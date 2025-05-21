«А вдруг Кириллу «Спартак» предложит контракт?» Интервью с Капризовым и Ковальчуком

Кирилл Капризов шёл на лучший сезон в карьере, набрав 56 (25+31) очков в 41 матче регулярки. К сожалению, половину чемпионата нападающий пропустил из-за травмы и последовавшей за ней операции. Восстановившись, Капризов сыграл в плей-офф и даже оформил 9 (5+4) очков, однако его усилий не хватило, чтобы помочь «Миннесоте» преодолеть первый раунд.

Кирилл на время межсезонья приехал в Россию и 18 мая заглянул на «Лига Ставок Media Basket» — турнир по баскетболу 3х3. Причём туда он приехал не один — а вместе с легендой российского хоккея Ильёй Ковальчуком!

Оба — знаковые фигуры для нашего спорта. Именно они приносили главные для современной России золотые медали. Ковальчук забросил победную шайбу в овертайме финала чемпионата мира — 2008 с Канадой, подарив стране первое за 15 лет чемпионство. Капризов в 2018 году на Олимпиаде забил гол в овертайме финального матча с Германией и принёс России первое в современной истории хоккейное золото Игр.

Мне посчастливилось пообщаться с двумя легендами российского хоккея. Причём общались мы все вместе, втроём. И успели обсудить ряд тем:

чем им нравится такой необычный вид спорта, как медиабаскетбол;

сезон Капризова и «Миннесоты»;

будущий контракт Кирилла, чьё текущее соглашение с «Уайлд» истекает в 2026 году;

продолжает ли Ковальчук карьеру и рассматривает ли вариант с НХЛ;

что они думают об Овечкине, его рекорде и потенциальной возможности превзойти ещё одно великое достижение Гретцки;

вылет «Вашингтона» от «Каролины» и кто фаворит Кубка Стэнли;

КХЛ и о то, кто выиграет Кубок Гагарина;

возможный матче между КХЛ и НХЛ.

«Такие классные события, к сожалению, не так часто сейчас проходят у нас в стране»

— Кирилл, сможете рассказать, что вы сегодня делаете на «Лига Ставок Media Basket»?

Капризов: Я первый раз приехал на «Лига Ставок Media Basket». Был наслышан о нём, весь год смотрел матчи по интернету. Меня интересовало, почему я сам тут не появлялся. И тут появился шанс сейчас приехать на турнир. Как раз после сезона приехал в Россию. Был шанс встретиться со всеми, посмотреть, как ребята играют, поучаствовать в этом событии, почувствовать атмосферу. Классные ощущения. Прекрасный чемпионат по баскетболу.

— Чем вам нравится «Лига Ставок Media Basket»?

Капризов: Во-первых, это интересно. Во-вторых, очень много молодёжи, между собой все общаются. Больше народу сплачивается. Сегодня, если посмотрите, полный стадион собрался. На финал на «ЦСКА-Арену» 10 тысяч человек пришло. В принципе, мне нравится эта сплочённость. Это всем поднимает настроение, люди спортом занимаются.

Илья Ковальчук и Кирилл Капризов на «Лига Ставок Media Basket» Фото: media-basket.ru

— Какие видите перспективы развития этого вида спорта? Сможет ли он когда-нибудь обойти, скажем так, полноценный баскетбол?

Капризов: (смеётся) Да нет. Кто-то из ребят там любители.

— Илья, к вам те же самые вопросы. Как вы сегодня здесь оказались?

Ковальчук: Я здесь оказался по приглашению лучшей букмекерской конторы в стране — «Лиги Ставок». Это ребята, которые стоят у истоков развития медиабаскетбола. Их команда непосредственно принимает участие в организации, в спонсорстве. Мы как амбассадоры с огромным удовольствием приняли приглашение, приехали сегодня. Воскресный вечер, Москва.

«Лига Ставок Media Basket», конечно, набрала обороты, пользуется популярностью. Билеты как горячие пирожки разлетаются. Звёзды — местные, неместные, симпатичные люди — приходят, поэтому это круто. И правильно Кирилл сказал, что это сплачивает нацию, молодёжь, позволяет больше общаться.

