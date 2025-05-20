Топ-матчи среды: финал Лиги Европы, «Локо» — «Трактор» в Кубке Гагарина и плей-офф НБА

За чем следить 21 мая: Свечников против Бобровского в Кубке Стэнли, финальная серия плей-офф ВХЛ, Роналду в Саудовской Аравии и теннис!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

Интрига: как скажется длительный отдых на «Каролине»?

«Каролине» хватило пяти матчей, чтобы закрыть серию с «Вашингтоном» — победитель Восточной конференции не смог выдержать натиск, прессинг и заряженность «ураганов». Команды встречались на той же стадии два года назад, и тогда «Флорида» всухую переиграла оппонента, а главными героями стали Мэттью Ткачук и Сергей Бобровский. Окажется ли игра российского голкипера решающим фактором сейчас?

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто из лидеров удивит?

«Оклахома» в семи матчах дожала «Денвер» (4-3). В последней встрече интриги практически не было, но Йокич и компания заставили «Тандер» потратить уж очень много сил. «Миннесота» уже давно ждала своего соперника по финалу Запада. Однако это может сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Не всегда долгий перерыв идёт на пользу. Энтони Эдвардс и «волки» второй сезон кряду бьются за выход в самую важную серию плей-офф НБА, но удастся ли обыграть фаворита, хотя бы в первом матче?

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — Юстин Энгель (Германия, WC), Гамбург, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко пройдёт Рублёв по сетке Гамбурга?

Андрей Рублёв после успешного старта на «пятисотнике» в Гамбурге сыграет во втором круге турнира с обладателем уайлд-кард 17-летним Юстином Энгелем, занимающим сейчас 333-е место в рейтинге ATP. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а победитель далее сразится с кем-то из пары Лучано Дардери — Брэндон Накашима.

🏒 19:00: «Торпедо-Горький» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: зацепится ли «Химик» за серию?

«Химик», который получил усиление из основной команды после вылета «Спартака», уверенно шагнул во второй финал за три года, однако дела пока у воскресенской команды плохи – два поражения дома и туманные перспективы далее. Зато у «Торпедо-Горький» всё отлично: команда уверенно провела первую половину каждого матча, заранее обеспечивая себе задел. Получится ли сделать так и в третьей встрече?

⚽️ 19:10: «Аль-Наср» — «Аль-Халидж», Саудовская Аравия — Про-Лига, 33-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт Роналду?

Нынешний сезон складывается для «Аль-Насра» очень тяжело. Во-первых, команда не завоевала ни одного трофея. Во-вторых, она рискует пролететь мимо топ-3. За два тура до финиша «Аль-Наср» отстаёт от третьей строчки на одно очко. «Аль-Халидж» спокойно доигрывает сезон, поскольку уже точно не вылетит из высшего дивизиона. Команда Криштиану Роналду четыре раза одолела соперника в четырёх предыдущих матчах с общим счётом 9:2.

Как думаете, решится ли Криштиану на такой шаг? Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии — Marca

🏒 19:30: «Локомотив» — «Трактор», плей-офф КХЛ, финал, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обладатель Кубка Гагарина станет известен?

«Локомотив», по обыкновению, отдал первую встречу серии, а затем по классике забрал три следующие игры. Ярославцы уже находятся в одном шаге от заветного трофея и могут выиграть его дома, что повышает накал и напряжение. «Трактору» терять нечего, команда Гру из матча в матч бьётся в закрытую стену, не понимая, как взламывать оборону. В пятой встрече мы увидим другой «Трактор»?

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто получит место в Лиге чемпионов?

Важнейшая встреча для обеих команд. Победа позволит скрасить неудачный сезон. И «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед» провалились в АПЛ. Однако победитель предстоящего матча получит место в Лиге чемпионов. К слову, лондонский клуб может завоевать первый трофей с 2008 года. В этом сезоне соперники трижды встречались друг с другом. Итог: три победы «Тоттенхэма». «МЮ» не обыгрывал соперника в шести предыдущих встречах. Кто же прервёт неудачную серию в ближайшем матче?