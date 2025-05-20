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Александр Алексеев из Вашингтона был задержан за драку в США, применение перцового баллончика, подробности

Русский игрок «Вашингтона» вляпался в скандал. Его задержала полиция, применив баллончик
Максим Макаров
Русский игрок «Вашингтона» вляпался в скандал
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Все подробности, известные на данную минуту.

Пока Александр Овечкин тихо и мирно начал свой отпуск в казино с бутылочкой пенного, его партнёр по «Вашингтону» Александр Алексеев вляпался в очень неприятную историю.

Защитник «Кэпс» был задержан полицией в состоянии алкогольного опьянения после драки у одной из американских пиццерий. Против россиянина один из полицейских даже применил перцовый баллончик.

Подробности

«Примерно в 3:26 утра 17 мая офицеры, патрулировавшие 3100-й квартал Кларендон-бульвара, были остановлены свидетелем, который сообщил об активной драке у входа в заведение.

Офицеры затем увидели, как подозреваемый участвует в физической потасовке с другим мужчиной. Когда офицеры подошли ближе, подозреваемый ударил другого мужчину, и один из полицейских применил перцовый баллончик при задержании. На месте происшествия подозреваемому была оказана медицинская помощь из-за воздействия перцового спрея», — приводит слова представителя полиции округа Арлингтон ARLnow.

Позже он был доставлен в тюрьму округа Арлингтон в районе Кортхаус в 4:19 утра в субботу, но был освобождён. Дата судебного разбирательства пока не сообщается.

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Появились также и фото после задержания Алексеева – на них он улыбается, позируя для протокольных фотографий.

В «Вашингтоне» уже успели отреагировать на происшествие, связанное со своим игроком.

«Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию», — приводит заявление представителя «Вашингтона» журналистка Эллисон Папсон.

Это уже второе за последнее время происшествие, связанное с российским игроком НХЛ. Напомним, совсем недавно в неприятную историю вляпался Матвей Мичков, который в ОАЭ попал в аварию на арендованной машине.

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Что касается Алексеева, то, как уже было написано выше, дата судебного разбирательства пока не сообщается. Остаётся надеяться, что всё пройдёт хорошо, а сам Александр впредь будет более осторожен и спокоен.

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