«Просить убрать из состава Гусева? Надо быть сумасшедшим». Откровенное интервью с Яшкиным

Сезон для «Ак Барса» давно завершился – казанская команда вылетела на стадии четвертьфинала, не справившись с московским «Динамо». Капитан Дмитрий Яшкин, получивший такие полномочия прошлым летом, стал лучшим снайпером «Ак Барса», забив 35 голов в регулярном чемпионате и ещё шесть – в плей-офф, а когда эмоции от вылета утихли, дал интервью корреспонденту «Чемпионата». Дмитрий подробно разобрал прошедший для казанского клуба сезон, ответив и на другие вопросы, связанные с его карьерой.

«В раннем возрасте думаешь: «Да у меня ещё столько серий будет»

— После вылета во втором раунде «Ак Барс» продолжает тренироваться, но без участия в мероприятиях для болельщиков, как годом ранее. Может показаться, что вы отбываете своеобразное наказание за неудачный результат.

— В Казани в любом случае рассчитывают не на первый-второй раунд. Надо играть лучше, проходить дальше, чтобы не задаваться такими вопросами. В том году акцент был на том, чтобы больше времени уделить болельщикам. Каким бы ни был результат, это важно и людям, которые за нас болели, приятно. Поездили по городам, побывали на заводах, в школах. Много общения было. Сейчас в клубе решили по-другому, дело игроков – выполнять.

— Если бы практика поездок по Татарстану сохранилась, то наверняка фанаты спрашивали бы вас про счёт 1:6 в последней игре серии с «Динамо». Как бы объясняли?

— По счёту, конечно, это позор. Тут ничего не добавить. По-прежнему много мыслей и эмоций по последней игре. Считаю, что сказался результат предыдущих трёх игр: мы уступили в каждой, но и в каждой почти вернулись, до сирены атаковали. Это стоило много сил, и каждый раз в итоге получали отрицательные эмоции, ведь не спасли матч, хотя в каждом было близко. В шестой игре опять начали с двух нелепых голов. Стало совсем тяжело, а сил не так много оставалось, чтобы опять пускаться в погоню. Кинулись, своё не забили, а нас на ошибках ловили.

— Максим Чудинов, разбирая серию для «Чемпионата», заявил, что «Динамо» прибило «Ак Барс» своим хладнокровием, реализацией, с третьей игры начали наказывать практически за каждую ошибку. Согласны?

— Отчасти. Это вопрос не шестой игры, а всей серии. Даже если посмотреть на статистику первых двух игр – они нас перебросали в два раза, а мы выиграли. В оставшихся же четырёх играх мы практически всё время давили, хотя на последнюю надо смотреть отдельно. Но в трёх точно. Пара бросков, пара моментов, может, где-то большинство реализованное в нужный момент. Очень был нужен прилив сил, причём не физических, а внутренних, эмоциональных. Любой важный гол мог их обеспечить. А вот эти поражения, когда кажется, что не хватило совсем чуть-чуть, действовали угнетающе.

Дмитрий Яшкин и игроки «Ак Барса» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Интересно, что свои четыре матча без ошибок с полным хладнокровием и концентрацией у вас были, но пришлись на конец серии с «Автомобилистом» и начало с «Динамо». Почему не получилось выдержать этот ритм?

— По какой причине, сложно сказать, но команда не такая уж опытная. Мало кто проходил во вторые, третьи раунды. Понятно, что были ребята, кто выигрывал кубки, но в целом команда достаточно молодая. Как один общий коллектив – такие моменты важно пройти.

— Опытные игроки же могли вести за собой, влиять?

