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Каролина — Флорида — 0:5, обзор матча, Бобровский сыграл на ноль и сравнялся с Хабибулиным по сухарям среди россиян, видео

«Флорида» уничтожает! Чемпион НХЛ в двух шагах от финала, Бобровский сравнялся с легендой
Максим Макаров
Бобровский оформил сухарь в плей-офф
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А «Каролина» выглядит как команда, которая боится собственной тени.

«Каролина» в финалах конференции – история уникальная, особенная и даже немного грустная. «Харрикейнз» проиграли уже 13 матчей кряду на этой стадии и попутно зашли на утрату отличной возможности выйти в финал.

В прошлой игре «ураганы» сразу дали «Флориде» комфортно повести в счёте, а действующему чемпиону только это и надо было для того, чтобы спокойно себя чувствовать.

Скотт Морроу, который в прошлом матче заменил Александра Никишина в третьей паре защитников, остался в заявке и на эту игру. Даже несмотря на то, что закончил встречу с показателем полезности «-3», двумя минутами штрафа (удаление было реализовано). Можно ли было ждать от Рода Бриндамора другого решения. Можно было, но, зная его непоколебимую веру в свои ценности, делать это бессмысленно.

«Каролине» было жизненно необходимо ударно начать встречу, чтобы поставить соперника в некомфортное положение, но вместо этого на первой минуте хозяева пропустили – успешный форчекинг, перехват, гол Форслинга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако даже это не мобилизовало «Харрикейнз» — до перерыва они пропустили ещё дважды и выглядели абсолютно потерянными.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго отрезка «Каролина» одну шайбу отыграла, однако Пол Морис взял запрос на положение вне игры, и гол был отменён. «Пантерз» поняли, что расслабляться нельзя, и начали играть очень аккуратно. А травоядная игра «Харрикейнз» только упростила задачу. В самом конце периода «Флорида» забила ещё раз и фактически сняла вопросы о победителе.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

На третий период в воротах у «Каролины» вышел Пётр Кочетков, но и российский вратарь не сумел уйти без пропущенных шайб – блестящая игра Александра Баркова на пятаке довела дело до разгрома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:0 – «Флорида» уничтожила соперника и находится в двух шагах от третьего финала подряд. А Бобровский сейчас находится просто в сумасшедшей форме – оформил ещё один «сухарь» и сравнялся с легендарным Николаем Хабибулиным по этому показателю среди россиян. У Сергея теперь шесть игр «на ноль» в играх плей-офф.

А что с «Каролиной»? Сейчас «ураганы» выглядят командой, которая боится собственной тени. Парни Бриндамора развалились в обоих матчах, а сегодня не сделали абсолютно ничего для камбэка. Даже не начали грузить бросками Бобровского со всех позиций, как они обычно это делают.

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