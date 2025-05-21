38-летний Радулов — MVP Кубка Гагарина. Он поменял «Локомотив»

Это свершилось! «Локомотив» спустя долгие годы тяжёлых поражений, пережитой трагедии сентября 2011 года становится обладателем Кубка Гагарина! Ярославская команда строилась не один сезон, вырабатывала в себе ген победителя, попутно ломая неуверенность перед сильными мира сего.

После того как Максим Шалунов на экваторе первого овертайма отправил шайбу в сетку ворот Фукале, сомнений насчёт самого ценного игрока почти не оставалось – им должен стать 38-летний Радулов.

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Достаточно было поглядеть на него за секунды до гола 78-го номера «Локо». Радулов сконцентрированно смотрел на площадку, а после того, как взорвалась вся арена, дал волю эмоциям и сам Александр: сорвал шлем с головы, вылетел на площадку, очень яростно жестикулируя, и отправился в объятия партнёров.

Почему Радулов заслуженно стал самым ценным игроком плей-офф?

Начнём с того, что обычно этот приз выигрывает человек из команды, которая стала чемпионом. Чтобы случилось по-другому, нужно быть минимум Коннором Макдэвидом. Кто самый заметный человек в этом «Локомотиве»? Очевидно, что Радулов. Заслужил ли кто-то ещё? Безусловно. Отличный плей-офф провёл Максим Берёзкин, который растёт в элитного нападающего, надёжно сыграл Даниил Исаев. Но никто из них не приблизился к Александру по влиянию на команду.

Во-вторых, Радулов стал настоящим мотором этого «Локомотива»: он бесконечно заводил партнёров, помогая им выложить всё, что есть, на льду, отрабатывал в каждом эпизоде на льду, не допуская прокатов.

В-третьих, мы наглядно увидели, как за год изменился «Локо»: он стал ещё более моторным, характерным и разнообразным. Да, заслуга в том не только Радулова, но, как кажется, именно он заразил этим партнёров.

В-четвёртых, статистика тоже на стороне Александра – 16 очков в 21 матче позволили стать ему лучшим бомбардиром этого розыгрыша Кубка Гагарина.

В-пятых, Радулов не стал белой вороной в этом «Локомотиве», как многие могли того ожидать. Он честно пахал наравне со всеми, втыкался во всё, что видел, летел грудью блокировать броски. Такой лидер – мечта.

Всё, что можно вложить в определение «самый ценный игрок», воплощает в себе Александр Радулов.