— Чем вам ещё нравится «Лига Ставок Media Basket»?

Ковальчук: Мне атмосфера нравится. Вообще, такие классные события, к сожалению, не так часто сейчас у нас проходят в стране. О нём ходит слух по всей России. Опять же, повторюсь, на него билетов не достать. Я никакого отношения не имею к медиабаскетболу, однако у меня десятки людей спрашивали, как попасть сегодня на это событие. Это о многом говорит, значит, ребята делают классную работу, привлекают не только молодёжь, но и людей, которые никогда не интересовались баскетболом до этого. Это популяризация спорта, популяризация баскетбола. Не просто так Андрей Кириленко тоже принимал участие в самом турнире. Уверен, и сегодня он будет. Президент федерации баскетбола поддерживает эту инициативу, это очень круто.

— Да, я, пока сидел, увидел кого-то, кто похож на Андрея. Видимо, это реально был он.

Ковальчук: Конечно.

«Капризов точно достоин самого крупного контракта в истории НХЛ»

— Кирилл, хотелось бы немного о вашем сезоне поговорить. Как оцените выступление команды в этом году?

Капризов: Непростой сезон, тяжёлый. Вылетели в первом раунде. Всегда хочется большего. В принципе, старт был хорошим, потом травмы начались в команде, другие проблемы, поэтому маленько тяжеловато было. Потом вроде все восстановились к плей-офф, но мы в первом раунде вылетели. Как можно описать это? Плохо. А так, в принципе, по сезону вроде хорошо играли.

Кирилл Капризов в «Миннесоте» Фото: Ethan Miller/Getty Images

— А чего, на ваш взгляд, не хватило, чтобы пройти первый раунд?

Капризов: Чего не хватило? Побед не хватило (смеётся). Я даже не знаю… В принципе, пока играю в «Миннесоте», мы первый раунд ещё не проходили, так что это всё-таки опыт как-никак. Каждый год. Но в этом году, мне кажется, мы были ближе к проходу, чем в прошлые сезоны. 2-1 повели, два матча в овертайме проиграли, потом 2:3, и так и закончили серию — 2-4. Не знаю, мне кажется, команда очень неплохо играла. Но где-то надо было получше играть, значит.

— Как раз хотел спросить у вас об этом. Вы пять лет в команде, за это время было четыре первых раунда, один раз не вышли в плей-офф. Чего не хватает, чтобы зайти подальше?

Капризов: Илюх, не хочешь ответить? (Смеётся.)

Ковальчук: На самом деле, я следил за Кириллом, конечно. Огромная проблема была в том, что Кирилл получил травму. У тех ребят, которые взяли на себя лидерскую роль, где-то чуть больше нагрузки было. А плей-офф — это всё равно в некотором роде новый сезон, когда ты должен подойти во всеоружии. Даже Кириллу после этих травм надо было время, чтобы набрать физическую форму и тем более вернуть игровой тонус. Поэтому я считаю, что не хватило именно этого. Кирилл правильно сказал, что два овертайма было, а в овертайме цена ошибки всегда велика, любая мелочь решает.

А так – ребята достойно выступили. В Сент-Поле всегда полный стадион, там обожают хоккей, Кирилла. Это моё пожелание как болельщика: чтобы руководство собрало команду более боевую, так скажем. Под потолком деньги есть, поэтому пусть тратят в правильном направлении.

Капризов: (смеётся).

— Теперь с команды спадут два контракта.

Капризов: Паризе и Сутер, да. Но посмотрим. Там же уже новые подписания были на плюс-минус эти деньги. У Фэйбера новый контракт будет, ещё некоторые ребята на повышение пошли.

— Да, но при этом сам потолок тоже поднимется, поэтому будут свободные деньги.

Капризов: Не особо много их там будет, в принципе.

Ковальчук: Сейчас под Кирилла готовят серьёзный контракт, поэтому, боюсь, денег не останется больше.

Капризов: (смеётся).

— Об этом тоже хотел поговорить. Начались ли уже переговоры о новом контракте?

Капризов: 1 июля всё узнаете (улыбается).

Ковальчук: Да, до 1 июля же официально нельзя общаться. Ещё время есть у остальных команд. Вдруг кто-то оффершит сделает. Например, московский «Спартак» (смеётся).

— Поговаривают, что Голдобина хотят обменять. Может быть, как раз место под Кирилла готовят.

Ковальчук: Вот этого я не знаю. Думаю, это слухи. Надо эти вопросы Алексею Юрьевичу [Жамнову] задавать и Олегу Леонидовичу [Усачёву]. Я точно никаких ответов вам не дам по поводу Голдобина.

А по поводу Кирилла — надо будет тогда какого-то серьёзного спонсора искать. Потому что он сейчас слишком популярен и дорог (смеётся).

— Коль мы об этом заговорили… Кирилл, не слушайте. Илья, сейчас высказываются мнения, что Капризову должны дать самый крупный контракт в истории НХЛ. Верите, что это возможно?

Ковальчук: Дай бог. Потому что мы все этого хотим. А Кирилл уже решит, подписывать его или нет. Но то, что он достоин — это точно.

— Кирилл, хотелось бы?

Капризов: Чего? Я же не слушал (улыбается).

«Да нет, ну какая НХЛ? Давайте серьёзно говорить уже»

— Илья, вы недавно заявили, что официально не завершали карьеру и что всё ещё свободный агент. Всё по-прежнему так?

Ковальчук: Ничего не меняется. Я свободный агент. Сегодня вот баскетбол. Завтра — падел. Послезавтра — футбол.

Капризов: «Миннесота» подпишет (смеётся).

Ковальчук: В дедлайн.

Капризов: Кэпспейс (место под потолком зарплат. — Прим. «Чемпионата») появится (смеётся).

Илья Ковальчук в НХЛ Фото: Kathy Willens/AP/ТАСС

— Выходили ли на вас с какими-либо предложениями клубы КХЛ?

Ковальчук: Пока никто не выходил. Сейчас же ещё плей-офф продолжается, поэтому все сфокусированы на финальной серии.

— А вообще в этом сезоне?

Ковальчук: Нет. Слишком заняты все были.

— В целом хотели бы ещё заглянуть в НХЛ?

Ковальчук: Да нет, ну какая НХЛ? Давайте серьёзно говорить уже. Я же не мальчик совсем, поэтому всё понимаю. Каждый должен заниматься своим делом.

«Хочется, чтобы Овечкин побил суммарный рекорд Гретцки»

— Не могу обойти стороной тему Александра Овечкина. Кирилл, вы играли против Александра. Что думаете о его рекорде?

Капризов: Не только я. Илюха играл против него больше, чем я (улыбается). Я моложе Овечкина на 11 лет. Когда был молодым, то на него смотрел в первую очередь как на пример для себя. В принципе, он и сейчас примером стоит для меня, для всей молодёжи, да и, в принципе, почти для всей лиги, для всех хоккеистов. Что тут сказать — легенда! Лучший по голам, так что красавец.

— Александр заявлял, что вроде как следующий сезон станет для него последним в НХЛ. Хотели бы, чтобы он ещё задержался в лиге?

Капризов: Это он решать будет. Конечно, всегда хочется, чтобы такие игроки как можно дольше играли. Но у каждого хоккеиста приходит своё время, так что он сам решит, играть ему ещё или не оставаться. Поживём — увидим, как будет.

— Илья, а что вы думаете о рекорде Александра в этом сезоне?

Ковальчук: Красавец! Честно говоря, то, что он забил больше 40 голов в этом году — это уникально. (Капризов кивает.) Никто этого не ожидал. Потому что в таком возрасте играть на таком уровне — дорогого стоит. Поэтому нам как болельщикам, конечно, хочется, чтобы он продолжал в том же духе, чтобы побил суммарный рекорд Гретцки — с учётом плей-офф. Мы за него будем переживать, болеть. Уверен, он в этом году хорошо отдохнёт, потом хорошо подготовится и с новыми силами поедет в «Вашингтон».

У них очень хорошая команда, молодая. Тренер выстроил всё правильно. Видно, что в раздевалке атмосфера очень хорошая, каждый играет друг за друга. Поэтому у них хорошая перспектива.

