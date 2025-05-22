«Пару дней коньячок попьём, подумаем о скучном хоккее «Локомотива». Реакция чемпионов КХЛ

«Арена-2000» во второй раз подряд принимает последний матч сезона КХЛ и первой встречает нового обладателя Кубка Гагарина. Но если в 2024-м финальная сирена подвела черту под трагедией «Локомотива», проигравшего решающую серию «Металлургу» всего за четыре матча, то сегодня Ярославль гуляет – железнодорожники с третьей попытки стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги и подняли над своими головами главный трофей российского хоккея.

Развязка получилась невероятно драматичной – «золотого» гола болельщикам пришлось ждать аж до середины овертайма. Но это ожидание для ярославцев точно того стоило – Максим Шалунов одним броском осчастливил не только себя и одноклубников, но и весь город. «Локомотив» – чемпион!

«Верю, что сверху за нами наблюдают и дают энергию»

MVP Кубка Гагарина был признан Александр Радулов, который заявил, что готов продолжить играть в «Локомотиве», и посвятил победу жертвам трагедии 7 сентября 2011 года:

– Всё могло в любой игре повернуться как в одну сторону, так и в другую. «Трактору» нужно отдать должное за хороший сезон и серьёзную серию. А у нас – поздравить пацанов, они долго к этому шли. Было обидное поражение в прошлом году. Пацаны заслужили снова быть в финале.

– Победу посвящаете им?

– Безусловно, 100%. Всему городу и тем, кого с нами нет. Верю, что они сверху наблюдают и дают какую-то энергию. Спасибо им большое. Мы наконец-то это сделали!

– Какой момент в сезоне был самым сложным?

– Тяжело сказать. Наверное, каждая серия плей-офф, да и предсезонка. Всё в совокупности. Ожидания от этой команды изначально были высокими. Я очень счастлив и рад за всех ребят, за клуб, за город. Это на всю жизнь, это история.

– Готовы играть ещё?

– Время покажет. Посмотрим, что будет.

– Готовы ли остаться в Ярославле?

– Да.

– Можно ли сравнить этот «Локомотив» с чемпионским «Салаватом»?

– Не знаю, так много времени прошло. Чуть-чуть другие правила были. Там тоже очень серьёзная серия с «Металлургом» была в полуфинале, семь матчей. И в финале с «Атлантом». Обе команды сильные, выделять кого-то бессмысленно. Когда ты становишься чемпионом, ты самый сильный. Это самое главное.

– Как реагировали на слова журналистов о скучном хоккее «Локомотива»?

– Да никак. Без вас скучно было бы! Я вас тоже люблю. Мы все делаем одно дело. Вы нас критикуете, заставляете выходить и выжимать из себя максимум. Где-то даже и больше, это здорово. У каждого своё мнение, мы вместе продвигаем хоккей.

– Готовы ли вернуться в сборную?

– Думаю, там и без меня достаточно сильных хоккеистов, которые давно не играли, у них не было шанса. Посмотрим, чего сейчас загадывать? Я ко всему готов. Сейчас хочется отдохнуть, побыть с семьёй, давно всех не видел.

«Просто какое-то безумие! Пока не осознаём, что сделали»

Форвард новоиспечённых чемпионов Денис Алексеев уверен, что «Локомотив» найдёт способ настраиваться и дальше:

– Можете описать эмоции после гола Шалунова?

– Пока нет, просто какое-то безумие! Пока даже не осознаём до конца, что мы сделали.

– Какие выводы сделали из прошлогоднего болезненного поражения?

– Мы стали как семья, все горели одной целью, вот и всё. Каждый из нас жил одной целью.

– Можно назвать Александра Радулова зажигалкой, он ещё больше раззадорил вашу команду?

– Абсолютно верно, так и есть.

– Как настраиваться на следующий сезон после такого чемпионства?

– Пока не знаю. Мы все профессионалы, так что, думаю, найдём способ.

– «Трактор» за эти два года – самый серьёзный соперник?

– Все соперники серьёзные. Без исключения.

Денис Алексеев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Можно сказать, что этот кубок стал ответом тем, кто говорил, что «Локомотив» — это унылая команда?