— Да, мы в карьере через многое прошли, помним слова лидеров предыдущих команд, слова отцов, наконец. Сами были молодыми. Но в возрасте 20, даже 25 лет, многое пролетает мимо ушей. Есть ребята, которые взрослеют гораздо раньше, однако чаще переход от молодости к зрелости приходится совершать самому. Без этого никак. Я о том, что в раздевалке опытные ребята могут говорить, что серий плей-офф много не бывает, что надо наслаждаться моментом, цепляться за него всеми силами. Только в раннем возрасте ты думаешь: «Да у меня ещё столько этих серий, столько попыток в плей-офф будет». Так же было и у меня, когда доходил до полуфинала с «Сент-Луисом». Тогда думал, мол, проиграли, ничего страшного, в следующем году пройдём дальше. Но дальше и первый раунд уже не проходил. С годами ценность каждого плей-офф, каждого раунда возрастает.

«За результат спрашивают с руководителей, тренера и капитана»

— На итоговой пресс-конференции руководства, пожалуй, самый важный для болельщиков вопрос звучал: «Не стал ли «Ак Барс» середняком?» У вас есть ответ?

— Когда мы выходили на шестую игру серии с «Автомобилистом» и были в одном поражении от вылета, призна́юсь, вообще не переживал. Ты же видишь ребят, видишь раздевалку, эта общая уверенность в победе всегда чувствуется. С учётом уровня соперника в этом, думаю, и есть ответ на ваш вопрос. В средних командах такого ощущения не словить. Другое дело, что мы весь сезон искали стабильность, после двух-трёх хороших матчей шёл спад на одну-две игры. К плей-офф мы вроде бы устранили этот момент, но, как оказалось, не полностью. После тяжёлой первой серии концентрации на всю следующую не хватило. В игре в хоккей мы «Динамо» не уступили, однако в ключевых эпизодах соперник был лучше.

— У вас лично несколько раз шайба не заходила в пустые ворота – это вопрос концентрации?

— Не совсем. Скорее дело случая: то шайба подскочит, то неудачно на клюшку ляжет. Но подобных эпизодов не в нашу пользу в четырёх последних играх серии становилось всё больше.

— Регулярный чемпионат для «Ак Барса» принято делить на до и после Матча звёзд. У вас есть ви́дение, почему команда после яркого января угодила в яму?

— Может, чуть успокоились. Концентрацию потеряли. Все думают: сезон длинный, матчей ещё полно, а надо постоянно быть на пределе. Наверное, мы упускали этот момент. Когда «Ак Барс» был в идеальном физическом и психологическом состоянии, мы играли здорово, другой вопрос, что не могли постоянно держать этот уровень.

— При этом вы сами опровергли распространённый миф, что в плей-офф результативность Яшкина падает.

— Я вообще не знаю, откуда эта тема пошла. В «Динамо» у меня было почти очко за игру. В СКА – то же самое, пока я коленку себе не оторвал. В серии с ЦСКА на одной ноге играл, хотя вообще не должен был выходить. Да, в том полуфинале у СКА вообще никто особо не забивал. Но есть ли смысл сейчас кому-то что-то объяснять? Надо просто делать свое дело.

— «Получаю огромное удовольствие», — ваши летние слова после назначения капитаном «Ак Барса». Что скажете теперь — после первого в карьере сезона в качестве полноценного капитана?

— Большое удовольствие и большая ответственность. За результат спрашивают с руководителей, с тренера и с капитана. Если говорить про детали, то добавилась ежедневная дополнительная работа. Весь сезон использовал возможность сделать жизнь команды комфортнее и лучше. Много разных моментов старался решать на общую пользу.

— На фразе про «много разных моментов» кто-то из болельщиков «Ак Барса» насторожится, ведь в некоторых медиа запускались слухи, что вы частый гость в тренерской и слишком активны при определении состава?

— Бред, конечно. Не моя работа определять, кто в каком звене выходит. Обсуждение идёт не состава, а расписания тренировок, перелётов, отелей и прочих важных для команды вещей. Нужна ли раскатка, что изменить по питанию, собраниям. Когда удобнее выходить на лед вратарям. Таких мелочей, о которых болельщики даже не догадываются, хватает. Ребята же все свои запросы адресуют мне, а дальше я как капитан доношу до тренерского штаба, после чего принимаются решения.

