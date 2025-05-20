Провожал Видича из «МЮ» и застревал в Мюнхене. Босс онлайнов — к 20-летию «Чемпионата»

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

На самом деле, моё попадание на «Чемпионат» — отчасти дело случая. В 2009 году я был студентом экономического факультета четвёртого курса РГГУ. Как-то сидел на одном из этажей любимого университета и ждал следующей пары во время «окна». Рядом сидел мой давний знакомый Мстислав Петров — он помладше. На «Чемпионате» и в «Советском спорте» набирали стажёров, и, вот пока был перерыв, я написал на «Чемп», а Стив — в «СС».

И нас обоих взяли! Мстислав уже тогда любил гонки, ралли, Формулу-1 и прочие машинки, ну а я погрузился в хоккей. Помню, как позднее, параллельно с лекциями в универе, писал на стареньком ноутбуке свои первые материалы: сперва бесплатно, затем за сущие копейки. Самым важным тогда было набраться опыта и понять всю специфику работы спортивного журналиста. Ну и, безусловно, передислоцироваться со стажёрской жёрдочки в кресло обычного корреспондента…

Павел Панышев в первые годы работы на «Чемпионате» Фото: «Чемпионат»

Кто сыграл главную роль

Если бы не покойный ныне Макс Лебедев, меня бы на «Чемпионате» не оказалось. Именно он набирал стажёров в обескровленный на тот момент отдел хоккея. Давал тестовые задания, проверял оперативность и грамотность, делал замечания, вносил коррективы.

В итоге отобрали четверых: меня, Сашу Рожкова, Машу Роговскую и Фарида Бектемирова. Это те ребята, с которыми я начинал свой журналистский путь и каждому из которых по-своему благодарен. С Сашей мы бок о бок трудимся по сей день, а Маша и Фарид уже в других местах.

Сергей Гимаев, Александр Рожков и Павел Панышев Фото: «Чемпионат»

Мой первый текст был про Высшую хоккейную лигу — Макс доверил написать, а я переживал и вычитывал каждую букву, чтобы не оплошать! При этом к интервью со знаменитостями всегда относился и отношусь спокойно: я по натуре человек общительный, для меня не проблема поговорить с глазу на глаз или при необходимости позвонить по телефону.

Если возвращаться к Максу, то он был человеком специфическим: мы много ругались, спорили, но всё равно оставались друзьями-коллегами. Про Макса сказано и написано много, да и сам он любил рассказывать байки и вспоминать дела давно минувших дней. Лебедев — кладезь историй.

Максим многому научил каждого из нас и сыграл огромную роль в становлении молодых репортёров. Тем больнее было узнавать новость о его смерти в 2023 году. Царство ему небесное, вечная память и большое человеческое спасибо за всё.

Как Максим Лебедев передавал пост хоккейного босса: Смена караула

Пять главных редакторов и отдел онлайнов

Мне довелось поработать с пятью главными редакторами «Чемпионата»: я пришёл при Михаиле Сёмине, трудился под руководством Александра Шмурнова* (внесён Минюстом в список иностранных агентов), Самвела Авакяна, Евгения Слюсаренко. Сейчас наш главред — Вячеслав Опахин. Спасибо им всем за доверие и, конечно же, бывшим управляющим директорам Дмитрию Сергееву с Антоном Сучковым.

Именно при Шмурнове и Авакяне (Самвел тогда был главным по футболу и замом Александра) я возглавил созданную с нуля службу онлайнов — функционирующую до сих пор. У нас очень разношёрстный коллектив: от любящего режим и дисциплину Андрея Гурова до Артёма Тайманова, которого периодически нужно пинать и подстёгивать, но который тоже по-своему хорош. К каждому человеку важен свой подход.

Павел Панышев Фото: «Чемпионат»

Главное в ведении онлайнов — оперативность, грамотность и максимальное совпадение написанного с реальностью. Помню, как раньше футбольный корреспондент по телефону делился с ведущими происходящим в товарищеских матчах российских футбольных грандов на сборах (с видеотрансляциями тогда было туго).

Случалось и такое, что вели по два матча параллельно, но со временем штат наших сотрудников увеличился и стало гораздо проще.

При этом функции хоккейного обозревателя с меня никто не снимал: я продолжаю писать о любимом виде спорта, просто уделяя ему чуть меньше времени, нежели раньше.

Павел Панышев и Александр Овечкин Фото: «Чемпионат»

Забавные истории: проводил Видича с Гиггзом…

Ох, их за эти 16 лет случилось так много, что обо всём и не вспомнить и тем более не написать. Давайте расскажу про два случая: один связан с футболом, а второй — с хоккеем.

Помню, как в 2014 году нам с Николаем Петросяном, возглавлявшим новостную службу «Чемпионата», один из известных брендов моторных масел предложил слетать в пресс-тур в Манчестер. При этом я про себя сразу подумал: «Блин, Паш. Ты всю жизнь болеешь за «Ливерпуль», но отказываться от такой командировки точно нельзя».

Пришлось делать срочную английскую визу, собрать кучу бумаг, всё оперативно оформить, а затем транзитом то ли через Франкфурт, то ли через Дюссельдорф всё же долететь до Манчестера.

При этом повод для поездки получился роскошным: прощание Видича с «Олд Траффорд» — легендарного серба, переходившего в «МЮ» из моего любимого «Спартака», провожали овациями. «Ман Юнайтед» в прощальном матче Неманьи, ушедшего на правах свободного агента в «Интер», выиграл дома у «Халл Сити» (3:1). Кстати, этот матч стал последним на поле «Театра мечты» не только для Видича, но и для легендарного Райана Гиггза, завершавшего карьеру.

Павел Панышев и Неманья Видич Фото: Из личного архива Павла Панышева

…и потерялся в Германии

С хоккеем всё получилось драматичнее. В немецком городе Штраубинг, что под Мюнхеном, проводился турнир в рамках Лиги Легенд: прилетал на него даже Игорь Ларионов, ставший главной звездой вечера и не успевавший раздавать автографы направо и налево.

После игры участники и журналисты, разумеется, переместились в более уютное и тёплое место, нежели ледовая площадка: один из местных ресторанов устроил по случаю приезда такой делегации шикарный банкет.

Фирменное немецкое пиво (и не только) лилось рекой. Как я после всех посиделок на автопилоте добирался до номера — по-прежнему не помню. И вот незадача: на следующий день был запланирован трансфер в Мюнхен, а оттуда — самолёт обратно в Москву. Проснулся я в тот момент, когда коллеги уже проходили регистрацию на рейс. Достучаться и дозвониться до меня не смогли.

Пытаясь хоть как-то выйти из ситуации, набрал на мобильный организаторам. В результате такси из Штраубинга в Мюнхен оплачивал за свой счёт (попал на кругленькую сумму), а обратный билет на самолёт мне купили новый.

Вот такой грустный, но тоже жизненный опыт. Как говорится, не повторяйте чужих ошибок!