– Если честно, нам без разницы, кто и что пишет. Главное — это наша раздевалка и люди, которые в ней говорят.

– С какими мыслями просыпались?

– Готовились к игре, которую нужно выиграть. Прокручивал момент с возможным чемпионством, но старался его от себя откидывать и готовиться.

– Помните, когда «Локомотив» в последний раз стал чемпионом?

– Особо нет.

«Взять три Кубка Гагарина было бы идеально»

Егор Сурин поднял над головой Кубок Гагарина в первом же полноценном сезоне в КХЛ. Но хочет ещё:

– Взять три кубка, как ЦСКА, было бы идеально. Тут же безграничный лимит, можно выигрывать и выигрывать.

– Вы получили те эмоции, ради которых переходили в хоккей?

– Я так не задумывался, размышлял только об этом сезоне. Сегодня благодарил Господа: мои друзья из Воронежа пишут мне и поддерживают меня, а я в это время играю здесь. Большое спасибо Господу за то, что я играю здесь и побеждаю.

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– Ваши слова поддели ярославских болельщиков, дошло до них?

– Да, они стали намного громче, и мы выиграли кубок.

– Были слухи, что Радулов уходит в СКА, он ещё с вами не прощался?

– Посмотрим, как он будет прощаться. А вообще, мы его не отпустим.

– Хочется ещё сезон с ним поиграть?

– Я только за, он может делиться своим опытом ещё 20 лет.

– Хочется быть таким же в 38?

– Надо быть лучше.

«Победа для тех, кого не стало в 2011 году»

Игорь Никитин, как и Александр Радулов, отдал дань памяти жертвам трагедии 7 сентября:

– Насколько вас уже отпустило?

– Ещё не отпустило, честно говоря.

– Весь стадион скандировал ваше имя. Чувствуете себя своим в Ярославле?

– Я очень благодарен Ярославлю, всё очень честно, мне очень комфортно. Рад, что ребята отблагодарили болельщиков.

– Было много неудач, но вы довели дело до конца.

– Это доверие обязательно, потому что в хоккей не компьютеры играют.

«Локомотив» празднует победу в Кубке Гагарина — 2025 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Есть ли понимание, что останетесь в клубе?

– Сейчас об этом зачем говорить?

– Были слухи, что вас ЦСКА заберёт.

– Слушайте, мы Кубок Гагарина празднуем или обсуждаем межсезонье?

– В чём секрет того, что вы единственный тренер в КХЛ, который в один сезон выигрывал и регулярку, и плей-офф? Два раза.

– Это не мой, а парней. Они слишком много сил, здоровья отдали.

– О чём поговорили с Радуловым после завоевания кубка?

– Очень много человек звонило, узнавало, зачем я его взял. Я очень благодарен Сане, надеюсь, это взаимно. Таких спортсменов очень мало.

– Был ли Радулов ключевой частью пазла?

– Саня вовремя стал частью этого пазла. Тот же Серёга Андронов много сделал для психологии этой команды. Вишенка на торте.

Александр Радулов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Это чемпионство для тех, кого не стало в 2011 году?

– Низкий поклон родителям, родственникам. Мы всей командой перед плей-офф приезжали к мемориалу, мы чтим, уважаем. Победа для них.

– Завтра туда отправитесь?

– Да, конечно. В храм, потом – на мемориал.

– Как реагировали на разговоры о скучном хоккее?

– Сейчас пару дней попьём коньячка и подумаем об этом.

– Это лучший ответ.

– У нас работа такая, только результат. Всё остальное – часть процесса.

«Какой масштаб? Только чувство удовлетворения»

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов стал первым в истории специалистом с четырьмя Кубками Гагарина. Ощущениями поделился сам рекордсмен:

– Вы стали первым тренером с четырьмя Кубками Гагарина. Ощущаете масштаб?

– Да нет никакого масштаба. Есть чувство удовлетворения от проделанной работы. Путь пройден приличный. Это вылилось не только в приз лучшему вратарю Исаеву, но и в общую победу. Это бесценно. Какой масштаб? Четыре – значит четыре. Надеюсь, не последнее чемпионство. Круто.

– Чем Исаев сейчас отличается от того, что был раньше?