— Тему раскаток, кстати, в плей-офф поднимали казанские хоккейные телеграм-каналы в серии с «Автомобилистом». Когда раскатка была – вы побеждали, когда утром льда не было – проигрывали.

— Кстати, слышал про этот момент, но именно этот вопрос игроки не поднимали. Учитывали ли его тренеры – не знаю.

«Миллер – запредельный талант по игре в атаке»

— Другой претензией к капитану Яшкину было то, что вы свободное время проводили в компании легионеров – Митча Миллера, Ника Петана – и примкнувшего к вашей компании Амира Мифтахова.

— У нас хватало встреч, на которых собиралась команда. Да, наверное, так получалось, что больше времени проводил с теми ребятами, кого вы назвали. Сам достаточно много времени в карьере провёл как легионер и просто пытался ребятам помочь каким-либо способом.

— Тем более что тому же Петану сезон в России дался очень нелегко именно ментально, это уже ни для кого не секрет.

— О чём и говорю, поэтому и пытался им помочь обоим. Для Петана первый год в России, для Митча — второй, однако полноценно первый. Но я говорю именно о поддержке вне льда. Никакого деления внутри коллектива у нас не было. Тем более конфликтов.

— Миллера Алексей Кудашов назвал игроком уровня НХЛ.

— По таланту – 100%. Понятно, что он только второй год играет в мужской хоккей, а не в юношеский, где можно не обороняться. Митч — запредельный талант именно с точки зрения игры в атаку, а в обороне ему надо много учиться. Он этим занимается. И, думаю, с каждым годом будет сильно прогрессировать. И в этом прибавил. В его действиях стало гораздо меньше авантюризма.

— Непростых отрезков в сезоне хватало, как строилась коммуникация между тренерским штабом и командой в кризисные периоды?

— Были моменты, когда группой ветеранов из шести-семи человек встречались с главным тренером, общались, друг другу задавали вопросы. Это нормально. И по звеньям нас собирали. Просто поговорить или видео посмотреть. Для «химии» это важно. Многие игроки думают, что в России слишком часто видео смотрят, но не представляют, как устроено в Америке. Потому что мне попадались такие тренеры, с которыми мы даже не кино смотрели, а целые сериалы в режиме нон-стоп.

— Вы про кого-то конкретно?

— Кен Хичкок в «Сент-Луисе». Но надо понимать, что видеоразбор — такая же часть работы, как и тренировки на льду. Тактика и стратегия – важнейшая часть. Конечно, не всем нравится смотреть и концентрироваться 20-30 минут на видео, особенно сразу после тренировки. Однако от этого идёт конкретная польза.

— Ещё же надо брать в расчёт, что в «Ак Барсе» ставился такой хоккей, в который, по словам главного тренера, мало кто из хоккеистов ранее играл.

— Главное – понять новые требования. Мы тренировали этот хоккей всё лето, ведь на льду требуются правильная реакция, взаимодействие, понимание, что делать в каждой конкретной ситуации. Требовалось перестраиваться к непривычному стилю, разбирать ошибки на видео. Много вопросов возникало у ребят по разным эпизодам в плане тактики. Возможно, здесь тоже одна из причин наших перепадов в регулярке. К плей-офф уже прекрасно понимали, во что мы играем. Но, опять же, в чём-то не хватило стабильности.

Дмитрий Яшкин и Анвар Гатиятулин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Как мог повлиять на Галимова в плей-офф? Есть игроки, которых лучше не трогать»

— Кто ваша ролевая модель капитана?

