За всю боль. После уникального чемпионства «Локомотива» Ярославль вздохнёт полной грудью

8 сентября 2011 года главный тренер выпускного возраста школы «Локомотива» Николай Казакевич зашел в раздевалку и обратился к своим пребывавшим в полной прострации от пришедшей в их общий дом трагедии подопечным:

— Ну что, ребята. Теперь вы должны повзрослеть быстрее. Для города, для команды…

В той мрачной раздевалке тренера слушали вчерашние триумфаторы Рушан Рафиков и Никита Черепанов. Не хочется нагнетать лишнего пафоса, но абсолютно уверен, что они вспоминали те слова перед последним шагом на пути к долгожданному трофею. Потому что этот короткий, но пронзительный кусочек клубной истории за несколько часов до пятого матча финала мне рассказал другой хоккеист «Локомотива-95» Влад Гавриков. Защитник «Лос-Анджелеса» давно распрощался с родной командой, но мыслями был в той раздевалке 14-летней давности.

Наверняка что-то похожее – смесь боли, надежды и общей ответственности за будущее – слышали в тот печальный день внутри «Локомотива-96» Павел Красковский и Александр Елесин, «Локомотива-97» — Александр Полунин и Денис Алексеев, «Локомотива-98» — Георгий Иванов и Артур Каюмов. И многие другие причастные к вчерашней победе, но я упоминаю только ребят, которых хорошо знаю по совместной работе в системе сборных России. Кого встречал и с кем общался все эти годы после матчей ярославцев на их пути к мечте.

Триумф «Локомотива» в Кубке Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

То быстрое взросление, о котором говорил Казакевич, на деле превратилось в тяжелейшую дорогу с тяжелейшим грузом ответственности перед памятью к игрокам небесной команды, городом и его болельщиками.

Пашка Красковский. Еще один коренной ярославец. Как же хотелось, чтобы он вчера забил. Был бы величайший символизм. 12 декабря 2011 года, когда обновлённый «Локомотив» проводил первый матч в регулярке ВХЛ после трагедии, 15-летний Паша был на льду с клубным флагом на церемонии открытия игры – символа новой надежды. Когда «Локомотив» в 2021 году впервые сыграл 7 сентября, Красковский забросил одну из трёх шайб команды.

Вечно жизнерадостный Пашка, который, завидев меня, всегда заключает в объятья с возгласом: «Петяяяя». Точнее, почти всегда. Наверное, раза четыре я был на стадионе в прошлые года на играх, становившихся для «Локомотива» последними в плей-офф. В те моменты на улицу из дворца вместо привычного позитива выходили ребята с пустыми стеклянными глазами. Что в 2017 году после поражения 0-4 в финале конференции со СКА, что в 2023-м, когда после равной четвертьфинальной серии были уничтожены в седьмой игре с ЦСКА.

Павел Красковский и Александр Елесин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

У служебного выхода всегда толпились и болельщики. Ни разу не слышал, чтобы игроков кто-то позорил или кошмарил. Только слова поддержки: «В следующем году точно получится». А что могли ответить ребята, которых я искренне люблю? Виновато разводили руками и молча соглашались. Но где он, следующий сезон? «Локомотив» ведь постоянно, ну, если не в фаворитах ходил, то всяко включался всеми в список претендентов. И каждый раз – одна и та же картина. Извиняющиеся хоккеисты, в очередной раз не оправдавшие надежд. Смотреть на происходящее и осознавать его было больно даже мне, боюсь представить, что в те моменты творилось на душе у ещё совсем молодых пацанов. Они же помнили те самые слова из 2011 года.

К лирике давайте добавим чуть физики. Про последнюю стадию взросления под руководством Игоря Никитина. Две весны назад «Локомотив» закончил в четвертьфинале. Это был второй год под руководством нового тренера. Команда тренировалась в апреле в Ярославле, а по выходным ребята приезжали в Москву. В один из таких вечеров под откровенные разговоры про хоккей долго сидели с Рафиковым и Полуниным.

— Больше всего стыдно перед Валеричем, — сетовали парни. – Он в нас так верит, столько работы именно психологической проводит, чтобы мы прониклись этим доверием. Поняли, что можем.

Игорь Никитин с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Никитин видел большую проблему в том, что при всех талантах выпускников ярославской школы, а в ней, кто не в курсе, ежегодно штамповались игроки уровня первого-второго звена молодёжной сборной, в клубе были на подхвате. Первой очереди, но на подхвате, так как много лет первое звено, первое большинство занимали легионеры. Сборы после сезона были не наказанием, а прокачкой чемпионской ментальности, веры в себя и борьбой с собственными комплексами и демонами. Причём эта работа была методичной, ведь состав «Локомотива» от сезона к сезону менялся точечно без массовых закупок и распродаж.

Помню, особый акцент был на противостояниях с вечными фаворитами Запада СКА и ЦСКА, о которых ярославцы год от года спотыкались. Через буквально месяц объявили о перекрестном плей-офф, что, казалось, понизило важность такого подхода, но рассказ о нём с тех пор постоянно всплывал в памяти в матчах регулярки, когда я видел особый настрой и удачные результаты в играх с армейцами.

Про профессиональное отношение к делу внутри коллектива тоже отдельное слагаемое. Скажем так, порядки во внерабочее время гораздо строже, чем в большинстве клубов. Однако роптаний на этот счёт я не слышал. Все понимали, ради чего, все помнили ту боль от постоянных вылетов, разговоров «Ну, следующий сезон точно наш» и новых разбитых надежд.

Другие любопытные детали построения будущего чемпионского «Локомотива» всплывали и по ходу «золотого» сезона. Обращали же внимание, что Ярославлю далеко не всегда удавались встречи с командами из нижней части таблицы. На одной из игр в Москве встретил Гошу Иванова, который не раздевался из-за травмы. Задал ему вопрос про аутсайдеров, и оказалось, что Никитин прилично грузил своих подопечных перед такими встречами, и команда на фоне усталости играла на преодолении. В ход шла любая возможность стать сильнее хоть на процентик. И так – во всем.

Тем нелепее все разговоры о каком-то там несмотрибельном хоккее «Локомотива» или что там вбрасывается в разных медиа. Каждая деталька чемпионского сезона ковалась годами – от детских раздевалок сентября 2011-го до последних настроек после провала в прошлогоднем финале. Всё-таки удивительная история о терпении и кропотливой работе вдолгую. Были ли вообще у нас такие примеры? Уникальный клуб в уникальных обстоятельствах прошёл свой уникальный победный путь. Браво! «Локомотиву» воздалось за труды, и, уверен, сегодня все те, кто нёс тяжелейший груз 14 лет, наконец вздохнут полной грудью.