«ЛОКОМОТИВ» — ЧЕМПИОН КХЛ! Бросок Шалунова в овертайме сделал Ярославль счастливым

Перед пятым матчем финального противостояния плей-офф КХЛ «Трактор» поставил себя в трудное положение. Команда Бенуа Гру «горела» 1-3 в серии, а это значит, что права на ошибку больше не было. «Локомотив», уступив в первой домашней встрече, провёл работу над ошибками и в дальнейшем начал в фирменном стиле поддушивать соперника. Бросалось в глаза, как коллектив Игоря Никитина всё сильнее прибавляет, отрабатывает на каждом участке льда, старается действовать максимально дисциплинированно и слаженно.

«Нам придётся добавлять. Очевидно, что того, что мы сейчас показываем, недостаточно. Соперник — хорошая оборонительная команда, играют хладнокровно. В прошлом финале команда уступила в четырёх встречах подряд, и они вынесли из этого уроки. Соперник создаёт шансы и ими пользуется, а у нас шайба отскакивает от клюшки. Не хочу как-то умалить заслуги «Локомотива», однако нам надо стараться больше», — сетовал после прошлой игры канадский рулевой челябинцев.

Но причины неудач «Трактора» далеко не в хоккейном стиле соперника. Тренерскому штабу уральцев, например, стоило обратить внимание на откровенно просевшего форварда Максима Шабанова, который допускал ошибки и «привозил» голы буквально в каждом матче финала Кубка Гагарина. В свою очередь, у железнодорожников на пик формы вышел нападающий Александр Радулов, чьим эмоциям и неиссякаемому заряду энергии можно только позавидовать. Вот что нужно было прежде всего разбирать Гру и его помощникам. «Трактор» проигрывал не только серию, но и индивидуальные дуэли.

«Трактор» чуть активнее «Локомотива» провёл стартовый отрезок встречи, в дальнейшей пошёл равный хоккей, но до заброшенных шайб дело не дошло. Было видно, что обе команды стараются играть осторожно, сильно не лезть на рожон.

Во второй двадцатиминутке хозяева реализовали удаление Ткачёва. Быстрая реализация лишнего получилась — всего за пять секунд. Выиграли ярославцы вбрасывание в чужой зоне стараниями Сурина, подняли шайбу на синюю линию, откуда Гернат броском в касание поразил цель. Фукале толком не видел даже момента броска.

Вскоре четыре минуты штрафа выписали Сергееву за опасную игру высоко поднятой клюшкой, однако спецбригады меньшинства ярославцев отыграли идеально. Видно, что этот компонент в «Локомотиве» разбирался досконально.

«Трактору» нужно было что-то делать, думать и искать ключи к воротам Исаева. Иначе соперничать с командой уровня «Локомотива» попросту невозможно.

В третьем отрезке встречи Кадейкин в позиционной атаке «Трактора» из угла сделал передачу на синюю линию, откуда Кэмпфер исполнил бросок в касание — Исаев оказался бессилен. Вот что требовалось от американца на протяжении решающей серии.

Дело дошло до овертайма, где две минуты штрафа за блокировку с ходу схлопотал Телегин — безрезультатно. Но Ярославль всё же дожал. Шалунов классно открылся под передачу Каюмова из-за ворот и из правого круга вбрасывания бросил в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» последний раз становился чемпионом в 2003 году (22 года назад, ещё до создания КХЛ), после этого ярославцы проиграли три финала — в 2008, 2009 и 2024 годах. «Локомотив» оказался восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина. Для Игоря Никитина это второй трофей в тренерской карьере. Кроме того, «Локомотив» стал второй командой после ЦСКА-2019, завоевавшей Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон. Тогда армейцами руководил Игорь Никитин.

Поздравляем с заслуженным успехом. Гуляй, Ярославль!