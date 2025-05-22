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«СКА-1946» — «Спартак» — 5:2 — видео, голы, обзор шестого матча финала Кубка Харламова — 2025, плей-офф МХЛ, 22 мая

Голы, драки и безумный накал. «СКА-1946» вернулся с 0-3 — в финале МХЛ будет седьмой матч!
Дмитрий Сторожев
Отчёт «СКА-1946» — «Спартак» — 5:2
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«Спартак» упустил преимущество и теперь попытается забрать Кубок Харламова на своей площадке.

Интрига в финале Кубка Харламова – 2025 накалилась до предела – «СКА-1946» выиграл и в пятом матче серии, вновь вернув противостояние в Санкт-Петербург. «Мегаспорт», в очередной раз собравший рекордную для Москвы посещаемость встреч МХЛ, увидел первое домашнее поражение красно-белых в этой серии.

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На шестую игру, на которую спартаковцы приехали только днём, в составе сегодняшних гостей прошла неожиданная замена – в воротах вместо Ярослава Кузьменко, попавшего в номинацию на приз лучшему голкиперу сезона МХЛ, появился Семён Фролов. При этом в звене с Иваном Рябовым и Егором Варюшкиным впервые в этом плей-офф появился Георгий Овчинников.

У армейцев произошла только одна замена в заявке – Арсений Ильин, оказавшийся в реанимации после встречи в Москве, пропустил матч, а заменил его Марк Сливченко.

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Хозяева едва не начали с быстрого гола, однако Амир Нугманов не смог реализовать убойный момент – Фролов потащил. Но уже в середине периода он оказался бессилен – автор победного гола в предыдущей встрече Матвей Короткий после наброса от тёзки Полякова подправил шайбу в ворота и открыл счёт.

А под занавес стартовой двадцатиминутки капитан петербуржцев добавил к точному броску ещё и голевой пас – вместе с Тимуром Колом он ассистировал Герману Суздорфу, забросившему уже в третий раз в этой серии.

По ходу второй трети к голу были ближе армейцы, нежели красно-белые. Однако у спартаковцев был очень опасный момент – гости едва не запихали шайбу в ворота Егора Заврагина, однако после продолжительного видеопросмотра судьи объявили, что линию шайба всё-таки не пересекла.

А спустя несколько минут «сорок шестые» забросили в третий раз – Севастиан Капчук продемонстрировал мощный кистевой бросок, буквально прошив Фролова. 3:0 к концу второго периода – седьмой матч в серии уже не казался чем-то нереальным.

Третья двадцатиминутка внезапно началась с массовой драки. Обычная остановка игры завершилась сразу несколькими кулачными боями. Судьям потребовалось очень много времени, чтобы вынести наказание участникам – в результате арбитры не дали ни одного пятиминутного штрафа, что показалось странным.

Страсти накалились до предела, после чего продолжили идти удаления, которых в первые 40 минут было всего два. Одно из них ближе к середине заключительной трети реализовал Иван Выдренков, сделавший счёт крупным.

Однако едва ли не тут же своим большинством воспользовались и спартаковцы – Иван Гаврилов отыграл одну шайбу для гостей, впервые в этой встрече пробив Заврагина, ранее едва не покинувшего площадку после столкновения с игроком москвичей.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
22 мая 2025, четверг. 19:45 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
МХК Спартак
Москва
1:0 Короткий (Поляков, Выдренков) – 10:09 (5x5)     2:0 Суздорф (Кол, Короткий) – 17:56 (5x5)     3:0 Капчук (Билинчук, Нугманов) – 33:57 (5x5)     4:0 Выдренков (Короткий, Филиппов) – 46:37 (5x4)     4:1 Гаврилов (Овчинников, Варюшкин) – 47:22 (5x4)     5:1 Нугманов (Кол, Лутфуллин) – 49:52 (5x5)     5:2 Гаврилов (Рябов) – 50:32 (5x4)    

На этом ничего не закончилось – Амир Нугманов вернул молодёжке СКА преимущество в четыре шайбы, однако «Спартак» реализовал ещё одно удаление хозяев. Делать это пришлось дважды – гол Гаврилова судьи заметили не сразу, а лишь после того, как Лукьянцев забросил максимально очевидную шайбу. Засчитали точный бросок капитана москвичей, оформившего дубль – 5:2.

За три минуты до сирены армейцы снова оказались в меньшинстве, и Александр Барков принял решение заменить Фролова на шестого полевого. Но отыграть хотя бы одну шайбу не получилось – подопечные Германа Титова удержали преимущество.

5:2 – «СКА-1946» победил в третий раз подряд и вернулся с 0-3 в серии. В финале МХЛ будет седьмой матч!

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