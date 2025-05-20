Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Швейцария — Казахстан — 4:1, видео, голы, обзор матча чемпионата мира по хоккею, 20 мая 2025 года

Сказка закончилась. Казахстан впервые за пять лет вылетел из элиты ЧМ по хоккею
Елена Кузнецова
Казахстан вылетел из элиты хоккейного ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии
В решающем матче группы вели 1:0, но проиграли Швейцарии.

Сборная Казахстана начала чемпионат мира по хоккею за здравие – с победы над принципиальным соперником Норвегией. Любые очки для команды, которая каждый год отчаянно борется за то, чтобы не вылететь из элиты, важны, но дальше удача отвернулась от казахстанцев. И если неудачные результаты во встречах с США, Чехией, даже Германией и Данией никого не удивили, то поражение от Венгрии грозило стать роковым.

Ещё оставалась надежда на очный матч своих главных соперников, однако Норвегия обыграла Венгрию в основное время, сильно осложнив положение Казахстана. Команда Олега Болякина рисковала прервать пятилетнюю серию выступлений в элитном дивизионе ЧМ – единственным шансом зацепиться в топе было набирать очки в заключительной встрече турнира. Казахстану предстояло скрестить клюшки с прошлогодним финалистом – сборной Швейцарии. Перед «крестоносцами» тоже стояла важная турнирная задача – в случае победы они могли претендовать на первое место в группе, а значит, на более лёгкого соперника в четвертьфинале.

Материалы по теме
Казахстан движется к провалу. Но есть шанс спастись! Все расклады на ЧМ-2025 по хоккею
Казахстан движется к провалу. Но есть шанс спастись! Все расклады на ЧМ-2025 по хоккею

Мало того, что швейцарцы являются второй командой на турнире по результативности, так ещё и почти не пропускают – три из пяти побед они одержали с сухим счётом, а больше двух шайб позволили сопернику забросить только однажды (в единственном проигранном матче). Ко всему прочему, состав сборной сегодня усилил нападающий Нино Нидеррайтер, который прилетел в Хернинг сразу после вылета своего «Виннипега» из плей-офф НХЛ.

Тем не менее со старта игры более мотивированными выглядели казахстанцы. Шайбой больше владели номинальные хозяева, однако за первые 10 минут они не нанесли ни одного броска в створ, в то время как сборная Казахстана нет-нет да создавала опасные моменты. Лучший шанс забить был у Динмухамеда Кайыржана, который вывалился на ворота, но не смог переиграть Стефана Шарлена в ближнем бою.

Счёт же открыл Аркадий Шестаков, который за пять минут до перерыва подправил шайбу на пятачке после броска защитника. Это первая шайба нападающего на этом мировом первенстве – и какая важная!

ЧМ-2025 . Группа B
20 мая 2025, вторник. 13:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Казахстан
0:1 Шестаков (Бекетаев, Михайлис) – 15:17     1:1 Фиала (Мальгин, Кукан) – 39:55 (pp)     2:1 Андригетто (Мальгин, Мозер) – 47:15 (pp)     3:1 Амбюль (Нидеррайтер, Фиала) – 57:06     4:1 Риа (Кнак, Фора) – 57:44    

Во втором периоде швейцарцы заметно прибавили, и работы у Максима Павленко стало гораздо больше. У казахстанцев пошли удаления – первое они выстояли, однако во втором не дотерпели четырёх секунд до конца периода. Денис Мальгин сделал прострел на ворота, а на дальней штанге Кевин Фиала подправил шайбу в ворота коньком. Скамейка сборной Казахстана возмущалась, но судьи даже не стали смотреть повтор и оставили своё решение в силе.

Впрочем, Казахстан устроила бы и ничья в основное время, однако удержать счёт в третьем периоде они не смогли. Швейцария вновь воспользовалась большинством, и Свен Андригетто вывел свою команду вперёд.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею

Казахстанцы пытались сравнять, но в концовке совсем развалились. Павленко, тащивший всю встречу, пропустил дважды за 38 секунд, а гол Дамьена Риа броском из-под ноги получился особенно издевательским.

Сказка закончилась. Впервые за пять лет Казахстан вылетает из элиты чемпионата мира – в предыдущий раз на возвращение в топ-дивизион у них ушло три года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android