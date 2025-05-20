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Торонто проиграл во втором раунде плей-офф НХЛ, что ждёт команду, что делать дальше, Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер

Прежний «Торонто» мы больше не увидим. Что ждёт главных неудачников НХЛ дальше?
Максим Макаров
Прежний «Торонто» мы больше не увидим
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Кто-то из суперзвёзд команды уже не наденет свитер «Мэйпл Лифс».

14 мая 2002 года, Александр Могильный делает дубль в седьмой игре серии с «Оттавой» и выводит «Торонто» в финал Восточной конференции, где «листья» проиграют «Каролине» и на 20 с лишним лет забудут, что такое играть за выход в финал.

А когда был выигран последний кубок «листьями»? Что вообще происходило в мире? Советским Союзом тогда только начал править Леонид Брежнев, в США президентом был Линдон Джонсон, «Пражская весна» наступит только через год, сборная Англии за год до этого выиграла свой первый (и последний) чемпионат мира по футболу, до Суперсерии с канадцами ещё целых пять лет, а сборная СССР по хоккею только-только стала семикратным чемпионом мира.

В НХЛ в то время играли только шесть команд, а Бобби Орр проводил свой первый сезон в лиге, по итогам которого забрал «Колдер».

Да, было это в далёком 1967 году. Тогда «Торонто» переиграл 4-2 «Монреаль» в финальной серии и стал 13-кратным обладателем Кубка Стэнли.

Давайте вернёмся в настоящее. Как «Мэйпл Лифс» провели сезон? После неудачи в первом раунде год назад Шелдон Киф отправился в отставку, а на смену ему пришёл Крэйг Берюбе, который, как ожидалось, добавит команде духа и сделает её конкурентоспособной в кубковых играх.

Регулярный чемпионат «листья» провели стабильно, но без прежней помпезности: команда стала играть в разы менее ярко, придерживалась консервативного стиля, а из лидеров 100 очков пробил только Митч Марнер. К тому же удалось занять первое место в Атлантическом дивизионе, которое позволило «Мэйпл Лифс» избежать встречи с «южанами» уже в первом раунде.

Первый раунд в исполнении «Торонто» дал достаточно позитива: команда не снесла «Оттаву», но забрала три близких встречи из четырёх, причём две из них — в овертайме. Даже начало казаться, что «листья» постепенно начинают приобретать кубковый ген, отсутствие которого губило франшизу из года в год.

«Торонто» в плей-офф

«Торонто» в плей-офф

Фото: Chris Tanouye/Getty Images

Серия с «Флоридой» тоже началась потрясающе — две победы дома. Но поражение в третьем матче в овертайме после двух голов Моргана Райлли «в свои ворота», нереализованных моментов в овертайме, когда Бобровский решил напомнить, почему он лучший вратарь на планете в играх плей-офф, наметило перелом.

Далее «Торонто» не проигрывал «на тонкого». А делал это абсолютно безвольно. В четвёртом матче, несмотря на скромные по счёту 0:2, шансов у «листьев» не было, а в пятой и седьмой встречах всё закончилось сокрушительными 1:6, после чего обладателей синих и белых джерси с листочком посередине стало в разы меньше, так как фанаты «Лифс» начали их просто выкидывать на лёд или показывать в соцсетях, как те сжигаются.

Обзор седьмого матча:
Бобровский — ментальный гигант! Чемпион НХЛ разорвал «Торонто» и мчит к защите титула
Видео
Бобровский — ментальный гигант! Чемпион НХЛ разорвал «Торонто» и мчит к защите титула

«Торонто» в нынешнем обличии, с четырьмя дорогими суперзвёздами в атаке, мы видим восемь лет (с Таваресом – семь). Взглянем на результаты.

