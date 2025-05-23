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Сборная Канады сенсационно проиграла Дании в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 2025, как проиграла Канада, позор Канады

Крупнейшая сенсация в истории чемпионатов мира? Канада опозорилась в матче с Данией
Владимир Лаевский
Канада опозорилась в матче с Данией
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Скандинавы обыграли «кленовых» лишь во второй (!) раз за почти 80 лет.

Вчера, 22 мая, сборная Канады в 1/4 финала ЧМ встретилась с командой Дании. Этот матч казался простой формальностью.

«Львы» только в последнем туре группового этапа вырвали путёвку в плей-офф, в серии буллитов обыграв Германию. Датчане стали предпоследней командой второго этапа по количеству очков — только Австрия оказалась хуже.

Канада же финишировала первой в группе и в сводной таблице обошла Швейцарию по разнице шайб.

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За всю историю противостояний Дания всего раз обыгрывала «кленовых» в официальном матче — это произошло в 2022 году на групповом этапе — 3:2. Хотя «львы» вошли в ИИХФ почти 80 лет назад — в 1946-м.

Впрочем, тогда на ЧМ-2022 главной звездой канадцев был проблемный Пьер-Люк Дюбуа. А об общем уровне команды на том турнире говорит тот факт, что у канадцев нашлось место даже для Эрика О’Делла и Макса Комтуа. Но сборная под руководством Клода Жюльена всё равно добралась до финала, хоть и уступила Финляндии в овертайме.

В этом году Канада привезла едва ли не самый звёздный за долгие годы состав. Одни из лучших хоккеистов мира Натан Маккиннон и Сидни Кросби, молодые Маклин Селебрини и Адам Фантилли, опытные Трэвис Конечны и Райан О’Райлли… В воротах обладатель Кубка Стэнли Джордан Биннингтон и живая легенда хоккея Марк-Андре Флёри. В составе на матч суммарно 20 из 21 хоккеиста — игроки НХЛ.

У Дании лишь один представитель Национальной хоккейной лиги — Николай Элерс.

Кроме того, североамериканская сборная в последний раз вылетала в 1/4 финала чемпионата мира аж 11 лет назад. В далёком 2014 году она уступила Финляндии со счётом 2:3. С тех пор Канада неизменно добиралась до полуфинальных матчей и лишь дважды оставалась без медалей.

Иными словами, вообще ничего не говорило о возможной сенсации.

Но она случилась. Дания совершила чудо, выбив канадцев всего за 88 секунд.

Матч Канада — Дания

Матч Канада — Дания

Фото: iihf.com

«Кленовые» давили весь матч. В первом периоде Канада нанесла по воротам Фредерика Дикова аж 18 бросков, позволив ответить лишь четырьмя. Во второй двадцатиминутке сборная под руководством Дина Эвасона 12 раз потревожила голкипера «львов», но и датчане ответили уже семью бросками.

Никто долгое время не мог открыть счёт. Только на шестой минуте третьего периода Трэвис Санхайм сумел пробить Дикова. Конечны отдал на Кросби, который с неудобной скинул на защитника «Филадельфии» — тот в касание перевёл шайбу в ворота. Дания держалась 45 минут, однако в момент, когда счёт на табло изменился в пользу канадцев, показалось, что скандинавы теперь «поплывут».

Но как бы не так! Наоборот, «львы» встрепенулись и задавили Канаду! В третьем периоде датчане перебросали «кленовых» более чем в два раза — 22:10.

Когда до конца матча оставалось меньше трёх минут, скандинавы пошли на риск и сняли вратаря. И тут они как раз таки показали, что важно не количество энхаэловцев, а их качество. Когда хоккеисты датской сборной обосновались в чужой зоне, единственный представитель лучшей лиги мира Элерс взял ответственность на себя и бросил от синей — и как же он попал! Гол — 1:1!

Канадцам нужно было спешить и вырывать победу. Не в овертайм же уходить с какой-то там Данией?

Но вышло всё иначе. Никлас Йенсен завладел шайбой в чужой зоне и с лицевой линии прострелил на пятачок. Там шайбу подхватил Ник Олесен и, спокойно объехав Биннингтона, послал её под перекладину. За 49 секунд до конца периода. 2:1!

Олесен после этого побежал к трибунам, демонстративно схватившись за джерси — матч ведь проходил в Дании, на глазах у родных болельщиков.

В итоге Канада ничего не смогла сделать за оставшиеся секунды. Дания, чьим лучшим результатом в истории чемпионатов мира было восьмое место, впервые вышла в полуфинал турнира. А «кленовые» второй год подряд выбыли, не дойдя до финала.

О прошлом провале Канады:
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На прошлом ЧМ Канада уступила Швейцарии в 1/2 финала. В матче за третье место она проиграла Швеции. Уже тогда выступление канадцев было сенсационным.

Однако в этом году… для Канады это настоящий позор. Это колоссальное разочарование. Сборная привезла топовейший состав, который, по-хорошему, по своей силе способен взять не только ЧМ, но ещё и Кубок Стэнли. Однако в итоге вылетела от команды-аутсайдера плей-офф, причём аутсайдера явного.

Обиднее всего сейчас должно быть Флёри, ради чемпионата мира временно возобновившему едва завершившуюся карьеру. Да и Кросби, который уже настрадался в «Питтсбурге» и явно приехал выигрывать золото. Но и тут неудача, несмотря на все усилия капитана.

Возможно, вчера мы увидели самую крупную сенсацию в истории чемпионатов мира. Когда Канада не в оптимальном составе уступила Дании три года назад, это вызвало целую бурю негодования и критики. А сейчас уж…

Хоккеисты сборной Канады

Хоккеисты сборной Канады

Фото: iihf.com

Наверное, рано говорить о том, что у «кленовых» начались тёмные времена. Ещё в феврале сборная выиграла золото на Турнире четырёх наций. Но, пожалуй, два подряд провала на чемпионатах мира — одно позорнее другого — должны сподвигнуть боссов местной федерации хоккея серьёзно подумать о том, что происходило в последние годы. Всё-таки один раз — случайность, а два — уже повод задуматься. В третий раз можно и из группы не выйти.

А ведь примерно через полгода Канаде предстоит сыграть на Олимпийских играх в Италии. И они, очевидно, будут подходить к турниру в качестве фаворитов.

Впрочем, сейчас хочется больше порадоваться за Данию. Парни ещё несколько лет назад считались беспросветными аутсайдерами, которые должны бороться за сохранение места в высшем дивизионе ЧМ, но никак не за медали. На прошлом турнире «львы» стали 11-ми, годом ранее — 10-ми. А сейчас одержали, вероятно, главную победу в своей истории. Да ещё и такую красивую — перед своей же публикой!

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Так что Канаде — время подумать (благо теперь его будет предостаточно), а Дании — поздравления и удачи в полуфинале. У «львов» появился шанс выиграть первую в своей истории медаль. Уникальное достижение для маленькой сборной. И это тот самый случай, когда даже «деревянная» медаль за четвёртое место будет с золотым отливом.

Или мы вновь зря недооцениваем датчан?

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