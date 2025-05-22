Финны снова без медалей ЧМ! Американцы перевернули четвертьфинал за две минуты

На чемпионате мира по хоккею – 2025 начался плей-офф. В первом четвертьфинале в Стокгольме встретились вторая команда группы В – сборная США, и третья команда группы А – Финляндия. И те, и другие на предварительном этапе потерпели всего по одному поражению, но американцы брали своё потрясающей результативностью, а финны – примерной игрой в обороне.

Американцы сразу же взяли быка за рога и воспользовались первым же удалением соперника на пятой минуте. Конор Гарланд завершил атаку с ходу броском в дальний угол. Финны ответили также голом в большинстве – Ээли Толванен сыграл на добивании, пробив Джереми Свеймана.

На старте второго периода команда Суоми вышла вперёд, но после просмотра судьи отменили гол из-за контакта Ээмиля Эрхольца с вратарём. Однако чуть позже финны забили ещё раз – Патрик Пуйстола реализовал большинство.

Американцы перевернули ход матча менее чем за две минуты. Финны дважды в одном эпизоде нарушили правила, и сначала Зив Буйум забил на отложенном штрафе, а следом Гарланд оформил дубль. В третьем периоде Шейн Пинто увеличил преимущество американцев до двух шайб, а точку в матче поставил Клейтон Келлер. У финнов после «золотого» для них 2022 года, когда они выиграли и Олимпиаду, и чемпионат мира, как отрезало – они продолжают раз за разом вылетать уже в четвертьфиналах.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

В дневном матче в датском Хернинге победитель группы В Швейцария встречалась со сборной Австрии – командой, которая вышла в решающую стадию ЧМ впервые с 1994 года. Прошлогодние финалисты на этом турнире потеряли только одно очко, на старте уступив Чехии в овертайме. Австрийцы же в группе прыгнули выше головы, одержав четыре победы, включая сенсационную над Словакией. Решающим для команды Роджера Бадера стал заключительный матч, где она разгромила Латвию и тем самым обеспечила себе место в плей-офф.

Сложно было ожидать от австрийцев ещё одной сенсации, только разве что швейцарцы забыли бы выйти на игру. Но они вышли и сделали результат уже в первом периоде, отгрузив в ворота Давида Киккерта три шайбы усилиями Кристофа Берчи, Тимо Майера и Кена Егера.

Во втором периоде Кевин Фиала и Сандро Шмид довели счёт до разгромного, а окончательный счёт установил Симон Кнак в третьем периоде – 6:0. Швейцария вновь будет бороться за медали, кто бы сомневался!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.