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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 19 мая 2025 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Франция уже вылетела, а Казахстан теперь спасёт только чудо! Итоги дня на ЧМ-2025
Егор Торишный
Итоги дня на ЧМ по хоккею, 19 мая 2025 года
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Чехия одержала разгромную победу, а Канада впервые проиграла на турнире.

19 мая состоялся 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Франции проиграла Словении на ЧМ-2025 и покинула элитный дивизион

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала словенская сборная со счётом 3:1.

ЧМ-2025 . Группа A
19 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Словения
0:1 Ежовсек (Машич, Капель) – 09:22 (pp)     0:2 Симшич (Капель, Махковец) – 16:21     1:2 Бозон (Тексье) – 58:05     1:3 Тёрёк – 59:45    

В составе национальной команды Франции единственную шайбу на свой счёт записал Тим Бозон. В составе сборной Словении голами отметились Жан Ежовсек, Ник Симшич и Матиц Тёрёк.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

После этого поражения Франция осталась на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетела из элитного дивизиона. В свою очередь, словенские хоккеисты сохранили прописку в классе сильнейших на следующий год.

Чехия всухую разгромила сборную Германии в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Германии и Чехии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали чешские хоккеисты со счётом 5:0.

ЧМ-2025 . Группа B
19 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Германия
Окончен
0 : 5
Чехия
0:1 Пастрняк (Нечас, Червенка) – 05:51 (pp)     0:2 Седлак (Пастрняк, Червенка) – 26:43     0:3 Флек (Воженилек, Крейчик) – 29:07     0:4 Лауко – 40:43 (sh)     0:5 Флек (Нечас, Гронек) – 56:40    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк, Лукаш Седлак, Якуб Флек (дважды) и Якуб Лауко. Матч «на ноль» провёл чешский голкипер Даниэль Владарж.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Венгрии уступила команде Норвегии в матче чемпионата мира — 2025, Казахстан опустился на последнее место в группе

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Минимальную победу одержали норвежские хоккеисты со счётом 1:0.

ЧМ-2025 . Группа B
19 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Норвегия
0:1 Стеен (Брандсегг-Нюгор) – 06:28    

Единственную шайбу в матче на седьмой минуте забросил нападающий национальной команды Норвегии Ноа Стеен с передачи Микаэля Брандсегг-Нюгора. Шат-аут в составе норвежской сборной оформил голкипер Тобиас Норманн. Благодаря этой победе норвежцы гарантировали себе выступление в элитном дивизионе мирового первенства в следующем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

После завершения этого матча сборная Казахстана опустилась на восьмое место в группе. Теперь в заключительный игровой день команде Олега Болякина нужно как минимум переводить игру со Швейцарией в овертайм, чтобы избежать понижения в классе. Поражение в основное время отправит Казахстан рангом ниже.

Финляндия победила сборную Канады в серии буллитов в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала финская сборная со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа A
19 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Б
Финляндия
1:0 О'Райлли (Добсон) – 37:57 (sh)     1:1 Пуйстола (Матинпало, Бьёрнинен) – 47:01     1:2 Толванен – 65:00    

В основное время в составе канадцев шайбой отметился Райан О'Райлли с передачи Ноа Добсона. В момент голевой атаки канадцы находились на льду в меньшинстве. В составе финнов в третьем периоде ответный гол забил Патрик Пуйстола с передач Николаса Матинпало и Ханнеса Бьёрнинена.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказалась сборная Финляндии. Для канадцев это поражение стало первым на ЧМ-2025. Примечательно, что с большой степенью вероятности встреча с финнами стала последней в легендарной карьере канадского голкипера Марка-Андре Флёри.

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Матчи 20 мая:

ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 13:20 МСК
Латвия
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
20 мая 2025, вторник. 13:20 МСК
Швейцария
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Словакия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
20 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
20 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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