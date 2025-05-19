Сумасшедший гол «Локомотива» оказался победным! Ярославль — в шаге от Кубка Гагарина

«Трактор», выиграв первую встречу финальной серии в Ярославле, следом уступил в двух матчах подряд, в том числе в одном домашнем. Проигрывать вторую домашнюю встречу — непозволительная роскошь, тем более что в состав вернулись ведущие центральные нападающие Андрей Светлаков и Чарльз Робинсон. В свою очередь, у «Локомотива» в заявке снова появился Александр Полунин.

В прошлом матче, скажем откровенно, ярославцы выглядели интереснее и мощнее своего соперника. Нет, уральский клуб не просел в плане физики, просто соперник оказался быстрее и мощнее. Плюс у «Трактора» как-то сник Максим Шабанов, от которого именно сейчас ждут наибольшей активности.

«Они были спокойными, нужно быть спокойными с шайбой и агрессивными – без шайбы. У нас это было в сериях с московским и минским «Динамо», как и в первом матче финала. «Локомотив» всегда хладнокровен с шайбой, у них опытные и габаритные игроки. Мы ведём 1:0, небольшая неразбериха, мы получаем гол, ведёт соперник», — считает главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

В общем, работы у тренерского штаба канадского специалиста хватало, но и Игорь Никитин с помощниками явно не сидел сложа руки. Любая потеря концентрации на решающей стадии может дорого стоить, а у ярославцев до сих пор стоит перед глазами прошлогодний финал с «Металлургом».

В первом периоде отчётной встречи Шалунов подхватил шайбу и вместе с Берёзкиным убежал на одного защитника хозяев. В итоге Максим объехал Блажиевского и отдал шикарный пас на своего партнёра, который в касание отправил шайбу в сетку ворот Фукале. Подобные контратаки железнодорожники зачастую реализуют на опыте и без особых проблем.

Во второй двадцатиминутке «Трактор» долго не мог нанести ни одного броска по воротам Исаева. Во второй половине игрового отрезка хоккей стал более равным, но чувствовалось, что Ярославль играет с запасом и силы для резерва есть.

На старте третьего периода «Трактор» получил большинство после опасной игры высоко поднятой клюшкой со стороны Берёзкина, однако реализовать лишнего хозяева не смогли. 15 матчей в плей-офф подряд «Трактор» не забивает в большинстве, — повод очень серьёзно задуматься.

Несколько классных спасений совершил Фукале, но с хитрющим броском Николаева не справился даже он. Сначала никто не понял, что шайба после броска Ильи с острого угла попала в голову Фукале и отскочила под перекладину. Судьи только после подсказки засчитали взятие ворот, как итог 2:0 в пользу гостей.

Гру пошёл на риск, заменив Фукале на шестого полевого хоккеиста более чем за пять минут до сирены. В результате Робинсон сделал пас в сторону Ткачёва, который с пятака переправил шайбу в ворота Исаева.

Вскоре Фрейз зачем-то зарядил клюшкой между ног Дронову, получив пятиминутный штраф. В формате «6 на 4» Шабанов в очередной раз не смог как следует принять передачу от партнёра, Алексеев рискнул, бросил со своей половины и поразил пустую цель.

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3:1 в матче и 3-1 в серии — «Локомотив» в шаге от победы в Кубке Гагарина. Команды переезжают в Ярославль.