Сказка закончилась. Казахстан впервые за пять лет вылетел из элиты ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана начала чемпионат мира по хоккею за здравие – с победы над принципиальным соперником Норвегией. Любые очки для команды, которая каждый год отчаянно борется за то, чтобы не вылететь из элиты, важны, но дальше удача отвернулась от казахстанцев. И если неудачные результаты во встречах с США, Чехией, даже Германией и Данией никого не удивили, то поражение от Венгрии грозило стать роковым.

Ещё оставалась надежда на очный матч своих главных соперников, однако Норвегия обыграла Венгрию в основное время, сильно осложнив положение Казахстана. Команда Олега Болякина рисковала прервать пятилетнюю серию выступлений в элитном дивизионе ЧМ – единственным шансом зацепиться в топе было набирать очки в заключительной встрече турнира. Казахстану предстояло скрестить клюшки с прошлогодним финалистом – сборной Швейцарии. Перед «крестоносцами» тоже стояла важная турнирная задача – в случае победы они могли претендовать на первое место в группе, а значит, на более лёгкого соперника в четвертьфинале.

Мало того, что швейцарцы являются второй командой на турнире по результативности, так ещё и почти не пропускают – три из пяти побед они одержали с сухим счётом, а больше двух шайб позволили сопернику забросить только однажды (в единственном проигранном матче). Ко всему прочему, состав сборной сегодня усилил нападающий Нино Нидеррайтер, который прилетел в Хернинг сразу после вылета своего «Виннипега» из плей-офф НХЛ.

Тем не менее со старта игры более мотивированными выглядели казахстанцы. Шайбой больше владели номинальные хозяева, однако за первые 10 минут они не нанесли ни одного броска в створ, в то время как сборная Казахстана нет-нет да создавала опасные моменты. Лучший шанс забить был у Динмухамеда Кайыржана, который вывалился на ворота, но не смог переиграть Стефана Шарлена в ближнем бою.

Счёт же открыл Аркадий Шестаков, который за пять минут до перерыва подправил шайбу на пятачке после броска защитника. Это первая шайба нападающего на этом мировом первенстве – и какая важная!

Во втором периоде швейцарцы заметно прибавили, и работы у Максима Павленко стало гораздо больше. У казахстанцев пошли удаления – первое они выстояли, однако во втором не дотерпели четырёх секунд до конца периода. Денис Мальгин сделал прострел на ворота, а на дальней штанге Кевин Фиала подправил шайбу в ворота коньком. Скамейка сборной Казахстана возмущалась, но судьи даже не стали смотреть повтор и оставили своё решение в силе.

Впрочем, Казахстан устроила бы и ничья в основное время, однако удержать счёт в третьем периоде они не смогли. Швейцария вновь воспользовалась большинством, и Свен Андригетто вывел свою команду вперёд.

Казахстанцы пытались сравнять, но в концовке совсем развалились. Павленко, тащивший всю встречу, пропустил дважды за 38 секунд, а гол Дамьена Риа броском из-под ноги получился особенно издевательским.

Сказка закончилась. Впервые за пять лет Казахстан вылетает из элиты чемпионата мира – в предыдущий раз на возвращение в топ-дивизион у них ушло три года.