— Думаю, любой игрок по ходу карьеры пытается учиться у более опытных ребят. Тем более у капитанов. В «Сент-Луисе» был прекрасный капитан – Бэкес, у которого я взял многое. Не прямо копировал стиль, но мне очень запомнились слова Хичкока: «Смотри на него и делай то, что делает он». В плане подготовки к играм, в плане профессионализма, как он относится к ребятам. Я был совсем молод и помню, как он со мной общался, как помогал. Вот, наверное, что от него взял и стараюсь делать то же самое. Саша Овечкин в «Вашингтоне» в любые моменты нёс огромный заряд позитива в раздевалку, много энергии давал команде. Пытаюсь сейчас ребятам это дать. Но всегда надо смотреть: кого-то успокоить, кого-то подзавести, с кем-то пошутить.

— То есть вы больше склонны быть лидером на своём примере, чем брать слово в раздевалке?

— Стараюсь быть примером на льду, [показывать] отношение к делу в первую очередь. Можно в определённый момент взять слово, но этому должно быть своё время. Когда считал нужным – выступал. Однако у нас были ребята, кто мог зажечь команду словами. По мне, главное – всё-таки быть лидером на площадке. Особенно в тяжёлые моменты. Понятно, что между собой разговоры были, есть и будут, но разные люди на это по-разному реагируют. А лишний раз на кого-то орать или переходить на личности – это не то, чем бы я хотел заниматься.

— Сразу пример. В плей-офф не пошло у Артёма Галимова, как бы вы могли на него воздействовать как капитан?

— Есть такие хоккеисты, которых лучше не трогать. Артём чаще сам в себе, любит побыть один. Конечно, были разговоры, чтобы не переживал, что один-другой гол — и напряжение спадёт. Но получилось так, как получилось.

— Другой пример – Радэль Замалтдинов. Молодой парень, который практически весь сезон сидел 13-м нападающим, в плей-офф очень удачно вошёл в состав в важный момент. Судя по соцсетям, он тоже много времени проводил с вами. С ним, наверное, ваш опыт с Бэкесом и применяли?

— Очень общительный и классный парнишка. Старается, слушает. Таким ребятам всегда очень интересно помогать и подсказывать. Он очень быстро учится. Думаю, из него получится очень приличный хоккеист. Общались по многим поводам, в том числе и про роль 13-го нападающего. У меня был в Чехии похожий опыт: в пятницу сижу весь матч 13-м, в субботу еду в «вышку», в воскресенье – в «молодёжку». Замалу всё это рассказывал, когда у него такой выбор стоял. Но он молодой, горячий. Сам рвался играть за все команды системы.

— Как-то лично его мотивировали перед дебютом в плей-офф в ключевой шестой игре серии с «Автомобилистом»?

— У него с характером всё в порядке. Понятно, что переживал, но здорово справился. Первые пару игр выдал классных, а потом, само собой, чуть-чуть подсел с непривычки к такому уровню игры. Это абсолютно логично. Он только развивается, молодой парень, который должен над собой работать. Всё будет хорошо.

— Статус капитана затянул или, если вам предложат на следующий год, допустим, стать ассистентом, будет внутри какой-то протест?

— Думаю, надо смотреть по ситуации. Мало кому было бы приятно, если бы его снимали с капитанства, но надо понимать конкретные причины. Вот взять «Динамо», где по ходу сезона поменяли капитана с Гусева на Ожиганова. Мы с ними обсуждали этот момент, они говорят, что пошло на пользу. В «Торонто» Тавареса меняли на Мэттьюса. Есть разные ситуации. Одно понятно – команде предстоит очень тяжёлое, интересное и важное лето. Поживём-увидим.

— То есть вы и с Гусевым дружите? Ведь прицепом к слухам о вашем влиянии на тренеров всегда шёл пример, что именно по вашему совету Никиту убрали из состава СКА во время полуфинала с ЦСКА два года назад.

— Конечно, друзья. Это настолько абсурд: человек меня кормит передачами на пустые ворота, а я буду просить его убрать из состава? Надо быть сумасшедшим. Для любого, кто внимательно следит за хоккеем, это просто смешно. Тем, кто в подобную чушь верит, надо просто задуматься о логике.

