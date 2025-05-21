Какая же драма! «Трактор» «похоронил» Шалунов — воспитанник, ставший не нужным Челябинску

11 лет назад Максима обменяли из родного клуба, а в последние годы он стал злым гением чёрно-белых.

Вот и всё – очередной сезон КХЛ завершён. Во второй раз в истории лиги чемпионом стала команда, выигравшая и регулярку, и вновь у руля этой команды Игорь Никитин. В 2019-м он привёл к трофею ЦСКА, сейчас – «Локомотив». И оба раза в этих командах далеко не на последних ролях был нападающий Максим Шалунов.

Шесть лет назад воспитанник челябинского «Трактора» не стал тем, кто решил исход финала. Зато сейчас Шалунов своим броском в овертайме пятого матча принёс «Локомотиву» долгожданное чемпионство. И в серии с кем? С родной командой! Драматургия высочайшего уровня.

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В «Тракторе» у Шалунова не получилось красивой истории. Максим поиграл в Челябинске за «Белых медведей» в МХЛ, за «Челмет» – в ВХЛ, а за сам «Трактор» у Шалунова одна-единственная игра в сезоне-2012/2013. В том самом, когда челябинский клуб впервые в своей истории дошёл до финала Кубка Гагарина.

Затем Шалунов на год съездил в Северную Америку, а вернулся в КХЛ уже в «Сибирь». Потому что летом 2014-го «Трактор» обменял права на хоккеиста в «Адмирал», а владивостокский клуб через месяц отправил Максима в Новосибирск, где и началось его настоящее становление как высококлассного хоккеиста. Максим приложил руку к лучшему периоду в истории новосибирской команды, затем уехал в ЦСКА, где провёл четыре сезона и выиграл Кубок Гагарина, а в 2021-м отправился в «Локомотив» вслед за Игорем Никитиным. Оказалось, для того, чтобы собственноручно зафиксировать исторический для Ярославля успех.

Ну а с «Трактором» у Шалунова в последние два года и вовсе насыщенные отношения. Весной 2024-го Максим в первом матче полуфинала столкнулся с голкипером Заком Фукале, и тот досрочно закончил сезон. Уже тогда в Челябинске люто возненавидели воспитанника клуба. Ну а сейчас, в финале-2025, Шалунов сначала провёл резонансный хит на Чарльзе Робинсоне.

А теперь стал автором «золотого» гола в ворота «Трактора». Это драма, это история для кино.