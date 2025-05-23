«Буше сказал, что «Авангард» — один из лучших клубов на континенте». Интервью с Бирюковым

В начале этой недели было официально объявлено о переменах, которые произошли в системах ведущих клубов Континентальной хоккейной лиги. После завершения выступления санкт-петербургского «Динамо» в плей-офф ВХЛ стало известно, что питерский клуб покинул его спортивный директор Михаил Бирюков. В нынешнем сезоне команда из города с берегов Невы добралась до полуфинала ВХЛ, где в упорной семиматчевой серии уступила «Торпедо-Горький» (3-4), завершив сезон с бронзовыми медалями чемпионата России.

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С нового сезона чемпион мира 2008 года будет отвечать за команды системы «Авангарда» в ВХЛ и МХЛ. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 39-летний Бирюков подвёл итоги своей работы в санкт-петербургском «Динамо», объяснил причины перехода в систему «Авангарда» и прокомментировал выбор Луи Робитайла на пост главного тренера в омский клуб ВХЛ.

«Одной из основных задач в «Динамо» было вернуть болельщиков на трибуны»

— Какие задачи ставились перед командой перед началом нынешнего сезона и как пришли к решению назначить Игоря Гришина на пост главного тренера?

— Клубом была поставлена задача-минимум передо мной, перед спортивным директором московского «Динамо» Алексеем Сопиным, руководством санкт-петербургского «Динамо» закончить регулярный чемпионат в первой шестёрке и пройти первый раунд плей-офф. В последние годы бюджет клуба остаётся без изменений, поэтому задачи были не наполеоновские, абсолютно адекватные – сделать небольшой, но качественный шажок вперёд по сравнению с сезоном-2023/2024 по результатам и развить молодых игроков. От этого зависит и посещаемость матчей команды в ВХЛ. Хоть клуб и относительно молодой, но в первых сезонах он приучил болельщиков к высоким достижениям, в последние же несколько лет с заполняемостью не всегда всё было хорошо. Соответственно, одной из основных задач было вернуть болельщиков на трибуны.

Сопоставив всё, мы с Алексеем Николаевичем Сопиным пришли к кандидатуре Игоря Владимировича Гришина. Команды в период его работы со сборными, молодёжной командой «Салавата Юлаева», «Рязанью» и «Химиком» в ВХЛ показывали яркий комбинационный хоккей, ребята развивались. Отсюда такой выбор. Скажу сразу, было непросто – понимали, что на Игоря Владимировича очень большой спрос, в системе «Динамо» далеко не все хотели видеть этого специалиста. С Алексеем Николаевичем мы взяли на себя ответственность, смогли убедить нашего президента, спасибо большое, что доверился нам. Приглашение этого специалиста, всего тренерского штаба, новая селекция вылились в ожидания от болельщиков и, конечно же, от руководства и от самих игроков.

ХК «Динамо» СПб Фото: vhlru.ru

— В итоге такое сильное выступление в регулярном чемпионате и полуфинал плей-офф – бронзовые медали. Есть удовлетворение от результатов?

— Мы уже разговаривали с руководством на эту тему. Могу точно сказать, что нашей работой довольны, это видно и по общению с болельщиками. Я и сам получил удовлетворение от этого непростого и длинного сезона, особенно если учитывать, что тренерский штаб и команду мы собирали практически с нуля. Это более чем достойный результат, не всегда бывает, что команда с первого сезона выстреливает.

Конечно, мы как профессиональные спортсмены понимаем, что буквально очка не хватило, чтобы стать победителями регулярного чемпионата, в плей-офф не хватило одного небольшого шага, чтобы замахнуться на золото. Содержание игры, работа всех структур клуба, начиная от администрации, офиса, тренерского состава и медицинского штаба, вызывает гордость за наш коллектив.

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«Серия с «Бураном» лично для меня стояла особняком. Выбрал бы такую победу, а не 4-0»

— В начале сезона, когда вы шли на первом месте, возникли большие проблемы у московского «Динамо» — они стали вызывать от вас Ярославлева, Чернова, Буруянова. Какое вы чувство испытывали в тот момент – расстройство, что вашу команду ослабляют, или своего рода радость, что ваши игроки понадобились главной команде?

— В глубине души, наверное, каждый из нас расстраивался, потому что в один момент, как вы правильно заметили, и Евгений Ярославлев уехал туда, и Артём Чернов, и Никита Буруянов. У нас две основные тройки на тот момент распались, которые делали результат. Но мы работаем в системе большого клуба, где приоритет отдается первой команде. За того же Артёма Чернова очень рады, парень семь лет отыграл в команде ВХЛ – и получил свой шанс.

