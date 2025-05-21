«Флорида»! Бобровский! Чемпион НХЛ начал полуфинал Кубка Стэнли с уверенной победы

Один день НХЛ побыла на выходном, а уже сегодня «Каролина» и «Флорида» открыли третий раунд. Пока «Харрикейнз» отдыхали после серии с «Вашингтоном», «Пантерз» пришлось сыграть семь матчей с «Торонто».

Стоит напомнить, что команды уже встречались на этой же стадии два года назад, и тогда «Флорида» не дала взять «Каролине» ни единого матча – 4-0.

Александр Никишин, который дебютировал в НХЛ в пятом матче второго раунда, остался вне заявки – его место занял Скотт Морроу.

Первый период начался без обилия голевых моментов. Более того, даже бросков в первые пять минут не было. Однако затем «Флорида» нашла ключик к воротам Андерсена, начав «шить» прямо по девяткам. Счёт открыл Картер Вераге в большинстве, резко бросив после короткой передачи Александра Баркова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через четыре минуты Аарон Экблад увеличил преимущество «пантер», зарядив в дальний верхний угол из левого круга. Бобровский провёл отличный отрезок, несколько раз спас команду, однако с эстетичным движением Себастьяна Ахо коньком ничего поделать не смог. У тренерского штаба «Флориды» возникли вопросы насчёт легитимности взятия ворот, однако арбитры быстро убедили Мориса в правомерности действий финна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго отрезка «Флорида» обрушила шквал бросков на ворота соперника и вновь отличилась – Носек, Миккола и Грир провели молниеносную контратаку и в две передачи разорвали оборону «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Харрикейнз» пришли в себя во второй половине периода, начали создавать опасные моменты, но Бобровский выдержал. Несмотря на то что получил два очень неприятных удара от соперника, после которых оказывался на льду.

Около 10 минут Фредерика Андерсена не беспокоили бросками. Тем печальнее для «ураганов», что с первого датчанин и пропустил – Беннетт от синей линии пробил голкипера. А далее произошёл самый любопытный момент встречи: Маршан попытался провести силовой приём против Гостисбера, защитнику это так не понравилось, что он через мгновение с кистей запустил шайбу прямо в скандального канадца, а тот, обезумев, накинулся на игрока «Каролины» и повалил его. За это Брэд получил 14 минут штрафа.

В концовке периода команды обменялись заброшенными шайбами, и на этом всё закончилось. 5:2 – «Флорида» уверенно забрала первый матч, а Сергей Бобровский отразил 31 бросок, совершив ряд классных спасений.

Финал конференции – поистине заколдованная стадия для «Каролины». «Ураганы» потерпели 13-е поражение подряд в ней. Сумеют ли в этом году парни Бриндамора прервать столь ужасную серию?