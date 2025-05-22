Таких чемпионов, как «Локомотив», КХЛ ещё не видела. А в жизни всё же есть справедливость!

«Локомотив» — чемпион. В этой фразе тонна справедливости, что не так уж часто встречается в нашей жизни в целом и в спорте в частности. Ни один клуб – из тех, конечно, клубов, кто может и должен – не шёл к трофею так долго, так мучительно и через такие чудовищные испытания.

В начале нулевых Ярославль дважды подряд стал чемпионом Суперлиги. Тогда команда под руководством Владимира Вуйтека с Андреем Коваленко, Иваном Ткаченко, Егором Подомацким, Дмитрием Красоткиным и другими героями доминировала в российском клубном хоккее и брала трофеи играючи. И кто мог предположить весной 2003-го, когда «Локомотив» обыграл в финале «Северсталь» (представляете!), что следующего чемпионства Ярославлю придётся ждать целую вечность? Да никто.

Однако «Локомотиву» выпал этот Путь. Сквозь годы разочарований и преодолений. Гибель целой команды 7 сентября 2011 года – здесь только ужасная вишенка на торте. Тогда в Ярославле собрали мощнейший по таланту, разносторонний, сбалансированный состав, но ему не было суждено сыграть ни одного официального матча.

Оглушительная трагедия, однако мы можем только предполагать, как бы на самом деле выступил тот «Локомотив». А вот сколько у Ярославля было реальных поражений! Поражений, которыми железнодорожники будто бы отдавали судьбе какой-то ужасный долг за ту самую доминацию в начале века.

В 2008 году «Локомотив» дошёл до финала последнего сезона Суперлиги, где проиграл «Салавату Юлаеву». Тот трофей стал первым в истории для уфимской команды. Через год Ярославль снова в финале, серия с «Ак Барсом». В шестом матче на домашнем льду «Локомотив», ведя в противостоянии 3-2, выигрывает у казанцев 2:1 в третьем периоде, но позволяет «Ак Барсу» сравнять, затем уступает в овертайме, а потом проигрывает и седьмой матч. Два проигранных финала подряд – уже много. Однако для «Локомотива» это было только начало.

В следующие два года железнодорожники становились жертвами команд-выскочек на стадии финала конференции. Сначала – ХК МВД, затем – «Атлант». Ни до, ни после эти подмосковные клубы и близко не добивались подобных успехов, но на пике их существования они шагали в финал через Ярославль.

Потом – трагедия. Она в теории могла откинуть «Локомотив» на задворки российского хоккея на много лет, однако Ярославль пропустил лишь один сезон. А уже через два года железнодорожники снова мчали к трофею. Весной 2014-го они последовательно сокрушили чемпиона двух последних сезонов и победителя регулярки московское «Динамо» и уже тогда мощный и безграничный в возможностях СКА, но на этом силы закончились. В финале конференции победу забрал пражский «Лев» — ещё одна команда-выскочка.

«Локомотив» — чемпион КХЛ-2024/2025 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А потом началась эра СКА и ЦСКА. «Локомотив», не отступавший от своего уникального пути, продолжавший опираться на воспитанников клуба, не мог соперничать с армейскими гигантами, и вполне логично, что в Ярославле наступила эра застоя. В 2017-м «Локомотив» Алексея Кудашова был близок к тому, чтобы прорвать её, железнодорожники прошли ЦСКА во втором раунде, однако на следующей стадии их смёл с пути шедший к Кубку суперзвёздный СКА.

В Ярославле менялись главные тренеры, но не руководство клуба и общая концепция существования. В какой-то момент это привело к депрессии в болельщицкой среде, её усугубила короткая эпоха пустых и полупустых трибун во времена коронавируса, и даже после снятия всех ограничений «Арена-2000» перестала заполняться. В Ярославле стали терять веру, и это было объяснимо.

Президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но в 2021 году боссы «Локомотива» наконец-то сделали правильную ставку, пригласив тренера-чемпиона – Игоря Никитина. От того высокомерно избавились в ЦСКА после проигранного «Авангарду» финала, и в Ярославле ухватились за этот шанс. Возможно, повлиял как раз чемпионский бэкграунд Никитина, однако именно ему руководство клуба дало то, что не давало другим специалистам – время. В свой первый сезон (неполноценный) Игорь Валерьевич проиграл ЦСКА в первом же раунде 0-4. Через год «Локомотив» вытащил серию второго раунда с тем же ЦСКА с 1-3, сравняв счёт, но в решающем матче «угорел» – 0:5. Никитин потом сказал, что «Локомотиву» надо «почиститься». И тренеру дали возможность провести эту чистку.

В 2024-м «Локомотив» вынес ЦСКА в первом раунде в одну калитку, прошёл через тяжелейшую серию с «Авангардом», уничтожил «Трактор» в полуфинале и считался безоговорочным фаворитом в финале с «Металлургом». Но получил там необъяснимые, невероятные 0-4. Тут мог рухнуть и «Локомотив», и сам Никитин. Ведь Игорь Валерьевич уже превратил ярославцев в настоящую машину, поставил фирменный хоккей, а самое главное – выжег калёным железом психологию лузеров, выкинул на помойку всю эту эпоху застоя, проведя колоссальную работу с теми же самыми игроками, которые ещё несколько лет назад просто не верили, что могут далеко забираться в плей-офф. И после всего этого – 0-4. Проклятье какое-то.

Игорь Никитин с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но на счастье всего хоккейного Ярославля, Никитин – человек с железной волей, верящий в работу и труд, не обращающий внимание на абстрактные вещи. После той «баранки» в финале его «Локомотив» не расклеился, а стал злее и хладнокровнее. Плюс – нельзя не отметить – помогли грамотные, точечные решения менеджмента в селекции. И вот Ярославль с запасом выиграл регулярку. И вот «Локомотив» дожал «Авангард» в грандиозной четвертьфинальной серии (а ведь корячилась ещё одна оплеуха от команды-выскочки, которой Омск, по сути, являлся по этому сезону!). И вот «Локомотив» — чемпион.

Это по-настоящему выстраданный Кубок Гагарина. Таких чемпионов в КХЛ ещё не было. Большинство других обладателей этого трофея (и тех, что назывались иначе до эры КХЛ) проходили, конечно, невероятный путь к чемпионству, но в рамках одного сезона. Ну максимум двух-трёх. Дорога «Локомотива» оказалась длиной в 22 года, и она была выстлана колючим ковром из постоянных разочарований и тяжёлых ударов. Однако Ярославль выстоял, вытерпел, нашёл своего главного героя и добрался-таки до цели. Так что просто прочувствуйте этот момент.