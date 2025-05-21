Кубки в хоккее выигрывают не звёзды с суперконтрактами. Это уже истина

Из 10 лучших бомбардиров НХЛ продолжают свой кубковый путь лишь два. Никиту Кучерова задушили двойной, а то и тройной опекой (как и год назад). Сидни Кросби уехал в Швецию, чтобы в составе сборной наставлять Маклина Селебрини, как когда-то самого 18-летнего Сида на ЧМ наставлял Брэндан Шэнахан. Давид Пастрняк в одиночку тянул «Бостон» и предсказуемо не мог сделать это без помощи. Митч Марнер в седьмой игре серии снова попал в объектив не как герой, а как человек, который безмолвно страдал после финальной сирены.

Схожая история происходит и в КХЛ. Легионеры «СЮ» год за годом (и на финском этапе развития клуба) геройствуют в гладком сезоне, но в плей-офф их усилий постоянно оказывается недостаточно для главного финала. При этом в одной победе от чемпионства находится команда, чей лучший бомбардир Артур Каюмов в регулярном сезоне был лишь 38-м во всей лиге. Более того: за 15 лет игрок «Локомотива» лишь раз пробивал отметку в 50 очков в КХЛ: это был Брэндон Козун в чемпионате-2016/2017. Как видно, это ярославцам не мешает.

Совсем недавно мы видели, как закончилось столкновение команды, которая ставит на глубину, и команды, которая год за годом сохраняла свою «большую четвёрку» хоккеистов, несмотря на давние разговоры о провале этой концепции. В третьем звене «Флориды» выходит Брэд Маршан — на этом можно было бы и закончить, но и в центре помогает ему «мини-Барков» Антон Лунделль, который в следующем году на 100% будет вторым центром команды. Ну а у «Торонто» в третьем звене выходил Стивен Лоренц, который год назад играл в чемпионской «Флориде» по семь минут за матч и иногда оставался в запасе.

Серия «Торонто» и «Флориды» Фото: Chris Young/AP Photo/ТАСС

Давний хоккейный штамп звучит как «третьи звенья выигрывают Кубок». Некоторые говорят даже о том, что четвёртые, что не сильно меняет смысл: получается, главными становятся те люди, которым ты платишь меньше лидеров. Представить такое в футболе или баскетболе сложно: хотя в плей-офф НБА длинная скамейка важна, в плей-офф запасные всё равно в лучшем случае будут играть 14-15 минут из 48 и не должны сильно напортачить за это время. На боттом-6 в хоккее приходится почти половина времени встречи и бо́льшая часть меньшинства.

Конечно, плей-оффный хоккей всегда отличался от регулярочного более ответственной игрой в защите и более плотной опекой чужих лидеров, благодаря чему почти в каждой команде, прошедшей далеко, появлялся неожиданный герой. Можно вспомнить третье звено чемпионского «Питтсбурга» Хагелин — Бонино — Кессел, но появилось оно случайно, благодаря травме Малкина. Да и на флангах с Кросби играли малоизвестные тогда Раст и Шири, ставшие идеальными партнёрами для капитана «пингвинов».

Сейчас ситуация несколько иная. В целом есть ощущение, что игра команд стала слишком одинаковой — и это вовсе не открытие, в футболе всё больше команд даже на детском уровне пытаются повторять атакующие схемы Пепа Гвардиолы и его многочисленных подражателей. В баскетболе в прошлом году НБА выиграла команда, которая руководствовалась простым правилом «3>2». В том сезоне «полетело», а сейчас «Бостон» во втором раунде кидал и по 50 трёшек за матч, однако теперь лететь перестало, что закончилось вылетом.

Это, конечно же, касается и хоккея. НХЛ даже в Северной Америке считают «лигой повторюшек», где один тактический тренд старается копировать большинство команд лиги, пока не появится другой. Средний срок жизни такой моды эксперт Джефф Марек недавно оценил в пять лет. Современный тренд лиги фактически задал «Колорадо»-2022 с предшественниками в виде «Вегаса»: большая, бегущая и агрессивная команда, где атакующий талант размазан относительно равномерно.

Тренды КХЛ отслеживать немного сложнее из-за того, что в лиге долгое время не было потолка, а в середине 2010-х СКА и ЦСКА возвысились над всеми настолько, что могли оставлять в запасе игроков сборной России. Однако одна одинокая супертройка выигрывала Кубок Гагарина только в 2014-м: уже в 2016-м Мозякин, Коварж и Зарипов получили хорошую помощь от нижних звеньев, чемпионский гол забил Евгений Тимкин.

А теперь посмотрите на тот же «Локомотив». В чём ещё секрет команды Игоря Никитина? Игра его команды — это гигантский пазл из 5000 деталек, который составляет множество стандартных ситуаций, при этом выученных и отработанных в совершенстве. В большинстве отдельных игровых моментов игроки «Локомотива» идеально накладывают клюшки, расстанавливаются в зоне, выгрызают ничейные шайбы — всё это отскакивает у них от зубов, чему помогает и тактическая выучка местной школы, выпускники которой всегда отлично играют без шайбы.

Игорь Никитин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Простой вопрос: нужны ли для такой игры игроки за 100 и за 90 млн рублей? Нет. С одной стороны, в нестандартных ситуациях этот «Локомотив» теряется — однако и позиционных ошибок, подобных тем, что случились у «Трактора» в домашних играх финала, этот клуб не допустит. Поэтому Ярославлю нужны четыре относительно равные тройки, а то влияние, которое тот же Радулов оказывает на команду — во многом эмоциональное (вспомните, как Никитин долгое время строил в «Локо» победный менталитет).

Но ведь «Локо» не единственная такая команда. Про стиль строительства «Трактора» мы писали недавно: это авторский почерк Алексея Волкова, который предпочитает не выписывать несколько больших контрактов, а дать множество сделок выше среднего. Уже в прошлом году вне заявки на матчи плей-офф могли оставаться такие заметные фигуры, как Никита Сошников и Никита Тертышный. Однако ведь и чемпионская «Магнитка» имела четыре почти равных звена: правда, сам Андрей Разин говорил, что здесь он ориентировался на команду Валерия Белоусова.

Правда, теперь это заставляет делать сама игра. Растущие скорости и изменения в правилах заставляют упрощать игру и действовать по одинаковому сценарию. Кто знает — возможно, через два-три года в НХЛ появится новый тренд, который задаст тренер-новатор, но пока хоккей идёт в сторону механистичности.