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Расписание спортивных матчей 21 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: финал Лиги Европы, «Локо» — «Трактор» в Кубке Гагарина и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 мая 2025 года
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Комментарии
За чем следить 21 мая: Свечников против Бобровского в Кубке Стэнли, финальная серия плей-офф ВХЛ, Роналду в Саудовской Аравии и теннис!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как скажется длительный отдых на «Каролине»?

«Каролине» хватило пяти матчей, чтобы закрыть серию с «Вашингтоном» — победитель Восточной конференции не смог выдержать натиск, прессинг и заряженность «ураганов». Команды встречались на той же стадии два года назад, и тогда «Флорида» всухую переиграла оппонента, а главными героями стали Мэттью Ткачук и Сергей Бобровский. Окажется ли игра российского голкипера решающим фактором сейчас?

Статистика плей-офф НХЛ
Российские хоккеисты, которые могут выиграть Кубок Стэнли:
Русский хоккеист точно возьмёт Кубок Стэнли! 9 наших, оставшихся в плей-офф НХЛ
Русский хоккеист точно возьмёт Кубок Стэнли! 9 наших, оставшихся в плей-офф НХЛ

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из лидеров удивит?

«Оклахома» в семи матчах дожала «Денвер» (4-3). В последней встрече интриги практически не было, но Йокич и компания заставили «Тандер» потратить уж очень много сил. «Миннесота» уже давно ждала своего соперника по финалу Запада. Однако это может сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Не всегда долгий перерыв идёт на пользу. Энтони Эдвардс и «волки» второй сезон кряду бьются за выход в самую важную серию плей-офф НБА, но удастся ли обыграть фаворита, хотя бы в первом матче?

Статистика плей-офф НБА
Этот сезон — уникальный!
Этот плей-офф НБА — чистая история. И на то есть миллион причин!
Этот плей-офф НБА — чистая история. И на то есть миллион причин!

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — Юстин Энгель (Германия, WC), Гамбург, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гамбург (м). 2-й круг
21 мая 2025, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Юстин Энгель
333
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель

Интрига: как далеко пройдёт Рублёв по сетке Гамбурга?

Андрей Рублёв после успешного старта на «пятисотнике» в Гамбурге сыграет во втором круге турнира с обладателем уайлд-кард 17-летним Юстином Энгелем, занимающим сейчас 333-е место в рейтинге ATP. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а победитель далее сразится с кем-то из пары Лучано Дардери — Брэндон Накашима.

Турнир АТР в Гамбурге. Сетка
Россиянин справился с Дамиром Джумхуром шестой раз подряд:
Удачный старт Рублёва в Гамбурге! Андрей — лидер тура по победным матчам на ATP-500
Удачный старт Рублёва в Гамбурге! Андрей — лидер тура по победным матчам на ATP-500

🏒 19:00: «Торпедо-Горький» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
21 мая 2025, среда. 19:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зацепится ли «Химик» за серию?

«Химик», который получил усиление из основной команды после вылета «Спартака», уверенно шагнул во второй финал за три года, однако дела пока у воскресенской команды плохи – два поражения дома и туманные перспективы далее. Зато у «Торпедо-Горький» всё отлично: команда уверенно провела первую половину каждого матча, заранее обеспечивая себе задел. Получится ли сделать так и в третьей встрече?

Статистика плей-офф ВХЛ
Как «Химик» и «Торпедо-Горький» вышли в финал:
«Торпедо-Горький» в первом финале в истории, Омск возглавил канадец. Что происходит в ВХЛ
«Торпедо-Горький» в первом финале в истории, Омск возглавил канадец. Что происходит в ВХЛ

⚽️ 19:10: «Аль-Наср» — «Аль-Халидж», Саудовская Аравия — Про-Лига, 33-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 33-й тур
21 мая 2025, среда. 19:10 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Халидж
Сайхат
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт Роналду?

Нынешний сезон складывается для «Аль-Насра» очень тяжело. Во-первых, команда не завоевала ни одного трофея. Во-вторых, она рискует пролететь мимо топ-3. За два тура до финиша «Аль-Наср» отстаёт от третьей строчки на одно очко. «Аль-Халидж» спокойно доигрывает сезон, поскольку уже точно не вылетит из высшего дивизиона. Команда Криштиану Роналду четыре раза одолела соперника в четырёх предыдущих матчах с общим счётом 9:2.

Статистика Про-Лиги
Как думаете, решится ли Криштиану на такой шаг?
Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии — Marca

🏒 19:30: «Локомотив» — «Трактор», плей-офф КХЛ, финал, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обладатель Кубка Гагарина станет известен?

«Локомотив», по обыкновению, отдал первую встречу серии, а затем по классике забрал три следующие игры. Ярославцы уже находятся в одном шаге от заветного трофея и могут выиграть его дома, что повышает накал и напряжение. «Трактору» терять нечего, команда Гру из матча в матч бьётся в закрытую стену, не понимая, как взламывать оборону. В пятой встрече мы увидим другой «Трактор»?

Статистика плей-офф КХЛ
Комментарии участников после четвёртого матча:
«Серии с «Авангардом» научили не быть дураками». В «Локомотиве» готовы добивать «Трактор»?
«Серии с «Авангардом» научили не быть дураками». В «Локомотиве» готовы добивать «Трактор»?

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто получит место в Лиге чемпионов?

Важнейшая встреча для обеих команд. Победа позволит скрасить неудачный сезон. И «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед» провалились в АПЛ. Однако победитель предстоящего матча получит место в Лиге чемпионов. К слову, лондонский клуб может завоевать первый трофей с 2008 года. В этом сезоне соперники трижды встречались друг с другом. Итог: три победы «Тоттенхэма». «МЮ» не обыгрывал соперника в шести предыдущих встречах. Кто же прервёт неудачную серию в ближайшем матче?

Статистика Лиги Европы
«МЮ» уже определился с новичком?
«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Матеуса Куньи — Романо
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