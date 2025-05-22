Что творит «Даллас»! Устроил грандиозный камбэк в полуфинале НХЛ, забив пять за период

В плей-офф НХЛ наступили решающие стадии. Накануне стартовала серия «Флориды» и «Каролины», а сегодня состоялся первый матч финала Западной конференции. «Эдмонтон» первые два раунда прошёл довольно гладко, потратив на проход сначала «Лос-Анджелеса», а потом «Вегаса» всего по пять матчей. «Даллас» же пережил семиматчевую мясорубку с «Колорадо», а во втором раунде в шести матчах выбил лучшую команду регулярки «Виннипег».

«Эдмонтон» сходу показал, что отлично чувствует себя в гостях – Макдэвид и Драйзайтль с удовольствием накручивали в чужой зоне и в середине периода именно так открыли счёт – хозяева действовали пассивно, и немецкий нападающий прямым броском в дальний угол пробил Джейка Оттингера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» вскоре ответил в контратаке – Тайлер Сегин пошёл в прессинг в своей зоне, отобрал шайбу у Драйзайтля и убежал один на один на рандеву со Стартом Скиннером, сравняв счёт. Второй период остался полностью за «Ойлерз» — сначала они практически моментально реализовали первое же своё большинство в матче – отличился Райан Ньюджент-Хопкинс, а спустя полторы минуты Эван Бушар пальнул из круга вбрасывания впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На третий период вышел совершенно другой «Даллас» — готовый рвать и метать. Хозяева резко взвинтили темп и принялись урабатывать соперника. «Эдмонтон» ещё перед перерывом начал парад на скамейку штрафников, и «звёзды» реализовали три большинства подряд. Миро Хейсканен бросил издалека через трафик на первых секундах периода, положив начало камбэку. Дальше Микаэль Гранлунд бросил под перекладину – снова без шансов для Скиннера, который был закрыт и ничего не видел.

Дальше Мэтт Дюшейн сориентировался быстрее всех и, пока игроки «Эдмонтона» сгрудились на своём пятачке, а Скиннер неуклюже метался во вратарской площади, послал шайбу в сетку с добивания. И посмотрите тут на передачу Хинца, который, лёжа на спине, легонько переправил шайбу на партнёра, а потом перевернулся на живот, чтобы Дюшейну было легче попасть в створ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Три гола за пять минут 26 секунд, но «Даллас» на этом и не думал останавливаться. На последних минутах он выстрелил дуплетом – сначала Сегин убежал в контратаку, накрутил двух соперников и с неудобной послал шайбу в сетку, оформив дубль. Через 43 секунды Эса Линделль броском из своей зоны по пустым воротам установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С финальной сиреной на центре льда разгорелась жаркая потасовка, в которой поучаствовали Кори Перри (куда же без него!), Василий Подколзин, Трой Стечер, а с другой стороны – Илья Любушкин, Оскар Бек и Лиан Бискель. Всем им выписали штрафы за грубость. Серия обещает быть грандиозной!