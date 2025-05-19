«Серии с «Авангардом» научили не быть дураками». В «Локомотиве» готовы добивать «Трактор»?

«Локомотив», проиграв первый матч финала, следом одержал три победы подряд, включая две – в Челябинске, и теперь находится в шаге от завоевания Кубка Гагарина. «Трактор» смог размочить счёт лишь в концовке, а затем получил пять минут большинства за 44 секунды до финальной сирены, но не сравнял, а пропустил в пустые ворота. Ярославцы уже послезавтра могут выиграть свой первый Кубок Гагарина, но на пресс-конференции главный тренер команды Игорь Никитин предупредил, что нервотрёпки в такой ответственный момент не избежать, а хоккей тем и прекрасен, что он – непредсказуем.

«Будет нервотрёпка, никуда не денешься. Нужно пройти это, не дёргаясь»

— Концовка нервозная получилась. Парни молодчики, готовимся дальше.

— Удивило решение Фрейза вот так принести пять минут большинства. Как отреагировали на этот момент?

— Это ситуационный момент, Байрон попал. Там до этого можно было чуть по-другому играть. Это игра, если бы да кабы, столько всяких нюансов, в какую сторону всё перевернётся. Разберёмся с парнями, скорректируем, но это хоккей.

— Эмоциональные качели в концовке займут в вашей коллекции тревожных моментов особое место?

— Сами себе «привезли» эти моменты. Сила команды – в правильной реакции на ситуацию, четвёрка здорово отработала, гол забили. Нужно всё-таки искать позитив. Не в плане, что не помнить негатив – его исправлять, корректировать, но всё равно же в хоккей играем, чтобы получать удовольствие.

— Когда Фрейз удалился, вам сложно было определить четвёрку, которая будет на льду? И что чувствует тренер, когда один из этой четвёрки забивает в пустые из своей зоны?

— Банально сказать, что это моя работа. Не следить – забили гол, не забили… Как говорил Виктор Васильевич, у тренера должно быть чутьишко, кого выпустить. Поверьте, это не всегда работает, иногда даже в 100-процентных ситуациях. Сегодня сработало, парни молодчики.

— Счёт 3-1 в серии соответствует игре, которая была показана командами?

— У меня в карьере достаточно моментов, когда счёт соответствует, не соответствует. Вообще, это не имеет значения. Статистика есть статистика.

— Один шаг до чемпионства. Мы видели, как с «Авангардом» вы отдавали серию с 3-1. Понимаете, как залезть в голову игрокам, чтобы этого не повторилось?

— Мне кажется, наоборот, не надо никуда залазить, парни просто должны этот опыт прожить сами. Что там залазить?

— Но опыта с «Авангардом» хватило, чтобы они сейчас по-другому к этому шансу отнеслись?

— С моей стороны можно всё говорить, игра покажет. То, что мы стали опытнее, — это однозначно, и не потому, что выиграли или играли такие матчи. Как мужчина, пока не пройдёт определённые стадии развития… Наша команда эти стадии так же проходит. Но, опять же, тем и интересен хоккей, что никто не знает, как будет дальше.

— Шайбу Николаева увидели с лавки или для вас стало удивлением, что судьи засчитали её после звонка из «военной комнаты»?

— Сейчас правила позволяют тренерам вообще за этим не следить. У меня работы хватает на лавке, смысл переживать? Болельщики переживают, у меня другая работа.

— 3-1 в серии, пятый матч дома, город долго ждёт чемпионства, трибуны погонят вперёд. Как не перегореть?

— Нужно просто готовиться к игре, не думать, какой это шаг. Это самый простой рецепт. Всё равно будет нервотрёпка, никуда не денешься. Нужно пройти это, не дёргаясь.

Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Серии с «Авангардом» научили нас не быть дураками»

«Каждый матч — важный, но сегодня — особенный, пришлось много терпеть. Первый гол? Мы два раза отыгрывались и побеждали, даже если бы пропустили, фокусируемся на своей игре, если бы забили, дальше продолжаем, мы играем в хоккей. В следующей встрече будет сложно и нам, и им. Нужно фокусироваться на последнем шаге, болельщики станут нас поддерживать. Чему научили серии с «Авангардом», где после 3-1 доходили до седьмого матча? Не быть дураками», — сказал нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин.

