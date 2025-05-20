Прежний «Торонто» мы больше не увидим. Что ждёт главных неудачников НХЛ дальше?

14 мая 2002 года, Александр Могильный делает дубль в седьмой игре серии с «Оттавой» и выводит «Торонто» в финал Восточной конференции, где «листья» проиграют «Каролине» и на 20 с лишним лет забудут, что такое играть за выход в финал.

А когда был выигран последний кубок «листьями»? Что вообще происходило в мире? Советским Союзом тогда только начал править Леонид Брежнев, в США президентом был Линдон Джонсон, «Пражская весна» наступит только через год, сборная Англии за год до этого выиграла свой первый (и последний) чемпионат мира по футболу, до Суперсерии с канадцами ещё целых пять лет, а сборная СССР по хоккею только-только стала семикратным чемпионом мира.

В НХЛ в то время играли только шесть команд, а Бобби Орр проводил свой первый сезон в лиге, по итогам которого забрал «Колдер».

Да, было это в далёком 1967 году. Тогда «Торонто» переиграл 4-2 «Монреаль» в финальной серии и стал 13-кратным обладателем Кубка Стэнли.

Давайте вернёмся в настоящее. Как «Мэйпл Лифс» провели сезон? После неудачи в первом раунде год назад Шелдон Киф отправился в отставку, а на смену ему пришёл Крэйг Берюбе, который, как ожидалось, добавит команде духа и сделает её конкурентоспособной в кубковых играх.

Регулярный чемпионат «листья» провели стабильно, но без прежней помпезности: команда стала играть в разы менее ярко, придерживалась консервативного стиля, а из лидеров 100 очков пробил только Митч Марнер. К тому же удалось занять первое место в Атлантическом дивизионе, которое позволило «Мэйпл Лифс» избежать встречи с «южанами» уже в первом раунде.

Первый раунд в исполнении «Торонто» дал достаточно позитива: команда не снесла «Оттаву», но забрала три близких встречи из четырёх, причём две из них — в овертайме. Даже начало казаться, что «листья» постепенно начинают приобретать кубковый ген, отсутствие которого губило франшизу из года в год.

«Торонто» в плей-офф Фото: Chris Tanouye/Getty Images

Серия с «Флоридой» тоже началась потрясающе — две победы дома. Но поражение в третьем матче в овертайме после двух голов Моргана Райлли «в свои ворота», нереализованных моментов в овертайме, когда Бобровский решил напомнить, почему он лучший вратарь на планете в играх плей-офф, наметило перелом.

Далее «Торонто» не проигрывал «на тонкого». А делал это абсолютно безвольно. В четвёртом матче, несмотря на скромные по счёту 0:2, шансов у «листьев» не было, а в пятой и седьмой встречах всё закончилось сокрушительными 1:6, после чего обладателей синих и белых джерси с листочком посередине стало в разы меньше, так как фанаты «Лифс» начали их просто выкидывать на лёд или показывать в соцсетях, как те сжигаются.

«Торонто» в нынешнем обличии, с четырьмя дорогими суперзвёздами в атаке, мы видим восемь лет (с Таваресом – семь). Взглянем на результаты.

Сезон Стадия вылета Соперник (счёт) 2017/2018 Первый раунд «Бостон» (3-4) 2018/2019 Первый раунд «Бостон» (3-4) 2019/2020 Квалификационный раунд «Коламбус» (2-3) 2020/2021 Первый раунд «Монреаль» (3-4) 2021/2022 Первый раунд «Тампа-Бэй» (3-4) 2022/2023 Второй раунд «Флорида» (1-4) 2023/2024 Первый раунд «Бостон» (3-4) 2024/2025 Второй раунд «Флорида» (3-4)

Результаты, конечно, не на те потраченные сотни миллионов долларов, которые, можно сказать, улетели в трубу. Но скоро всё изменится, так как уже в это межсезонье заканчиваются контракты у Митча Марнера ($ 10,9 млн) и Джона Тавареса ($ 11 млн).

«Играть за «Торонто» — значит всё для меня. Они, знаете ли, рискнули выбрать меня на драфте, и я буду вечно благодарен им за возможность носить майку «Мэйпл Лифс». Никогда не воспринимал это как должное и всегда любил этот клуб. У меня сейчас нет никаких мыслей о продлении контракта. Я весьма подавлен тем, что только что произошло», — сказал Марнер вчера после вылета.

Митчелл Марнер Фото: Claus Andersen/Getty Images

Речь лидера «Лифс» выглядит настолько протокольной и шаблонной, что сомнений будто бы не остаётся – Митч начнёт следующий сезон в другой команде. Причём заинтересованы в этом обе стороны.

Что делать дальше «Торонто»?

Во-первых, пора всё-таки рубить под корень затею с четырьмя дорогущими форвардами в ростере, потому что зачастую в плей-офф по-настоящему играет и борется только один. Речь, естественно, о Нюландере, который набрал 15 (6+9) очков в 13 играх, был самым заметным игроком почти во всех встречах и генерировал опасные моменты даже тогда, когда на всю команду находило затмение.

Расставание с Джоном Таваресом уже давно напрашивалось, хоть возрастной нападающий и провёл очень добротный регулярный чемпионат. В контрактный год такая ситуация – классика.

А что Митч Марнер? Марнер не был так плох, как сейчас все об этом начали говорить. Канадец закончил плей-офф со средней результативностью «очко за игру», пахал в меньшинстве, не выглядел бледной тенью самого себя, как год назад, также именно он позволил перевести всё в седьмой матч (перехват на синей линии и точная передача на Мэттьюса при победном голе). Но, конечно, были и моменты, как в пятой и седьмой играх, где Марнер не смог повести команду за собой и устроился на «-2» в каждой из встреч.

Наверное, это расставание будет полезно для обеих сторон. «Торонто» возьмёт новый курс и попытается дойти до кубка (или хотя бы до финала конференции) другим путём, а сам Марнер поиграет в городе, где давления меньше, чем в сходящем с ума по хоккею Торонто.

Во-вторых, нужно позволить Берюбе дальше совершенствовать то, что губило «Лифс» долгие годы. При специалисте, выигравшем кубок с «Сент-Луисом» в 2019 году, команда действительно выросла – мы увидели других «Мэйпл Лифс». А рассчитывать на то, что старина Крэйг за год всё починит, слишком уж наивно.

В-третьих, нужно грамотно воспользоваться освободившимися деньгами и добавить глубины в состав. Десятки миллионов долларов должны позволить это сделать.

В-четвёртых, затея «Торонто» со сменой капитана абсолютно провалилась. Остон Мэттьюс не может носить литеру «С» в одной из главных франшиз в НХЛ. Он не ведёт команду за собой, пропадает в каждый решающий момент, а также гнётся под давлением на абсолютно любом уровне.

«Я думаю, мы были готовы к матчу, казалось, мы были в хорошем настроении. В первой половине первого периода соперник доминировал, они были голоднее, а затем мы контролировали игру. Но я просто думаю, что у нас было слишком много пассажиров в команде в течение оставшейся части игры. Мы не были на одной волне. Они забили пару голов и набирали обороты, а нам уже было трудно вернуться в игру», — сказал Мэттьюс после вылета «Торонто».

Когда Остон давал этот комментарий, он смотрел в зеркало? Три шайбы за 13 матчей, две из них нестандартными бросками низом, которые почему-то назвали «хитрыми».