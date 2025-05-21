Шведы вышли на чемпиона, Швейцарии повезло. Все четвертьфиналы ЧМ по хоккею

20 мая на чемпионате мира по хоккею – 2025 завершился групповой этап. Впереди самое интересное – плей-офф. Рассказываем о четвертьфинальных парах турнира.

Канада (1А) — Дания (4В)

Матч начнётся 22 мая в 21:20 мск.

Марк-Андре Флёри, Сидни Кросби, Натан Маккиннон – это ли не дрим-тим, тем более по меркам чемпионата мира? Канадцы – это всегда фавориты, даже когда привозят 10-й состав (и берут им золото), а с таким подбором игроков – тем более. Год назад Швеция лишила их медалей в матче за третье место, сегодня «кленовые» в некоторой степени им отомстили, выиграв очную встречу и подвинув с первого места в группе.

Датчане групповой раунд провели качельно – на старте им выпали настоящие испытания – Швейцарией, США и Чехией, и они потерпели три поражения. Но это не сбило им настрой, и дальше они довольно легко (если не считать двух быстро пропущенных шайб от Венгрии) брали свои очки с равными соперниками или классом ниже. В итоге последнюю путёвку в четвертьфинал датчане разыграли в матче жизни с Германией, где они уступали в счёте, однако смогли сравнять и одержать итоговую победу. Для датчан это первый плей-офф ЧМ с 2016 года.

Швеция (2А) — Чехия (3В)

Матч начнётся 22 мая в 21:20 мск.

Шведы обычно идут по групповому турниру, не замечая соперников, зато с завидной регулярностью оступаются в плей-офф чемпионатов мира. Однако в этом году традиция нарушилась – в последней игре предвариловки «Тре Крунур» уступили канадцам и лишились первого места в группе. Станут ли они от этого злее? Поглядим, но в четвертьфинале им выпал действующий чемпион.

А ещё Чехия – самая результативная команда группового раунда. Предварительный этап она прошла практически идеально – начала с двух камбэков и победы в овертайме над Швейцарией, затем громила всех подряд (сопротивление им смогла оказать только неуступчивая Норвегия). Однако в заключительной встрече действующие чемпионы всё же оступились – в матче с американцами кипели нешуточные страсти, и за счёт большинства в третьем периоде США вырвали победу. Продолжат ли чехи защиту титула или шведы возьмут реванш за поражение в полуфинале годом ранее?

США (2В) — Финляндия (3А)

Матч начнётся 22 мая в 17:20 мск.

Кредо сборной Финляндии – мало пропускать, чтобы в атаке хватило и пары голов. Предварительный этап они прошли практически идеально, уступив лишь Швеции. Особняком стоит игра с Францией, которую финны вытащили на зубах, проигрывая 1:3 за 1,5 минуты до финальной сирены. В оставшихся пяти встречах – с Австрией, Словенией, Латвией, Канадой и Словакией – Суоми пропускала всего по голу. Интересно будет, как финны сыграют в плей-офф – два предыдущих года они вылетали уже в четвертьфинале, но сейчас у них новый тренер, Антти Паннанен, сможет ли он переломить удручающую тенденцию?

Сделать это, пожалуй, будет не так-то просто, ведь в соперники финнам попались американцы, которые практически в каждом матче отгружают по пять-шесть шайб, а обломали зубы только о швейцарцев, которым не забили ничего. У США неплохой состав и, похоже, великолепный настрой – последнее время они частенько добираются до медалей, пусть и бронзовых, а в полуфинал выходили уже три раза подряд.

Швейцария (1В) — Австрия (4А)

Матч начнётся 22 мая в 17:20 мск.

Если Швейцария ещё не топ, то что тогда считать топом? Звёзды НХЛ – присутствуют, результаты – есть, причём стабильные. Три серебра за последние 13 лет, восемь выходов в четвертьфинал подряд, первое место в группе в этом году. Сейчас «крестоносцам» ещё и с соперником повезло – самый лёгкий среди всех участников плей-офф.

Австрийцы провели великолепный турнир – бодались с Финляндией и Швецией, вели с Канадой, выиграли четыре матча из семи и совершили невероятное — вышли в четвертьфинал впервые с 1994 года! Надо отметить, что команда Роджера Бадера, несмотря на отсутствие топовых игроков, стабильно прибавляет в последние годы, так что их нынешний успех, конечно, сенсация, но вместе с этим и закономерный результат.