Гений из «Трактора» или суперветеран «Локомотива»? 5 лучших игроков конца сезона КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в полуфиналах и финале Кубка Гагарина, впечатлил больше всего.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Александр Радулов
Заряженности 38-летнего ветерана «Локомотива» могут позавидовать многие молодые игроки – Радулов поражает своей игрой и ведёт железнодорожников к первому в их истории Кубку Гагарина. В гонке бомбардиров Александра опережают только Максим Шабанов и Шелдон Ремпал, набравшие на четыре и пять очков больше соответственно.
При этом почти половину из своих 16 результативных действий – семь – форвард ярославцев совершил в последних пяти матчах: Тасманский дьявол выдал шикарный перформанс с четырьмя очками в заключительной игре серии с «Салаватом» и отметился в каждой из первых трёх встреч с «Трактором», промолчав только в четвёртом матче финала.
Даниил Исаев
По первым двум сериям к Исаеву не было вопросов с точки зрения статистики, но и ощущения, что он выручал «Локомотив», – тоже. В решающей стадии Даниил пока что снимает все вопросы – за девять матчей в полуфинале и финале он лишь однажды отразил менее 92% бросков и ни разу не пропустил более двух шайб за игру.
Его средние показатели на этом отрезке – выдающиеся 93,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,45, к которым голкипер железнодорожников добавил один шат-аут. Благодаря в том числе и игре в последнем месяце сезона Исаев является самым надёжным вратарём плей-офф, занимает второе место по проценту отражённых бросков и на пару с Василием Демченко делит лидерство по количеству «сухих» матчей.
Максим Берёзкин
Лидер «Локомотива» провёл не самую яркую полуфинальную серию с «Салаватом», где смог набрать только два очка в одном лишь третьем матче, однако в финале с «Трактором» Берёзкина видно – он стал автором единственного гола железнодорожников в первой встрече с челябинцами, затем помог своей команде удержать победный результат важным точным броском в третьей игре и открыл счёт в четвёртой.
Благодаря этим трём голам Максим поднялся на второе место в списке снайперов плей-офф, где с девятью заброшенными шайбами он отстаёт от другого Максима – Шабанова – всего на одно взятие ворот, и на седьмое место в общей таблице бомбардиров – в активе Берёзкина 14 результативных действий в Кубке Гагарина.
Максим Шабанов
В последних трёх матчах финала к Максиму есть вопросы – впрочем, как и ко всем игрокам «Трактора». Однако вспомните, как он начал эту серию, сделав 1+1 в первой встрече в Ярославле. В противостоянии с московским «Динамо» Шабанов и вовсе был бесподобен – он набирал очки в каждом из матчей с бело-голубыми, в общей сложности оформив 3+3 и не заработав ни одного «минуса».
Даже несмотря на неудачные игры с железнодорожниками, лидер челябинцев остаётся самым полезным игроком плей-офф и находится в одном результативном действии от первой строчки в гонке бомбардиров.
Зак Фукале
Вряд ли можно сказать, что канадский голкипер «Трактора» демонстрирует что-то невероятное в плей-офф, но при этом в последнем месяце он выглядел очень достойно – провёл на высоком уровне серию с «Динамо», где смог переиграть своих визави Владислава Подъяпольского и Максима Моторыгина, и перенёс эту форму на финал Кубка Гагарина с «Локомотивом», где не очень убедительно выступил разве что в третьем матче. В число лучших вратарей плей-офф по статистике Зак не входит, однако его вклад в попадание челябинцев в финал довольно-таки весомый.