драфта суперзвезду по фамилии, которая начинается на «Мак-»; ну и «Каролина», которая успела заглянуть ещё и в финал Востока-2019.

«Каролина» и «Флорида» в финале Востока-2023 Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Для «потолочной» НХЛ это картинка непривычная. Сейчас мы видим третий этап развития современной лиги, которая начала свою новую историю в 2005-м после потери целого сезона. До локаута-2012 в коллективном соглашении оставалось предостаточно дыр, кроме того, династии начала нулевых ещё оставались в соку — потому «Детройт» успел погостить в полуфинале три года подряд (2007-2009).

А вот после второго локаута мы увидели куда бо́льшую калейдоскопичность. Да, в начале 2010-х на Западе (да и во всей лиге) царили «Чикаго» и «Лос-Анджелес», которые забрали пять кубков за шесть лет и дважды подряд сходились в финале конференции. Однако это был единственный такой случай — кроме того, оба клуба очень быстро сдулись. С 2013-го по 2019-й в финале Запада играли восемь разных клубов, как и на Востоке. Сенсационных историй типа «Оттавы»-2017 и «Вегаса»-2018 не осталось.

Восток, как можно увидеть, зажат в плотных тисках флоридских команд. С одной стороны, это можно объяснить налоговым фактором и прекрасным уровнем жизни в самом штате — это касается не только климата, но и социально-экономических условий. С другой стороны, ещё лет 10 назад во Флориде всё это тоже было, а «Пантеры» залегали где-то на глубоком дне, живя воспоминаниями о финале-1996. Даже «Тампа-Бэй» между Кубком-2004 и покупкой команды Джеффом Виником в 2010-м была одной из самых нелепых организаций всей НХЛ, которая чуть не обменяла Стэмкоса спустя год после драфта.

На Западе есть такой же неналоговый «Даллас» из такого же комфортного для жизни Техаса. Однако здесь дело не только в нулевой ставке: в 2017-м «звёздам» очень повезло получить третий общий выбор на драфте, когда у них было 6,4% шансов его получить. Ту церемонию «Даллас» вообще провёл на историческом уровне: Миро Хейсканен, Джейк Эттингер и Джейсон Робертсон в один год — это заявка на лучшую работу клуба на драфте в XXI веке. У «Эдмонтона» довольно комфортный путь благодаря Тихоокеанскому дивизиону, где половина команд либо перестраивается, либо выходит из перестройки.

Как видно, нехоккейные факторы как будто бы превалируют. Командам с маленьких рынков всегда было непросто жить в условиях американского спорта — особенно это характерно для НБА. Нью-Йорк всегда останется Нью-Йорком при всех внутренних проблемах местных клубов, и желающие играть там найдутся. Впрочем, «Айлендерс» — это история как раз скорее не про город, а про авторский проект Барри Тротца. Это же можно сказать и про «Каролину», где идеи Рода Бриндамора вплоть до второго раунда работают просто великолепно.

Но, возможно, один из ключевых факторов такого положения — потолок зарплат, точнее, его ковидный почти что «отрицательный рост». Даже в обычных условиях жёсткая «кепка» не только помогает командам с маленьких рынков, но и мешает: «Флорида» и «Виннипег» имеют одинаковое количество средств, только при одинаковом предложении хоккеист поедет на Юг — и не только из-за нулевой ставки, но и из-за комфорта. Многие предлагали НХЛ ввести потолок зарплат, где учитывалась бы только зарплата на руки, однако из-за запутанной налоговой системы США реализовать такое на практике просто нереально.

«Даллас» и «Эдмонтон» в прошлогоднем финале Запада Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

За пять лет потолок зарплат НХЛ вырос на $ 4 млн — при этом параллельно в США и других странах мира росла инфляция (как ковидные, так и политические факторы), желания хоккеистов тоже росли, а зарплаты в других американских лигах улетели в космос по сравнению с НХЛ. Конечно, де-факто плоский потолок прибил чемпионский «Колорадо», вмиг потерявший второе звено, а также не позволил сохранить глубину «Тампе». С другой стороны, в такой ситуации преимущество команд с нулевым налогом становилось больше, позволяя подписывать на минимальный контракт хоккеистов типа опытнейшего Нейта Шмидта, чей контракт был выкуплен «Виннипегом».

Из команд с нулевым налогом до полуфинала не добирались только «Нэшвилл» и «Сиэтл». Однако «Кракен» — это не только самая молодая команда лиги, но ещё и клуб с драфта расширения, где менеджмент четыре года назад сработал откровенно странно. Кроме того, отсутствие «НДФЛ» в штате Вашингтон компенсируется наличием высоких косвенных налогов. А вот работа «Нэшвилла» показывает, что благодаря нулевому налогу можно подписать за одно межсезонье Стэмкоса, Маршессо и Шея, однако для игры в плей-офф нужна ещё и длительная менеджерская работа.

Роль менеджеров типа Джима Нилла («Даллас») и Билла Зито («Флорида») здесь вообще двойственная. С одной стороны, игроки часто прямо говорят, что перейдут в эти конкретные клубы, что автоматически сбивает на них цену (это обмены и Тарасенко, и, частично, Рантанена). С другой стороны, это желание повышает правильная комплектация команды, которая была проведена до этого, и игроки готовы чуть подвинуться в деньгах ради того, чтобы играть в коллективе, который на что-то претендует.

Однако впереди в НХЛ случится событие с непредсказуемым исходом — резкий рост потолка, которого ещё не было. Отложенные из-за ковида средства пойдут на зарплаты, и уже этим летом нас наверняка ждёт парочка контрактов, из-за которых люди будут хвататься за голову. Пока непонятно, кому в первую очередь это поможет — нынешние «южные повелители» НХЛ смогут благодаря свободным средствам ещё улучшить свои костяки или команды из арьергарда подтянутся благодаря большим подписаниям.