Мы искренне переживали, смотрели все игры, всегда были на связи с ребятами. Гордимся тем, что они стали, быть может, не ключевыми, но основными фигурами для первой команды на разных этапах регулярного чемпионата. Это показатель работы системы всего клуба. Многие отмечали, что такой коммуникации в «Динамо» не было давно. Большое спасибо и Кудашову Алексею Николаевичу за то, что у нас получился такой профессиональный и творчески удачный сезон.

— В то же время начинался плей-офф для вас крайне тревожно — три поражения подряд от «Бурана», потом спаслись героически с 0-3. Расскажите о той серии, какие чувства испытывали в её начале, за счёт чего удалось такой камбэк совершить?

— Эта серия стояла для меня особняком, так как первые шаги после профессиональной карьеры игрока я делал в «Буране» и достаточно много лет отработал в этом клубе на разных должностях. Люблю этот город [Воронеж] искренне, буду следить за «Бураном», переживать за него. Эти годы просто так не прошли. Поэтому для меня это было вдвойне увлекательным путешествием.

Если бы была возможность выбирать, я бы выбрал такую серию, а не победу 4-0. Знаем, мы вторая команда в истории ВХЛ, которая отыгралась с 0-3 в серии, это дорогого стоит. Многих ребят в команде увидел с другой стороны. Когда лидируешь, выигрываешь, всё на позитиве — это где-то замыливает глаз, кого-то расслабляет. А тут я увидел настоящих хоккейных бойцов и был счастлив. Потрясающая серия, потрясающая концовка. И мы, руководители, тренерский состав, сотрудники клуба, за эту серию стали как одна большая семья. Поэтому однозначно это нас очень сплотило, закалило, команда доказала, что у неё несгибаемый характер.

Матч «Буран» — «Динамо» СПб Фото: vhlru.ru

«Убеждён, что Ярославлев и должен был играть. Он забрал своё место»

— Проиграли полуфинальную серию «Торпедо-Горький». Насколько, на ваш взгляд, на итогах серии отразилось то, что «Торпедо» рано вылетело из плей-офф КХЛ и они отправили такое мощное усиление туда — и Конюшкова, и Мисникова, и Артамонова?

— Конечно, сказалось. Мощный десант, по-моему, семь игроков основного состава у них играли. И эти ребята не просто какие-то «лимитчики», некоторые из них лидеры, а кто-то даже за национальную команду сыграл. Однако это не умаляет заслуг тренерского штаба «Торпедо» и остальных хоккеистов. Мы восприняли это, наоборот, как большой вызов. Тем более сами себе доказали, что способны с 0-3 доставать серии, переворачивать любой матч. Однозначно мы не испугались, эта серия ещё раз показала, что наш коллектив способен в этом сезоне на многое.

Проиграли упорнейшую серию в семи матчах, но были шансы выиграть. Мы в шестой игре ввели 2:1, немножко не хватило, не дотерпели где-то, в третьем матче тоже вели за шесть минут до конца. Чуть-чуть не хватило свежести, физики, там всё-таки команда помоложе. Стоит сказать, что и травмы нас не обошли стороной. Были матчи, где мы заблокировали за 30 бросков. На фоне этого всего у нас пошли переломы, трещины, разрывы. Что сделать, в плей-офф без этого никуда, я бы не хотел, чтобы это выглядело как отговорка. Наоборот, горжусь этой серией тоже, наша команда выглядела более чем достойно. Уверен, нервы «Торпедо» мы прилично потрепали.

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— Из московского «Динамо» к вам на последние два матча серии приехали Егор Римашевский, Артём Кудашов и Максим Моторыгин, который в итоге не вышел даже на седьмой матч, хотя та игра не задалась с самого начала, в том числе и персонально для Ярославлева. Не было мысли поставить Максима?

— Мы в контакте с тренерским штабом, в обсуждении. Определились ещё по ходу регулярного чемпионата, что Евгений наш основной вратарь, и это не обсуждается. Он сам забрал своё место. Если бы мы вышли в финал, Максим бы точно сыграл не одну игру. Евгений получил колоссальную нагрузку в этом плей-офф, но посчитали, что Женя заслужил эти игры. Евгений первый раз в карьере так далеко прошел в плей-офф, и команда ему доверяла. Всё-таки Макс приехал к нам в этом сезоне в первый раз, каждому нужно какое-то время на адаптацию. Евгений просто не давал поводов, чтобы его заменить и дать паузу. Убеждён, что он и должен был играть.

«Понимали, откуда берутся слухи. Клубу «Динамо» всегда уделяется повышенное внимание»

— Если подводить итог лично вашей работы в санкт-петербургском «Динамо», то можете ли назвать какой-то компонент или выделить какого-то неожиданно раскрывшегося игрока, за успех которого вы больше всего рады?

