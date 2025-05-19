Топ-матчи вторника: борьба «Манчестер Сити» за Лигу чемпионов, яркий хоккей и теннис

Лучший спорт 20 мая: Швеция — Канада и другие встречи на ХЧМ-2025, а также Хачанов в Женеве. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 17:20: Чехия — США, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как распределятся места в группе B?

В первом слоте игрового дня швейцарцы встретятся с казахстанцами. При всём уважении к команде Олега Болякина, фаворит в той встрече очевиден любому, кто следит за положением дел на мировом первенстве. В случае победы швейцарские хоккеисты поднимутся на виртуальное первое место в своей группе, а окончательное распределение позиций внутри топ-3 произойдёт по итогам встречи между чехами и американцами. Каким оно будет?

🎾 19:00*: Карен Хачанов (Россия, 4) — Кей Нисикори (Япония), Женева, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: победит ли Хачанов экс четвёртую ракетку мира?

Карен Хачанов, посеянный четвёртым в Женеве, имел bye в первом круге, а во втором его ожидает встреча с Кеем Нисикори. 35-летний японец, бывшая четвёртая ракетка мира, уже не тот, что раньше, — его карьеру подпортили травмы. Но он может осложнить жизнь Хачанову. В первом круге Нисикори, 62-й номер рейтинга ATP, выбил перспективного Лёнера Тьена (4:6, 6:4, 6:4). В личных встречах счёт 2-5 не в пользу Карена, в том числе 0-1 в этом сезоне. В Гонконге финалист US Open — 2014 победил россиянина со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

⚽️ 21:00: «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия — Про-Лига, 33-й тур

Интрига: чемпион Саудовской Аравии продлит победную серию?

«Аль-Иттихад» проведёт первый матч в статусе нового чемпиона Саудовской Аравии. Команда Лорана Блана одержала четыре победы подряд и стала недосягаемой для всех преследователей. Успешная серия «Аль-Шабаба» чуть скромнее — две победы подряд. Он располагается на шестой строчке в таблице и останется на ней же по окончании сезона. С точки зрения мотивации предстоящая встреча не имеет для команды никакого значения.

🏒 21:20: Швеция — Канада, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в матче главных фаворитов чемпионата мира?

Шведы прошлись катком по своей группе, одержав шесть побед в шести встречах с роскошной разностью заброшенных и пропущенных шайб (25-3). При этом турнирный расклад в группе остаётся неясным. К двум заключительным дням на предварительном этапе мирового первенства подопечные Сэма Халлама подошли на первом месте в своей группе. Но у преследующей их сборной Канады оставался матч в запасе с командой Финляндии, после чего спустя сутки родоначальникам хоккея предстоит встреча со шведами. Что же ждёт хозяев чемпионата мира в матче с ещё одной сборной, которая также очень хороша на этом турнире?

⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 37-й тур

Интрига: как «Кристал Пэлас» проведёт первый матч в статусе победителя Кубка Англии?

В прошедший уикенд «Кристал Пэлас» завоевал Кубок Англии — в финале справился с «Манчестер Сити» (1:0). Помимо этого, лондонский клуб выдал серию из четырёх матчей без поражений в чемпионате. А вот «Вулверхэмптон» проиграл два раза подряд и не забил ни одного мяча. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место, «Вулвз» — 14-е. Они останутся на этих же строчках в таблице по итогам предстоящей встречи. «Кристал Пэлас» одержал четыре победы подряд в домашних матчах с «Вулверхэмптоном».

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Борнмут», АПЛ, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» поднимется в топ-3?

Сейчас «Манчестер Сити» располагается за пределами зоны Лиги чемпионов. Однако если команда Хосепа Гвардиолы добьётся победы в предстоящем матче, то поднимется сразу на третье место. Если «Борнмут» наберёт три очка, то совершит скачок с 11-й на восьмую строчку в таблице. Но он ни разу не обыгрывал «Ман Сити» на выезде в нынешнем веке. Всё это намекает на очередной успех команды Гвардиолы.