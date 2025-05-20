Чехия одержала разгромную победу, а Канада впервые проиграла на турнире.

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Франция уже вылетела, а Казахстан теперь спасёт только чудо! Итоги дня на ЧМ-2025

19 мая состоялся 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Сборная Франции проиграла Словении на ЧМ-2025 и покинула элитный дивизион

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала словенская сборная со счётом 3:1.

В составе национальной команды Франции единственную шайбу на свой счёт записал Тим Бозон. В составе сборной Словении голами отметились Жан Ежовсек, Ник Симшич и Матиц Тёрёк.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

После этого поражения Франция осталась на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетела из элитного дивизиона. В свою очередь, словенские хоккеисты сохранили прописку в классе сильнейших на следующий год.

Чехия всухую разгромила сборную Германии в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Германии и Чехии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали чешские хоккеисты со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк, Лукаш Седлак, Якуб Флек (дважды) и Якуб Лауко. Матч «на ноль» провёл чешский голкипер Даниэль Владарж.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Венгрии уступила команде Норвегии в матче чемпионата мира — 2025, Казахстан опустился на последнее место в группе

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Минимальную победу одержали норвежские хоккеисты со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче на седьмой минуте забросил нападающий национальной команды Норвегии Ноа Стеен с передачи Микаэля Брандсегг-Нюгора. Шат-аут в составе норвежской сборной оформил голкипер Тобиас Норманн. Благодаря этой победе норвежцы гарантировали себе выступление в элитном дивизионе мирового первенства в следующем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

После завершения этого матча сборная Казахстана опустилась на восьмое место в группе. Теперь в заключительный игровой день команде Олега Болякина нужно как минимум переводить игру со Швейцарией в овертайм, чтобы избежать понижения в классе. Поражение в основное время отправит Казахстан рангом ниже.

Финляндия победила сборную Канады в серии буллитов в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала финская сборная со счётом 2:1.

В основное время в составе канадцев шайбой отметился Райан О'Райлли с передачи Ноа Добсона. В момент голевой атаки канадцы находились на льду в меньшинстве. В составе финнов в третьем периоде ответный гол забил Патрик Пуйстола с передач Николаса Матинпало и Ханнеса Бьёрнинена.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказалась сборная Финляндии. Для канадцев это поражение стало первым на ЧМ-2025. Примечательно, что с большой степенью вероятности встреча с финнами стала последней в легендарной карьере канадского голкипера Марка-Андре Флёри.

Матчи 20 мая: