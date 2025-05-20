Молодёжка СКА заходит на чудо? Армейцы вновь обыграли «Спартак» в финале МХЛ

«СКА-1946» всё-таки не дал «Спартаку» сделать то, что раньше удавалось только «Красной Армии» – победить в финале Кубка Харламова со счётом 4:0. В сверхдраматичном матче, который мог стать последним в этом сезоне МХЛ, петербуржцы упустили преимущество в три шайбы, установленное в первые 13 минут, однако всё-таки вырвали победу в концовке третьего периода благодаря забитому после очевидной ошибки судей, но всё-таки верно засчитанному голу.

Эта победа возродила надежду армейцев на возвращение в серию, но одно дело выиграть при своих полных трибунах и совсем другое – сделать это на площадке противника. Сегодня подопечным Германа Титова предстояло выполнить это условие, чего с первых двух попыток выполнить не получилось.

Помогать петербуржцам делать это впервые с первых минут вышел Егор Заврагин. Голкипер дебютировал в серии по ходу четвёртого матча и на выездной матч появился уже в основе.

Работы у него было много с самого начала – «Спартак» начал острее, однако Заврагин в нескольких моментах по-настоящему выручил свою команду. Под конец первого периода красно-белые получили возможность реализовать большинство, но и там пробить вратаря гостей не получилось.

«Сорок шестые», в свою очередь, тоже могли отличаться в стартовые 20 минут, однако Ярослав Кузьменко, заменённый после трёх пропущенных шайб в предыдущей игре, до перерыва также удержал ворота на замке.

Первый гол в матче зрители, практически до отказа заполнившие «Мегаспорт», увидели только под занавес второй двадцатиминутки. Его автором, к несчастью для местных болельщиков, стал игрок не «Спартака», а «СКА-1946». Подопечные Александра Баркова не воспользовались ещё одним правом на розыгрыш лишнего и вскоре за это поплатились.

Точный бросок после сутолоки у ворот Кузьменко нанёс Александр Филиппов. Игроки и тренерский штаб красно-белых пытались оспорить решение арбитров, вероятно, считая, что их голкипер успел зафиксировать шайбу, однако судьи были непреклонны.

В третьем периоде Александр Барков сделал то же самое, что и в заключительной трети первого матча в Санкт-Петербурге – передвинул Сергея Лукьянцева, проводившего сегодня 101-й матч в сезоне, в тройку к Егору Варюшкину и Ивану Рябову. Это звено действительно смотрелось опасно и создало несколько опасных моментов у ворот Заврагина, однако довести их до логического завершения не получалось.

Зато получилось у Матвея Короткого – капитан петербуржцев за шесть с половиной минут до конца основного времени, вошёл в зону и из района правого круга вбрасывания бросил неотразимо для Кузьменко, у которого не было практически никаких шансов спасти «Спартак» от второго гола.

Вскоре москвичи вновь оказались в численном преимуществе, и Барков принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. И это принесло успех – Рябов отыграл одну шайбу, всё-таки пробив Заврагина с 29-й попытки.

Во второй раз Кузьменко отправился на скамейку за две минуты до сирены, однако больше осечек гости не допустили. 2:1 – «СКА-1946» забирает второй матч подряд и делает счёт в серии 3-2. Интрига в финале МХЛ жива! Сможет ли молодёжка армейцев совершить чудо?