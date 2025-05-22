Никто не верит в сборную Финляндии. Но это теневой фаворит ЧМ по хоккею

Про сборную Финляндии и так в последние годы говорят, что у неё не лучшие времена и кризис таланта (хотя по плей-офф НХЛ такого и не скажешь). Тем не менее глубины состава, сравнимого с той же Швецией, у них нет, и важен каждый игрок.

Но кого мы видим в составе на ЧМ-2025? Антти Пеннанену удалось собрать считаных ребят из-за океана, причём никого из них полноценной звездой НХЛ не назвать. Неудивительно, что по раскладам у букмекеров даже сборная Швейцарии с солидным североамериканским десантом котируется выше.

Тем не менее финны уже обыграли Канаду по ходу группового этапа и готовы в очередной раз доказать – в их игровой модели для победы сгодятся даже ребята из местного чемпионата.

После гола канадцам Фото: iihf.com

«Шведы и канадцы привезли на чемпионат мира шикарные составы, а победят опять финны, где половина состава – СМ-Лига», – давал шуточный прогноз перед стартом турнира тренер Андрей Николишин. Тем не менее накануне первого матча Финляндия шла четвёртой в рейтинге – сразу после Канады, Швеции и США. По ходу группового раунда экспертов не убедила, поскольку сейчас котировки на её победу двузначные – до 20.0. Помимо канадцев, шведов и американцев, финнов теперь обходят ещё и Чехия со Швейцарией. Последняя так и вовсе теперь третья – после прибытия Нино Нидеррайтера в команду, где уже и так собрались Нико Хишир, Кевин Фиала, Тимо Майер и Йонас Зигенталер, по количеству элитных игроков НХЛ = это вторая европейская сборная. Финляндия в этом году может ответить только Теуво Терявяйненом, Николасом Матинпало, Ээли Толваненом и Юусе Саросом.

Формально из НХЛ ещё и вратарь Юстус Аннунен с нападающими Юусо Пярссиненом и Микаэлем Пюухтией, однако их пока стабильными игроками лучшей лиги мира назвать нельзя. Все остальные хоккеисты в команде Антти Пеннанена – сборная солянка из разных европейских чемпионатов. Не только из местного – хватает ребят из Швейцарии, есть солидное представительство из шведской лиги. Далеко не все из них молодые и перспективные, которых вызывают, чтобы «продать на экспорт», как это часто бывало в Финляндии в прошлые годы. Аннунен взял тех, кто банально согласился приехать, даже если это 36-летний нападающий «Фрёлунды» Микаэль Руохомаа или 37-летний форвард «Эссята» Ян-Микаэль Ярвинен. Так что в какой-то степени скепсис в отношении «серебряных львов» объясним.

Сборная Финляндии по хоккею Фото: iihf.com

Но, с другой стороны, кто, глядя на выступление Финляндии на групповом этапе, скажет, что эта команда обречена? Между прочим, финны уже сыграли против двух главных фаворитов турнира. Были близки к овертайму со Швецией, а Канаду и вовсе одолели по буллитам. Пусть игровое преимущество в обоих случаях было за соперниками, а финским нападающим приходилось чаще всего искать счастье в быстрых контратаках. Пускай Финляндия скорее мешала играть, чем играла сама – результат такая игровая модель даёт. Особенно она полезна в плей-офф, когда всё чаще всего сводится к тому, кто меньше допустит ошибок. Строгий и тягучий хоккей финнов эффективен тогда, когда команда выходит в статусе аутсайдера. Обратная сторона такого стиля – трудности во встречах, где нужно играть первым номером. От этого все проблемы в играх с Латвией, Австрией, Словакией и даже с Францией.

Зато сравните, как играли против Канады финны и шведы. Подопечные Сэма Халлама попытались зарубиться с «кленовыми листьями» в быстром атакующем хоккее, и какой итог? От хоккея финнов можно сколько угодно плеваться, однако именно такой приносит кубки. Причём складывается ощущение, что Финляндии для успеха звёзды в принципе не нужны. Они ей будто даже мешают. Ладно Себастьян Ахо, который и в системе Рода Бриндамора не забывает про рамки допустимого. Но как быть в таком хоккее свободному художнику Микко Рантанену? Зимой на турнире четырёх наций Рантанен едва был заметен и чувствовал себя неуютно, и, кажется, дело было не только в эмоциональном состоянии на фоне обмена в «Каролину». Взвод хорошо обученных солдат, готовых делать одно и то же на протяжении всех 60 минут – то, что нужно для успеха на краткосрочном турнире.

Поэтому оценивать перспективы финской сборной исключительно по составу в корне неправильно. К тому же есть у этой команды — кто бы в ней ни выступал — характер и воля к победе. Речь идёт о метафизических материях, однако хоть кто-то готов объяснить, в чём проблема сборной Швеции, которая каких бы только звёзд ни собирала, раз за разом проваливает решающие встречи? Сборную США также не назвать ментально стабильным коллективом: несмотря на шикарный подбор исполнителей, титулов на взрослом уровне у американцев как не было, так и нет. В то время как Финляндия уже не раз побеждала игроками, от которых никто ничего не ждал и на родине. Вы наверняка ещё помните злого гения сборной России Марко Анттилу, поигравшего даже в ВХЛ за почившую «Ариаду-Акпарс» из Волжска. Между прочим, чемпион мира и олимпийский чемпион!

Даже на домашнем ЧМ-2022 Финляндия обходилась без серьёзного усиления из НХЛ, основу команды всё так же составляли игроки из различных европейских лиг. Что не помешало им одолеть в плей-офф и США, и Канаду. Пусть в их составах тогда и не было игроков уровня Сидни Кросби, Натана Маккиннона, Тейджа Томпсона и Зака Веренски, в любом случае приходилось выходить на лёд против опытных представителей НХЛ. И ребята вроде Юусо Хиетанена ничуть не терялись на их фоне. Из того состава вновь в деле, например, защитник Микко Лехтонен, знакомый многим по СКА. В этом году он провёл выдающийся сезон дома и вновь попробует зайти в НХЛ – на этот раз через «Эдмонтон». Есть кому решить момент в атаке и главное, есть надёжный вратарь. Сарос доказал во время группового этапа, что на него можно рассчитывать.

Юусе Сарос на ЧМ-2025 Фото: iihf.com

В четвертьфинале Финляндия сразится с США, и, с учётом того, насколько нестабильны американцы, шансы весьма высокие. Швейцария уже сыграла со «звёздно-полосатыми», и команды Райана Варсофски буквально не было видно на льду. Дальше в полуфинале вполне вероятна встреча со Швейцарией – проходимая история, разве не так? Понятно, что чемпионство Финляндии станет сенсацией. Но ничего невероятного в подобном развитии событий нет. Так что не сильно удивляйтесь – по крайней мере, мы вас предупреждали.