«Хочется, чтобы Радулов на мажорной ноте или завершил карьеру, или продолжил её»

— Илья, вы удивились вылету «Вашингтона» от «Каролины»?

Ковальчук: Не то чтобы удивился. Наверное, удивился, что счёт 4-1. Потому что, честно, я думал, что они пройдут «Каролину». Когда приезжал на чествование Ови по случаю рекордного гола, они играли с «Каролиной». Интересная игра, но было видно, что «Вашингтон» лучше. «Столичные» за счёт силовых приёмов переломили ход матча и победили. Мне казалось, что в плей-офф это может повториться, но игроки «Каролины» — молодцы. Нашли какие-то сильные стороны у себя, слабые — у соперника, чтобы вовремя забросить решающую шайбу. Удивился ли я? Нет. Потому что в НХЛ сейчас всё непонятно. Первая команда может обыграть последнюю и так далее. Там очень рано можно вылететь.

— Кого считаете фаворитом Кубка Стэнли в этом сезоне?

Ковальчук: Мне почему-то кажется, что «Эдмонтон» может сыграть в финале. Хотя «Даллас» сегодня прошёл дальше. У «Старз» Пит Дебур тренер, он был у меня в «Нью-Джерси», тем более там играет и Женя Дадонов, который точно заслуживает кубок. У них отличная команда, особенно после прихода Рантанена. Я желаю им удачи. Интересный финал конференции будет.

— Кирилл, а вы кого бы назвали фаворитом в этом году?

Капризов: Не знаю, не смотрю сейчас хоккей — после того как мы вылетели. Посмотрим. Не любитель говорить про другие команды, думать, кто из них выиграет (смеётся).

— За КХЛ тоже не следите?

Капризов: КХЛ смотрю. Тяжело сказать, кто фаворит. Но «Трактор» на самом деле удивляет. Удивляет то, что они так играют. Очень много пацанов знаю из «Трактора», так что… не знаю, не хочу говорить, кто выиграет. Потому что и в «Локомотиве» тоже с некоторыми парнями знаком. Там и Игорь Валерьевич Никитин, который был у меня тренером. Хочу, чтобы обе команды выиграли. Посмотрим. Я за красивый хоккей!

— Илья, а вы что думаете?

Ковальчук: Я уже говорил, что нападение выигрывает матч, а оборона – кубки. Поэтому мне кажется, что Ярославль станет чемпионом. Тем более там Радул [Александр Радулов]. Я всегда болею за отдельных хоккеистов, особенно если там команды, в которых я не играл или к которым не имею отношения. У нас с Александром близкие отношения с детства, поэтому хочется, чтобы он на мажорной ноте или завершил карьеру, или продолжил её.

«Мы, хоккеисты, люди подневольные»

— Ещё один общий вопрос. Вы наверняка слышали, что поговаривают о возможном матче между КХЛ и НХЛ. Как оцениваете эту инициативу?

Ковальчук: Инициатива классная. Тем более её озвучил наш президент в разговоре с президентом США. Спорт вне политики должен быть. А какие это будут матчи — КХЛ против НХЛ или Россия против Америки — дай бог, чтобы они просто были.

— Кирилл, а вы?

Капризов: Поддерживаю.

Кирилл Капризов (второй слева) в «Салавате Юлаеве» Фото: РИА Новости

— Кирилл, хотел задать вам вопрос. Специально просмотрел прессу, но не смог найти ваших комментариев на эту тему. Может быть, вы слышали, как Леонид Вайсфельд описывал ваш переход из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. Мол, вас буквально забрали из Уфы, и юлаевцы ничего не могли с этим сделать…

Капризов: Без понятия вообще. У Леонида Владленовича спросите ещё раз. Не знаю, не видел его интервью.

Ковальчук: Кирилл — хоккеист. А в хоккее происходит так. Тем более у него не было в контракте пункта, по которому его не могли обменять. Есть менеджмент, который принимает решение.

Капризов: Конечно.

Ковальчук: Мы, хоккеисты, люди подневольные. Сказали, что будем играть за «Салават», значит, будем играть за «Салават». Сказали, что будем играть за ЦСКА, значит, будем играть за ЦСКА.