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Даллас – Эдмонтон – 6:3, видео, голы, обзор первого матча финала Запада плей-офф НХЛ, 22 мая 2025 года

Что творит «Даллас»! Устроил грандиозный камбэк в полуфинале НХЛ, забив пять за период
Елена Кузнецова
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Игра закончилась массовой потасовкой с участием россиян.

В плей-офф НХЛ наступили решающие стадии. Накануне стартовала серия «Флориды» и «Каролины», а сегодня состоялся первый матч финала Западной конференции. «Эдмонтон» первые два раунда прошёл довольно гладко, потратив на проход сначала «Лос-Анджелеса», а потом «Вегаса» всего по пять матчей. «Даллас» же пережил семиматчевую мясорубку с «Колорадо», а во втором раунде в шести матчах выбил лучшую команду регулярки «Виннипег».

«Эдмонтон» сходу показал, что отлично чувствует себя в гостях – Макдэвид и Драйзайтль с удовольствием накручивали в чужой зоне и в середине периода именно так открыли счёт – хозяева действовали пассивно, и немецкий нападающий прямым броском в дальний угол пробил Джейка Оттингера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» вскоре ответил в контратаке – Тайлер Сегин пошёл в прессинг в своей зоне, отобрал шайбу у Драйзайтля и убежал один на один на рандеву со Стартом Скиннером, сравняв счёт. Второй период остался полностью за «Ойлерз» — сначала они практически моментально реализовали первое же своё большинство в матче – отличился Райан Ньюджент-Хопкинс, а спустя полторы минуты Эван Бушар пальнул из круга вбрасывания впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19     1:1 Сегин – 15:22     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp)     1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48     2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp)     3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp)     4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp)     5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02     6:3 Линделль – 56:45    

На третий период вышел совершенно другой «Даллас» — готовый рвать и метать. Хозяева резко взвинтили темп и принялись урабатывать соперника. «Эдмонтон» ещё перед перерывом начал парад на скамейку штрафников, и «звёзды» реализовали три большинства подряд. Миро Хейсканен бросил издалека через трафик на первых секундах периода, положив начало камбэку. Дальше Микаэль Гранлунд бросил под перекладину – снова без шансов для Скиннера, который был закрыт и ничего не видел.

Дальше Мэтт Дюшейн сориентировался быстрее всех и, пока игроки «Эдмонтона» сгрудились на своём пятачке, а Скиннер неуклюже метался во вратарской площади, послал шайбу в сетку с добивания. И посмотрите тут на передачу Хинца, который, лёжа на спине, легонько переправил шайбу на партнёра, а потом перевернулся на живот, чтобы Дюшейну было легче попасть в створ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Три гола за пять минут 26 секунд, но «Даллас» на этом и не думал останавливаться. На последних минутах он выстрелил дуплетом – сначала Сегин убежал в контратаку, накрутил двух соперников и с неудобной послал шайбу в сетку, оформив дубль. Через 43 секунды Эса Линделль броском из своей зоны по пустым воротам установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С финальной сиреной на центре льда разгорелась жаркая потасовка, в которой поучаствовали Кори Перри (куда же без него!), Василий Подколзин, Трой Стечер, а с другой стороны – Илья Любушкин, Оскар Бек и Лиан Бискель. Всем им выписали штрафы за грубость. Серия обещает быть грандиозной!

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