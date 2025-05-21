«Локомотив» уже чемпион? Как «Трактору» вернуться в финальную серию Кубка Гагарина

Финальная серия Кубка Гагарина, кажется, подобралась к своей развязке. По крайней мере, теперь любая ошибка «Трактора» подарит «Локомотиву» трофей — первый в истории КХЛ для клуба.

После уверенной победы в третьем матче ярославцы встретили ожесточённое сопротивление в четвёртой встрече, однако в итоге смогли дожать челябинцев и приблизиться к Кубку Гагарина на расстояние всего одного шага — 3-1.

Кто-то уже успел «похоронить» «Трактор», но всё ли настолько плохо для команды Бенуа Гру? Действительно ли у челябинцев нет ни шанса на то, чтобы перевернуть ход серии?

Как бы не так! «Трактор» уже доказывал, что способен на любые чудеса, поэтому сомневаться в силе команды не приходится. В чём банде Гру придётся добавить, чтобы вернуть финальную серию в Челябинск?

Сказать нет ошибкам

«Локомотив» мгновенно наказывает за любую невнимательность, любую оплошность — «Трактор» уже сполна поплатился за свои ошибки. Особо показательным вышел как раз четвёртый матч, в котором челябинцы сыграли максимально внимательно. Однако Максим Шабанов дважды не сумел обработать шайбу у борта в чужой зоне — получите два гола. Зак Фукале оставил небольшую щель над плечом — получите ещё один. Всё, игра сделана.

Конечно, нельзя обвинять хоккеистов челябинцев в количестве ошибок. Их с каждым матчем всё меньше. Просто «Локомотив» умеет использовать каждый такой момент.

Поэтому самым простым путём к победе будет избегание вообще любых ошибок. Однако логично задать вопрос: насколько это возможно? Пожалуй, с нынешними ярославцами практически невозможно. Но в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно, а любая победа сейчас способна стать для «Трактора» необходимым зарядом бодрости и уверенности. Команде этого также не хватает после трёх поражений подряд.

Хоккеисты «Трактора» Фото: РИА Новости

Как избежать ошибок? Не терять концентрацию, учитывать каждый возможный сценарий и…

…изменить стиль игры в отдельных моментах

В четвёртом матче одна деталь особенно бросилась в глаза: «Трактор» периодически оставлял слишком много пространства между защитниками и нападающими. Разрывы были достаточно большими, чтобы: а) защитники не всегда успевали поддержать атаку; б) форварды не всегда успевали помочь обороне.

В нескольких моментах, например, Логан Дэй, находясь к шайбе чуть ближе соперника, принимал решение отступить и не ввязываться в борьбу в средней зоне, рядом с синей линией «Локомотива». Защитник откатывался назад, возвращаясь в оборону.

Это наверняка говорит о том, что тренерский штаб челябинцев проделал работу над ошибками и решил уделить внимание надёжности. Тем не менее это сыграло в ущерб атаке и в паре моментов помешало вовремя «загасить» наступление ярославцев.

Не раз получалось и так, что нападающий «Трактора» врывался в зону «Локомотива», однако не получал какой-либо поддержки и достаточно быстро терял шайбу.

Такой стиль помогает действовать чуть надёжнее в защите, это правда. Но в целом всё ещё не кажется, что с подобным подходом у челябинцев будут шансы перебороть железнодорожников. Всё-таки ярославцы мгновенно вступают в прессинг на подходе соперника к их зоне и делают это несколькими игроками. Возможно, «Трактору» нужно сыграть более агрессивно, но в то же время компактно на чужой синей линии, чтобы у них всегда было если и не преимущество, то хотя бы равенство по числу игроков — а вместе с тем и по количеству вариантов для продвижения шайбы.

Во второй половине второго периода последнего матча было хорошо видно, насколько хорошо команда Гру умеет владеть и распоряжаться шайбой, уже зайдя в зону. У неё получилось задавить «Локомотив» в излюбленном для него отрезке игры, что удаётся немногим. То же самое «Трактор» продемонстрировал в концовке встречи, когда серьёзно прижал ярославцев к воротам. Теперь нужно просто увеличить количество таких моментов — а для этого изменить тактику перехода через чужую синюю линию.

Абсолютная жёсткость — не к «Трактору»

Челябинску точно нужно играть более агрессивно. Более въедливо. Помните, как уже в третьем периоде Егор Сурин в борьбе упал на лёд и потерял шайбу в чужой зоне, но после этого мгновенно вскочил и погнался за Владимиром Ткачёвым — вплоть до своей трети льда, буквально залез тому под кожу и в итоге отобрал шайбу? «Трактору» не хватает такой же цепкости и агрессивности в игре. В этом компоненте челябинцам также надо прибавить.

Однако агрессивность нельзя путать с жёсткостью.

В ходе серии челябинцы играли по-разному, но одним из худших матчей для них стал третий, в котором они вышли «перебивать» соперника. Хоккеисты были заряжены, много и часто хитовали оппонентов — накопилось аж 60 (!) силовых приёмов. Для сравнения: у «Локомотива» их оказалось только 28. Однако зачастую после хитов челябинцы лишались защитника и из-за этого пропускали опасные контратаки.

В четвёртом матче «Трактор» продолжил действовать жёстко, но уже не так бездумно, как встречей ранее. 40 хитов — это всё ещё много, однако на сей раз это не были силовые ради силовых. Здесь хоккеисты, кажется, нашли идеальный баланс. Главное не упустить его.

Наконец-то реализовать большинство

Конечно, это базовое условие для каждого клуба, который уступает в серии и не может наладить игру в неравных составах, но для «Трактора» это жизненно важный элемент. Челябинцы не могут забить в большинстве уже 15 (!) матчей подряд. В последний раз команда реализовывала численное преимущество ещё в первом раунде — в пятой встрече с «Адмиралом». Тогда «Трактор» забросил в большинстве дважды. После этого — как отрезало.

Если внимательно посмотреть на каждую игру челябинцев в таком формате и на их голы, то можно заметить, что несколько раз они забивали спустя несколько секунд после выхода провинившегося соперника на лёд. Кроме того, были и шайбы в формате «шесть на пять». Однако этого всё равно недостаточно. «Трактору» необходимо наладить игру спецбригад большинства, пока в этом ещё есть смысл. Тем более что «Локомотив» нечасто, но всё-таки регулярно даёт возможность сыграть в неравных составах.

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В общем, «Трактор», конечно, находится в тяжёлой ситуации — но не в безвыходной. Челябинцы ещё могут вернуть серию на свою площадку, а там уже дотерпеть и до седьмого матча. Всё-таки идеальным раскладом для всех болельщиков (кроме, вероятно, ярославских) было бы продлить эту шикарную серию настолько, насколько это возможно. И у команды Бенуа Гру есть все шансы сделать это.

Хотя, может быть, канадец и его банда припасли ещё какой-нибудь туз в рукаве?

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