Дмитрий Яшкин и Никита Гусев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Кузнецов не пожал руку? Это были его штучки»

— В начале сезона тройку Яшкин – Петан – Барабанов называли чуть ли не сильнейшей в лиге. Потом — травма канадца, он уходит на край, и больше в таком сочетании вы не выходили.

— Здесь вопрос максимальной пользы для команды. Ник скорее крайний нападающий. Физики для центрального всё-таки чуть не хватало. Игра такая, что надо шайбу отбирать, чистить за крайними. Как крайний он сильнее.

— После вы играли с Кириллом Семёновым, который считается отличным двусторонним центром, но никогда не был распасовщиком под первое звено топ-клуба КХЛ.

— Сэм работает больше всех в команде, не пропустил ни одного матча в сезоне, он лидер. И он первый сезон играл первого центра, такого опыта ранее не было. Он много лет успешно выполняет важнейшую для команды роль – больше подчищать, давать активности, темпа, а сейчас ему пришлось взять роль первого распасовщика. Очень сложно с этим справиться с ходу. Мы много общались тройкой по ходу сезона, что-то получалось, но всё равно наигрыш очень важен.

— Ходят слухи, что роль первого центра может занять Евгений Кузнецов. В казанских телеграм-каналах сразу нашли эпизод, как во время летнего турнира он вас проигнорировал на предматчевом рукопожатии капитанов и судей.

— На том турнире мы общались практически каждый день. Про этот момент тоже. С Кузей мы знакомы сто лет, со времён «Вашингтона», и всегда были в хороших отношениях. Это были его какие-то метаигры, штучки.

— То есть в случае подписания Кузнецова «Ак Барсом» проблем между вами не будет?

— Мы старые друзья. У нас всё хорошо.

— Помимо Кузнецова, вокруг трансферной кампании «Ак Барса» традиционно много слухов. Раз вы сами упомянули, что весь спрос за результат с генменеджера, тренера и капитана, то кого, по-вашему, стоит подписать клубу, чтобы идти вперёд?

— Все понимают, что нам не хватало праворуких игроков, так как их наличие в составе даёт больше опций, многое меняет. Когда в большинстве четверо или пятеро леворуких – соперникам гораздо проще. Надеюсь, такие игроки найдутся. И, конечно, глубина состава, конкуренция – очень важный момент.

«Во время «Яшкин-шоу» забывал про усталость и боль»

— Вы ввели в Казани новую послематчевую традицию – «Яшкин-шоу».

— Всегда, где бы я ни играл, пытался отблагодарить фанатов. Это идёт от моих хоккейных корней. Где я вырос, фанаты очень ярко и эмоционально отмечают победы. Когда был маленьким, смотрел за играми отца на фан-секторе и видел, как игроки его команды после побед садились на лёд и просто слушали, как трибуны поют. Это многолетняя традиция. Всегда мечтал, что однажды буду делать что-то подобное. Очень здорово чувствовать единение команды с трибунами. Очень хочу, чтобы в Казани появилась какая-нибудь своя особенная традиция. Когда еду с шарфом, а весь стадион машет вместе с тобой – невероятные эмоции. Кайф.

— А как быть после матчей, когда сил нет или что-то сильно болит?

— Так часто и бывало (смеётся). Но вот именно в момент этого круга с шарфом – всё отпускает. Забываешь про усталость и боль. В этом и смысл.

Дмитрий Яшкин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Никто из партнёров не обращался: «Давай я с тобой в следующий раз»?

— Был бы только этому рад. Это же не сольный номер, а развлечение для болельщиков. Но никто не просил. Зависит лично от человека, кто как относится к таким шоу, но пока по команде видно, что немногие ребята любят быть в центре внимания. Посмотрим, что придумаем на следующий сезон.

— Раз вы вспомнили про Чехию, интересно узнать, как развиваются ваши отношения с местной прессой и федерацией.

— В этом году по нулям. Никаких упоминаний, никакой связи. Что объяснимо.