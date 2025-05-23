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Результаты матчей четвертьфиналов ЧМ-2025 по хоккею, сенсационное поражение Канады от Дании, кто с кем сыграет в полуфинале

Беспрецедентная сенсация на ЧМ по хоккею! Канада вылетела от скромной Дании
Владимир Лаевский
Итоги дня ЧМ-2025 по хоккею, 22 мая
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Финляндия и чемпионы мира Чехия выбыли в 1/4 финала, Швейцария идёт дальше.

22 мая состоялся 14-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём матчей 1/4 финала.

Сборная Швейцарии разгромила команду Австрии и вышла в 1/2 финала ЧМ-2025

22 мая на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) состоялся матч 1/4 финала между национальными командами Швейцарии и Австрии. Победу во встрече одержала сборная Швейцарии со счётом 6:0.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
6 : 0
Австрия
1:0 Берчи (Глаузер, Дженони) – 06:38     2:0 Майер (Фиала, Мой) – 11:03 (pp)     3:0 Егер (Нидеррайтер, Кнак) – 14:17     4:0 Фиала (Нидеррайтер, Кукан) – 23:32 (pp)     5:0 Шмид (Глаузер, Мой) – 24:36     6:0 Кнак (Егер, Марти) – 51:46    

На седьмой минуте Кристоф Берчи открыл счёт в матче. На 12-й минуте Тимо Майер удвоил преимущество Швейцарии. На 15-й минуте Кен Егер сделал счёт 3:0.

На 24-й минуте Кевин Фиала с передач Нино Нидеррайтера и Дина Кукана довёл счёт до крупного. Спустя минуту Сандро Шмид забил пятый гол швейцарской команды.

На 52-й минуте Симон Кнак установил итоговый счёт во встрече — 6:0.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Дубль Гарланда помог сборной США обыграть команду Финляндии и выйти в полуфинал ЧМ-2025

На стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) состоялся матч 1/4 финала между национальными командами США и Финляндии. Победу во встрече одержала американская сборная со счётом 5:2.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
США
Окончен
5 : 2
Финляндия
1:0 Гарланд (Кули, Веренски) – 04:50 (pp)     1:1 Толванен (Ламмикко, Терявяйнен) – 12:58 (pp)     1:2 Пуйстола (Терявяйнен, Лехтонен) – 27:46 (pp)     2:2 Буйум (Бенирс, Веренски) – 34:53     3:2 Гарланд (Томпсон, Кули) – 36:04 (pp)     4:2 Пинто (Смит, Готье) – 45:52     5:2 Келлер (Пинто) – 57:15    

На пятой минуте Конор Гарланд открыл счёт в матче. На 13-й минуте Ээли Толванен с передач Юхо Ламмикко и Теуво Терявяйнена восстановил равенство — 1:1.

На 28-й минуте Патрик Пуйстола вывел Финляндию вперёд. На 35-й минуте Зив Буйум сделал счёт 2:2. На 37-й минуте Конор Гарланд с передач Тейджа Томпсона и Логана Кули вновь вывел сборную США вперёд.

На 46-й минуте Шейн Пинто увеличил преимущество американской команды. В концовке Клейтон Келлер установил окончательный счёт матча — 5:2.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

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Дубли Карлссона и Рэймонда помогли Швеции победить Чехию и выйти в 1/2 финала ЧМ-2025

Вечером зрителей на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) ждала первая сенсация вечера. В матче между крепкой Швецией и чемпионом мира Чехией победу праздновала скандинавская сборная — 5:2.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Санхайм (Кросби, Конечны) – 45:17     1:1 Элерс (Лауридсен, Русселль) – 57:43     1:2 Олесен (Йенсен, Русселль) – 59:11    

На 13-й минуте Лео Карлссон открыл счёт в матче. На 17-й минуте Лукас Рэймонд удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Лукас Рэймонд оформил дубль, сделав счёт 3:0.

На 24-й минуте Роман Червенка забил первый гол чешской сборной в матче. На 35-й минуте Лео Карлссон сделал счёт 4:1.

В середине третьего периода Михаэль Шпачек забил второй гол сборной Чехии во встрече. В концовке периода Филип Форсберг установил окончательный счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Таким образом, в этом году у нас будет новый чемпион мира.

Сборная Канады сенсационно вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, проиграв команде Дании

Вторая, главная, сенсация состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). В матче между национальными командами Канады и Дании победу одержали скромные датчане — 2:1.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Санхайм (Кросби, Конечны) – 45:17     1:1 Элерс (Лауридсен, Русселль) – 57:43     1:2 Олесен (Йенсен, Русселль) – 59:11    

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 46-й минуте Трэвис Санхайм с передач Сидни Кросби и Трэвиса Конечны забил первый гол во встрече. На 58-й минуте Николай Элерс после паса Маркуса Лауридсена восстановил равенство в счёте. За 49 секунд до конца третьего периода Ник Олесен с передачи Никласа Йенсена принёс сборной Дании победу.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Отметим, что Канада выиграла группу А. Датская сборная заняла четвёртое место.

Турнирная таблица ЧМ-2025

Матчи полуфиналов

ЧМ-2025 . 1/2 финала
24 мая 2025, суббота. 19:20 МСК
Швейцария
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . 1/2 финала
24 мая 2025, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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