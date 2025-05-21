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Каролина — Флорида — 2:5, обзор матча, 13 поражений подряд ураганов в финалах конференции, 31 сейв Бобровского, видео

«Флорида»! Бобровский! Чемпион НХЛ начал полуфинал Кубка Стэнли с уверенной победы
Максим Макаров
«Флорида» выиграла первый матч финала конференции
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«Каролина» проиграла 13-й матч подряд в финалах конференции.

Один день НХЛ побыла на выходном, а уже сегодня «Каролина» и «Флорида» открыли третий раунд. Пока «Харрикейнз» отдыхали после серии с «Вашингтоном», «Пантерз» пришлось сыграть семь матчей с «Торонто».

Стоит напомнить, что команды уже встречались на этой же стадии два года назад, и тогда «Флорида» не дала взять «Каролине» ни единого матча – 4-0.

Александр Никишин, который дебютировал в НХЛ в пятом матче второго раунда, остался вне заявки – его место занял Скотт Морроу.

Первый период начался без обилия голевых моментов. Более того, даже бросков в первые пять минут не было. Однако затем «Флорида» нашла ключик к воротам Андерсена, начав «шить» прямо по девяткам. Счёт открыл Картер Вераге в большинстве, резко бросив после короткой передачи Александра Баркова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через четыре минуты Аарон Экблад увеличил преимущество «пантер», зарядив в дальний верхний угол из левого круга. Бобровский провёл отличный отрезок, несколько раз спас команду, однако с эстетичным движением Себастьяна Ахо коньком ничего поделать не смог. У тренерского штаба «Флориды» возникли вопросы насчёт легитимности взятия ворот, однако арбитры быстро убедили Мориса в правомерности действий финна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго отрезка «Флорида» обрушила шквал бросков на ворота соперника и вновь отличилась – Носек, Миккола и Грир провели молниеносную контратаку и в две передачи разорвали оборону «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Харрикейнз» пришли в себя во второй половине периода, начали создавать опасные моменты, но Бобровский выдержал. Несмотря на то что получил два очень неприятных удара от соперника, после которых оказывался на льду.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 08:30 (pp)     0:2 Экблад (Родригес) – 12:29     1:2 Ахо (Джарвис, Свечников) – 19:44     1:3 Грир (Миккола, Носек) – 23:33     1:4 Беннетт (Родригес, Вераге) – 46:08 (pp)     1:5 Луостаринен (Носек, Форслинг) – 54:55     2:5 Блейк (Джарвис, Гостисбер) – 56:19 (pp)    

Около 10 минут Фредерика Андерсена не беспокоили бросками. Тем печальнее для «ураганов», что с первого датчанин и пропустил – Беннетт от синей линии пробил голкипера. А далее произошёл самый любопытный момент встречи: Маршан попытался провести силовой приём против Гостисбера, защитнику это так не понравилось, что он через мгновение с кистей запустил шайбу прямо в скандального канадца, а тот, обезумев, накинулся на игрока «Каролины» и повалил его. За это Брэд получил 14 минут штрафа.

В концовке периода команды обменялись заброшенными шайбами, и на этом всё закончилось. 5:2 – «Флорида» уверенно забрала первый матч, а Сергей Бобровский отразил 31 бросок, совершив ряд классных спасений.

Финал конференции – поистине заколдованная стадия для «Каролины». «Ураганы» потерпели 13-е поражение подряд в ней. Сумеют ли в этом году парни Бриндамора прервать столь ужасную серию?

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