– Два совершенно разных вратаря и человека. По вратарским и личностным чертам другой парень.

– Его критиковали год назад…

– Не буду комментировать, что там говорили. Перед финальной серией другой господин тоже кое-что говорил. Я его поблагодарил за эти слова, он реально замотивировал Даниила. Не буду называть, вы знаете, кто это. Была дополнительная мотивация. Его такое мобилизует. Когда я это прочитал, то приехал, позвал его, и мы это первым делом с ним обсудили. Персональная мотивация должна быть.

Даниил Исаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Ходили слухи, что это ваш последний год в «Локомотиве».

– Пока не могу комментировать, контракт не закончился. Продлевать не буду.

– Говорят, вы можете уехать к Шестёркину.

– Пока не могу комментировать.

– Есть желание поработать там?

– У меня есть желание продолжить работу и с Даней Исаевым, и с Лёхой Мельничуком. Это мои ребята, в которых я вложил очень много. Просто так оставлять эту работу я бы не хотел. Но во что это выльется, пока не знаю. С Игорем Шестёркиным есть определённые рабочие моменты. Посмотрим, что будет. Но в «Локомотиве» я вряд ли останусь на постоянной основе. Только если как консультант, потому что это мои ребята. Мы прошли очень качественный, плодотворный, насыщенный путь.

С Игорем Шестёркиным до сих пор общаемся, работаем летом, общаемся очень много по ходу сезона. Когда ты в кого-то вкладываешься, есть контакт, доверие, взаимопонимание. Так просто это никуда не уходит.

– Чувствуете ли себя счастливым человеком? Вы работали со Знарком и Никитиным.

– Благодарен богу, что довелось поработать с такими людьми. Ото всех чему-то учишься. От этого тренерского штаба получаешь огромное удовольствие. Очень профессиональная, классная, тёплая, семейная, дружелюбная атмосфера. Шикарный тренерский штаб, огромное удовольствие работать вместе. Не знаю, что будет дальше. Очень благодарен всем. Игорю Никитину, который меня четыре года назад позвал сюда. Юрию Николаевичу Яковлеву – за доверие. Это не пустые слова

– Можно ли сказать, что спасли карьеру Мельничука?

– Не хотел бы так громко говорить. Когда я принял решение предложить ему поработать здесь, в «Локомотиве», видел, в каком положении он находится. Сильно за него переживал, сердце кровью обливалось. Рад, что удалось его сюда забрать. Он качественно поработал эти полтора сезона, качественно преобразился. То, что он сейчас делает в воротах – вратарь №1 для любой команды.

«Настраивались, как на обычный матч»

Защитник ярославцев Рушан Рафиков также поделился первыми эмоциями от победы:

— Исторический момент для Ярославля. 22 года город ждал эту победу. Понимаете, что вы сотворили?

— Конечно, потихоньку приходит осознание. В момент гола вообще об этом не думаешь – просто выбегаешь и радуешься, такие эмоции непередаваемые. Сейчас уже немного понимаешь, осознаёшь, что город и клуб столько к этому шли. Это очень классно.

— Меняли ли что-то после первого матча, поражения в первой игре финальной серии?

— С каждой игрой постепенно какие-то детали корректировали.

— В двух предыдущих сериях вы также проигрывали первый матч. Почему так происходило? Это стало вашей победной приметой.

— Не очень хорошая традиция, но так случалось, мы нормально реагировали на это – серия плей-офф идёт до четырёх побед

«Локомотив» — обладатель Кубка Гагарина — 2025 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Весь город шёл на матч за победой, журналисты приехали с ощущением, что это чемпионский матч. Игорь Никитин до этого говорил, что главное – не быть дураками, ведь 3:1 в серии вы уже вели с «Авангардом», а в итоге случилась седьмая встреча. С каким чувством проснулись утром, гнали ли от себя эти мысли?

— Я старался это лишнее от себя отогнать. Просто настраивались, как на обычный матч, сыграть как умеем – далеко не заглядывали.

— Было много слухов о вас. Когда примете решение о своём будущем?

— Уже говорил и сейчас повторюсь, я игрок «Локомотива», контракт пока ещё действует. Ждите, всё будет известно.