СезонСтадия вылетаСоперник (счёт)
2017/2018Первый раунд«Бостон» (3-4)
2018/2019Первый раунд«Бостон» (3-4)
2019/2020Квалификационный раунд«Коламбус» (2-3)
2020/2021Первый раунд«Монреаль» (3-4)
2021/2022Первый раунд«Тампа-Бэй» (3-4)
2022/2023Второй раунд«Флорида» (1-4)
2023/2024Первый раунд«Бостон» (3-4)
2024/2025Второй раунд«Флорида» (3-4)

Результаты, конечно, не на те потраченные сотни миллионов долларов, которые, можно сказать, улетели в трубу. Но скоро всё изменится, так как уже в это межсезонье заканчиваются контракты у Митча Марнера ($ 10,9 млн) и Джона Тавареса ($ 11 млн).

«Играть за «Торонто» — значит всё для меня. Они, знаете ли, рискнули выбрать меня на драфте, и я буду вечно благодарен им за возможность носить майку «Мэйпл Лифс». Никогда не воспринимал это как должное и всегда любил этот клуб. У меня сейчас нет никаких мыслей о продлении контракта. Я весьма подавлен тем, что только что произошло», — сказал Марнер вчера после вылета.

Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Фото: Claus Andersen/Getty Images

Речь лидера «Лифс» выглядит настолько протокольной и шаблонной, что сомнений будто бы не остаётся – Митч начнёт следующий сезон в другой команде. Причём заинтересованы в этом обе стороны.

Что делать дальше «Торонто»?

Во-первых, пора всё-таки рубить под корень затею с четырьмя дорогущими форвардами в ростере, потому что зачастую в плей-офф по-настоящему играет и борется только один. Речь, естественно, о Нюландере, который набрал 15 (6+9) очков в 13 играх, был самым заметным игроком почти во всех встречах и генерировал опасные моменты даже тогда, когда на всю команду находило затмение.

Расставание с Джоном Таваресом уже давно напрашивалось, хоть возрастной нападающий и провёл очень добротный регулярный чемпионат. В контрактный год такая ситуация – классика.

А что Митч Марнер? Марнер не был так плох, как сейчас все об этом начали говорить. Канадец закончил плей-офф со средней результативностью «очко за игру», пахал в меньшинстве, не выглядел бледной тенью самого себя, как год назад, также именно он позволил перевести всё в седьмой матч (перехват на синей линии и точная передача на Мэттьюса при победном голе). Но, конечно, были и моменты, как в пятой и седьмой играх, где Марнер не смог повести команду за собой и устроился на «-2» в каждой из встреч.

Наверное, это расставание будет полезно для обеих сторон. «Торонто» возьмёт новый курс и попытается дойти до кубка (или хотя бы до финала конференции) другим путём, а сам Марнер поиграет в городе, где давления меньше, чем в сходящем с ума по хоккею Торонто.

Во-вторых, нужно позволить Берюбе дальше совершенствовать то, что губило «Лифс» долгие годы. При специалисте, выигравшем кубок с «Сент-Луисом» в 2019 году, команда действительно выросла – мы увидели других «Мэйпл Лифс». А рассчитывать на то, что старина Крэйг за год всё починит, слишком уж наивно.

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В-третьих, нужно грамотно воспользоваться освободившимися деньгами и добавить глубины в состав. Десятки миллионов долларов должны позволить это сделать.

В-четвёртых, затея «Торонто» со сменой капитана абсолютно провалилась. Остон Мэттьюс не может носить литеру «С» в одной из главных франшиз в НХЛ. Он не ведёт команду за собой, пропадает в каждый решающий момент, а также гнётся под давлением на абсолютно любом уровне.

«Я думаю, мы были готовы к матчу, казалось, мы были в хорошем настроении. В первой половине первого периода соперник доминировал, они были голоднее, а затем мы контролировали игру. Но я просто думаю, что у нас было слишком много пассажиров в команде в течение оставшейся части игры. Мы не были на одной волне. Они забили пару голов и набирали обороты, а нам уже было трудно вернуться в игру», — сказал Мэттьюс после вылета «Торонто».

Когда Остон давал этот комментарий, он смотрел в зеркало? Три шайбы за 13 матчей, две из них нестандартными бросками низом, которые почему-то назвали «хитрыми».

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