«Это финал, кайф получаешь после каждой игры. О чём думал, выходя на последнее меньшинство? Тренер определяет четвёрку, у нас каждый готов выйти и биться. В меньшинстве главное – брать шайбу на себя и выкидывать её поскорее. Хладнокровие «Локомотива»? Глобально не думаем, готовимся к игре. Саня Радулов заряжен каждый день, каждую тренировку, находиться рядом с ним — колоссальный опыт», — отметил нападающий «Локомотива» Денис Алексеев.

«Придётся добавлять. То, что показываем сейчас, — недостаточно»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает, что «Локомотив» вынес уроки из прошлогоднего финала, где проиграл 0-4 «Металлургу», а челябинцам придётся добавлять, чтобы вернуться в серию.

— В финале нужно уметь создавать важные эпизоды, которые будут в итоге решать игру. У соперника это получается, а у нас – нет. У нас были моменты, но то пас не приходит в клюшку, то бросок не получается, это и сделало разницу.

— Что нужно сделать, чтобы переломить серию? В моментах «Трактор» смотрелся обречённым.

— После второго периода по броскам было 14-14. Если мы не создавали моменты, то так нельзя сказать и про соперника. На льду не было пространства и времени, обе команды шли в давление, нашими ошибками соперник воспользовался. Нельзя не отметить неудачный отскок от клюшки Шабанова. У нас случались моменты, но не было самых важных.

— Что сейчас происходит с Шабановым?

— Мне казалось, что в концовке шайба не коснулась его клюшки, просто перескочила. Он показал себя в первом матче, заработал 1+1, после этого против него начали жёстко играть. Мне нравятся его старание, соревновательность, ему всего 24 года, он ещё учится. Он играет против команды, у которой взрослые защитники, почти всем за 30. Радулову – 39, Шабанову – 24. Шаби старается в каждой смене, мне нравится его рвение к победе, он стремится себя показать, это признак хорошего игрока.

— Удовлетворены возвращением Робинсона и Светлакова?

— Я не знал, чего ждать, ещё утром у нас не было чёткого понимания, будут ли они играть. Они с утра только вышли на лёд. Они оба прибавляли по ходу матча, но не были в своей 100-процентной форме. Вы могли заметить, я перевёл Робинсона на фланг, потому что он только вернулся.

— Почему не использовали тайм-аут при «6 на 4»?

— Из-за травмы Дронова была остановка игры, у нас было время, чтобы всё объяснить. У нас не идёт большинство, мы можем прибавить в этом компоненте, нужно что-то генерировать.

— Показалось, что «Трактор» выдал свой максимум. Есть ли ещё резерв?

— Нам придётся добавлять. Очевидно, что того, что мы сейчас показываем, недостаточно. Соперник — хорошая оборонительная команда, играют хладнокровно. В прошлом финале команда проиграла четыре матча подряд, и они вынесли из этого уроки. Соперник создаёт шансы и ими пользуется, а у нас шайба отскакивает от клюшки. Не хочу как-то умалить заслуги «Локомотива», однако нам надо стараться больше.

— Вы говорили, что «Трактору» надо быть спокойным с шайбой и агрессивным – без неё. Работал ли этот план до первого гола «Локомотива»?

— Мы сегодня сделали много хороших вещей, пусть и не играли идеально. Нужно работать, чтобы отскоки играли нам на руку.

Бенуа Гру Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Магнитка» тоже вела 3-1 в финале, но кубок взял ЦСКА»

«Поражение — это отстой, нужно найти способы вернуться в серию после 1-3. Второй гол «Локомотива» был важным, нам нужно было что-то менять, у соперника оказалось преимущество в две шайбы, нельзя забивать один гол за две минуты [до конца] и надеяться на лучшее. Нужно, чтобы все прилагали усилия, хоккей — командный вид спорта, нельзя играть 50 минут без голов. Нужно забивать первыми, это плотная серия, здесь всё очень близко. Я был готов играть сегодня», — сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.

«Очередной матч за «Локомотивом». Старались что-то изменить, более обдуманно играли в силовой. Будем смотреть по следующему матчу, «Магнитка» вела 3-1 у ЦСКА три года назад, но Кубок взял ЦСКА. Второй гол? Когда ты уступаешь в одну шайбу, больше шансов отыгрываться, однако у нас выбора не было. Нужно продолжать давить, играть в свою игру», — считает защитник «Трактора» Арсений Коромыслов.