— Во-первых, мне хотелось бы отметить двух молодых игроков – Сергея Артемьева и Ивана Казаковцева. Ваня – игрок 2005 года рождения, на которого перед началом сезона вообще шибко никто не ставил. Ребята отпахали сезон, отыграли плей-офф, и было видно по времени и по статистике, как они прогрессировали. Каждый из них стал игроком более высокого уровня. Думаю, они оба способны получить свой шанс в КХЛ.

При всём при этом, если брать именно ребят ВХЛ, то многие знали, что Ярославлев – сильный вратарь. Но я считаю, что с нами Женька ещё больше раскрылся. Его статистика, в принципе, отражает игру. В регулярке он сделал очень многое для того, чтобы мы так высоко закончили чемпионат. И в плей-офф ему принадлежит большая заслуга в том, что мы выиграли бронзу. Убеждён, что Женя вышел на новый уровень, поймав именно ту игру, которая некоторым вратарям остаётся неподвластной за время всей карьеры.

Евгений Ярославлев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— В своё время ваш лидер Дмитрий Сидляров являлся игроком даже КХЛ, потом забуксовал, но есть мнение, что в нынешнем сезоне он буквально перезапустил карьеру.

— В начале своей работы, когда только пришёл в «Динамо», давал интервью, в котором меня спросили, кто является моим любимым игроком в ВХЛ, и тогда я однозначно выделил Диму Сидлярова. Сейчас он был нашим капитаном и лидером на льду. Он побил рекорд клуба по количеству очков в регулярках, был лидером и в плей-офф. Димка – большой молодец. Он полностью оправдал ту ставку, которую мы делали на него. Наверное, отсюда и столь удачный результат сезона. Можно сказать, что вместе с Алексеем Сопиным мы сделали правильную ставку как на главного тренера, так и на лидеров.

— При этом по ходу сезона то и дело в прессе появлялись слухи, что Гришин подходил к вам и просил отпустить его с действующего контракта в случае предложения из клуба КХЛ. Что это были за разговоры?

— Возникали разные ситуации, которые мы обсуждали внутри клуба и на собрании с ребятами. Мы понимали, откуда это берётся. Не думаю, что это как-то негативно отразилось на результатах команды. Мы получили высокую оценку нашей работы от руководства и от болельщиков. Работали в спокойном режиме, потому что подобные разговоры – часть нашей работы. «Динамо» – это большой клуб, которому всегда уделяется повышенное внимание. Спокойно реагировали на эти слухи, не придавая им большого значения.

«Для меня важно работать с человеком, которого знаю и уважаю»

— Уже известно, что со следующего сезона вы начинаете работу в системе «Авангарда». Почему приняли решение перейти в омский клуб и можете ли уже рассказать о своей сфере ответственности в новой для себя организации?

— Получается так, что в «Динамо» я перешёл по приглашению Алексея Николаевича Сопина, которого знаю очень давно – ещё с тех времён, когда оба являлись игроками молодёжных команд. Мы вместе играли, прошли определённый жизненный этап и досконально знаем друг друга, все плюсы и минусы. С большим уважением отношусь к этому человеку.

Когда в конце прошлого сезона он позвонил и пригласил поработать в одном клубе – я незамедлительно согласился. В принципе, сейчас произошла такая же ситуация, только уже в другом клубе. Для меня важно работать с человеком, которого знаю и уважаю. В «Динамо» много таких людей, но лично для меня Сопин стоит особняком. Буду ему где-то помогать по вопросам первой команды точно так же, как это происходило в «Динамо», однако основной зоной моей ответственности станут команды ВХЛ и МХЛ.

Михаил Бирюков и Алексей Сопин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— «Авангард» взорвал информационное пространство ВХЛ, пригласив в лигу иностранного тренера. Как возник вариант с назначением канадца Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев»?

— Мы занимаем одинаковую позицию с нашим высшим руководством. Хотелось бы создать единую систему, чтобы работала вертикаль, а требования к ребятам были плюс-минус одинаковыми. Чтобы у нас не было ситуации, при которой в ВХЛ просят одно, а при переходе в КХЛ получалось всё совершенно иначе. Мы понимаем, что после МХЛ все ребята не могут сразу попасть в КХЛ. Для этого и функционирует команда ВХЛ, чтобы все игроки как можно быстрее принимали нашу систему.

Луи работал с Ги Буше, они одинаково видят хоккей, у них много общего. Поэтому те стандарты, что будут в КХЛ, будут и в ВХЛ. Буше подписал долгосрочный контракт с «Авангардом», так что вместе с руководством мы посчитали, что и в ВХЛ будет эффективно назначить канадского тренера для более быстрой адаптации молодых ребят к первой команде. Это основная задача и цель нашего решения.

