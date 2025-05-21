Топ-матчи четверга: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», четвертьфиналы ЧМ по хоккею и теннис

Яркое 22 мая: «Даллас» против «Эдмонтона» в Кубке Стэнли, «Нью-Йорк Никс» — «Индиана» в плей-офф НБА и футбол. Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

Интрига: как начнётся финал Востока?

Мало кто ожидал «Индиану» и «Нью-Йорк» в финале Восточной конференции. Большинство экспертов и фанатов делали выбор в пользу «Кливленда» и «Бостона», но ни одна из этих команд так и не добралась до этой стадии. Серия между «Никс» и «Пэйсерс» стартует в Нью-Йорке в Мекке баскетбола, — «Мэдисон Сквер Гарден». Кому удастся забрать важнейшую стартовую победу?

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

Интрига: ответит ли «Даллас» за поражение год назад?

Нас ждёт повторение предыдущего финала Западной конференции – в прошлом году «Старз» и «Ойлерз» также оспаривали право выхода в решающую серию Кубка Стэнли, и тогда сильнее оказались последние. Начнут ли «звёзды» свой путь к реваншу уже в первом матче?

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🎾 15:00*: Паула Бадоса (Испания, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 8), Страсбург, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Самсонова с теннисисткой из топ-10?

Людмила Самсонова успешно добралась до 1/4 финала «пятисотника» в Страсбурге. Но чтобы сделать ещё один шаг, россиянке необходимо справиться с представительницей топ-10 Паулой Бадосой. Девушки ранее встречались четыре раза. Первые три поединка остались за Людмилой — на турнире 25K в Сеговии-2018, на Australian Open — 2021 и в Дубае-2023. И только в Вашингтоне-2024 Паула сумела размочить счёт. Победительница нового матча далее сразится либо с Даниэль Коллинз, либо с кем-то из пары Джессика Пегула — Анна Калинская.

🏒 17:20: США — Финляндия, чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: чья победная серия прервётся?

Обе команды накануне четвертьфинала одержали по четыре победы подряд – «звёздно-полосатые» переиграли Норвегию, Германию, Казахстан и Чехию, а Суоми была сильнее Словении, Латвии, Канады и Словакии. Но чья-то победная серия в этом матче точно подойдёт к концу – кто продолжит борьбу за золото чемпионата мира, а кто отправится в отпуск?

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🏀 19:30: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ, 1/2 финала, седьмой матч

Интрига: кому суждено сыграть с ЦСКА в финале?

Вот он — момент истины! Седьмой матч, в котором решается судьба выхода в финал Единой лиги ВТБ, где уже давно соперника заждался ЦСКА. Во всех шести встречах полуфинала между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» побеждала команда, игравшая на домашнем паркете. Получается, сине-бело-голубые должны забирать встречу, но в таком матче может произойти всё что угодно. Особенно после невероятного камбэка «Локо» в последнем противостоянии.

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак», Саудовская Аравия — Про-Лига, 33-й тур

Интрига: «Аль-Ахли» сохранит шансы на попадание в азиатскую ЛЧ?

«Аль-Ахли» — действующий победитель Лиги чемпионов АФК. В финале 2025 года саудовцы одолели японский «Кавасаки Фронтале» (2:0). Именно поэтому команда сыграет минимум в стадии раунда плей-офф квалификации ЛЧ, если не пройдёт на турнир через национальный чемпионат. А такая вероятность существует! За два тура до финиша «Аль-Ахли» уступает «Аль-Кадисии» четыре очка (при матче в запасе). Нужны две своих победы и осечка конкурента. В следующем туре «Аль-Ахли» ждёт непростая домашняя встреча с «Аль-Иттифаком».Потеря очков означает попадание лишь в квалификацию ЛЧ АФК. Если же «Аль-Ахли» всё же попадет в топ-3 чемпионата Саудовской Аравии, то сыграет в Лиге чемпионов сразу в групповом этапе.

🏒 21:20: Канада — Дания, чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: смогут ли хозяева турнира устроить сенсацию?

В предыдущий раз эти сборные встречались между собой на групповом этапе ЧМ-2024, и тогда «кленовые» без особого труда разобрались со скандинавами, обыграв их со счётом 5:1. Сейчас на стороне датчан будет домашняя арена в Хернинге, но поможет ли это справиться с Кросби и Маккинноном?

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🏒 21:20: Швеция — Чехия, чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: возьмут ли шведы реванш за ЧМ-2024?

Год назад именно чехи не пустили «Тре Крунур» в финал мирового первенства – тогда Давид Пастрняк и Ко крупно обыграли скандинавов со счётом 7:3, но главным героем встречи стал Мартин Нечас, набравший четыре очка. Сейчас форвард «Колорадо» тоже в составе – получится ли одолеть шведов и сейчас?