«Робитайл и сам работал в «автобусных» лигах. Мы объяснили ему все нюансы»

— Вы давно работаете в ВХЛ и прекрасно знаете эту лигу. Вас не пугает, что вы привозите в Россию иностранного тренера для работы в столь специфической лиге, какой является ВХЛ? Сразу поясню вопрос: долгие переезды на автобусах, не самые престижные отели, в общем, не такой уровень комфорта, как в КХЛ. Есть ли уверенность, что Робитайл готов к работе в таких условиях?

— Для начала хотелось бы проговорить: вы правильно отметили, что я давно работаю в ВХЛ. Уже восьмой год. И могу с уверенностью сказать, что за это время очень сильно вырос как уровень хоккея, так и инфраструктура клубов и городов. Да, вы правы, что логистика всё равно остаётся очень непростой, и от этого никуда не деться.

Мы несколько раз общались с ним на эту тему, прежде чем подписать контракт. Объяснили Луи все нюансы. В принципе, он и сам раньше работал в так называемых «автобусных» лигах, условия в которых не относятся к классу люкс. Его это не пугает. Человек любит хоккей и любит свою работу. Для него это новый вызов, которого он долго ждал. Он находится на позитиве, а с жизненно-бытовыми нюансами однозначно мы справимся единым коллективом.

— Чем Луи интересовался в первую очередь, когда вы вышли на него с предложением перебраться в Россию?

— Ох (смеётся). Честно скажу, Луи интересовался всем. Он очень эмоционально воспринял предложение из России. Если для меня основным фактором стала фигура Сопина, то для Луи таким фактором стала фигура Буше. Он очень хотел ещё раз поработать с ним в одной системе. От Ги он узнал, что ВХЛ – это уже не юниорская лига, а большой шаг вперёд. Буше сказал ему, что это взрослая и профессиональная лига с высоким уровнем хоккея, а «Авангард» — один из лучших клубов на нашим континенте. Это однозначно.

В начале июня Луи прилетает в Россию вместе с женой. Для начала клуб организует ему знакомство с нашей столицей, после чего через два дня они прилетят непосредственно в Омск, чтобы посмотреть на академию и на те объекты, где он будет работать дальше. Луи уже начал активно учить русский язык, хочет знать всё и сразу. После вылета санкт-петербургского «Динамо» из плей-офф последние несколько дней мы находимся на постоянной связи. Объясняю, что всё и сразу не обхватить – нужно постепенно погружаться в процесс.

Он сразу обозначил, что возлагает большие надежды на меня и на Сопина в плане решения селекционных вопросов. В целом схватывает всё на лету и воспринимает всё позитивно, считая переход в систему «Авангарда» новым жизненным и профессиональным вызовом.

Ги Буше в «Авангарде» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«У нас будет не молодая команда. Каждому нужно бороться за своё место»

— Следующий вопрос касается как раз селекции – как планируете комплектовать команду? В ней должна быть собрана исключительно перспективная молодёжь под основу или возможно точечное привлечение опытных хоккеистов в рамках лимита?

— Мы понимаем, кто заходит в команду из числа молодых ребят, активно работая на рынке в данном направлении. При этом в рамках лимита у нас будет достаточное количество опытных игроков.

На хорошем примере санкт-петербургского «Динамо» мы видим, что нужно ставить задачи и идти к целям, формируя в ребятах умение доставать матчи и побеждать. Без качественных взрослых игроков это невозможно, поэтому активно работаем ещё и в этом направлении.

Это будет не молодая команда, но молодёжь в ней однозначно будет, потому что ребята у нас хорошие. Удалось посмотреть полуфинал плей-офф МХЛ со «СКА-1946». У них будут хорошие шансы, однако я уже сказал ребятам, что каждому за своё место нужно будет бороться.

— Понятно, что «Авангард» под руководством Буше в следующем сезоне будет ставить перед собой максимальные задачи. В такой ситуации реально ли наигрывать молодёжь под главную команду и, в принципе, сколько нужно запустить в неё хоккеистов через год, чтобы можно было говорить, что ваша вертикаль сработала? Например, будет ли достаточно одного-двух?

— Вы знаете, с полной уверенностью могу сказать, что, если один-два человека зайдут в команду как основные игроки первых четырёх звеньев, это будет однозначным успехом. Если приводить в пример нынешний сезон и посмотреть на систему «Динамо», то в случае возникновения турбулентности в команде КХЛ тренерский штаб и руководство должны знать, что есть два-три человека, которых можно поднять наверх – и они отыграют отведённое им время на достойном уровне. Команда КХЛ должна отсюда получать подпитку в любое время сезона. Этого может быть достаточно.