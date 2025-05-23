Путь «Локомотива» к чемпионству — романтика, почти пропавшая в спорте

Пять лет назад «Локомотив» казался организацией, которая лучше всего была готова к введению жёсткого потолка. На тот момент команду эпохи ранней КХЛ, масштабно тратившуюся на русских звёзд и классных легионеров из НХЛ, вне Ярославля успели и подзабыть. Ходили разговоры, что после трагедии 7 сентября вечный президент клуба Юрий Яковлев вообще потерял прежний драйв — да и в финансово-административном плане «Локомотив» не мог выдерживать конкуренцию со СКА и ЦСКА.

Школа «Локомотива» с её массовостью и возможностью заигрывать воспитанников на «детских» контрактах давала финансовую гибкость – при этом менеджмент Ярославля выдавал абсолютно необъяснимые коленца. Чего только стоила история с Давидом Деарне: форвард с большим опытом игры в НХЛ переходил в Ярославль на немаленькие деньги, провёл всю предсезонку (на нетипичной фланговой позиции), принял участие в предсезонной презентации. Однако это не помешало «Локомотиву» расторгнуть с ним контракт за несколько дней до старта чемпионата: Деарне в итоге перешёл в «Авангард» и сыграл в главном финале.

А уж калейдоскопическая смена тренеров чего стоила! В этом плане пиковой стала регулярка-2019/2020. Сначала главным стал Крэйг Мактавиш, не работавший в этой должности семь лет и назначенный словно только из-за веяния омской моды. Продержался он недолго, команду принял спортивный директор Александр Ардашев (не тренировал 10 лет), а заканчивал тот чемпионат «Локо» во главе с Майклом Пелино, который в клубном хоккее главным не работал вообще никогда. Всё это логично ознаменовалось удивительно безвольным вылетом от «Йокерита», закрывшим период доковидной КХЛ.

В последние годы «Локомотив» слишком часто пытался повторить чужие рецепты успеха. Ярославцы переманивали лидеров чемпионского «Ак Барса» (Ландер и Охтамаа особой пользы не принесли), регулярно подписывали игроков чемпионского ЦСКА, появлявшихся на рынке НСА, а после победы «Авангарда» в 2021-м даже приобрели у омичей Рида Буше. Для американца ярославская вылазка стала провалищем, которая закончилась увольнением по статье трудового кодекса.

«Джокер» Максим Шалунов стал козырным Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Слишком часто «Локомотив» разваливался тогда, когда казалось, что нужно сделать один последний шаг. Это касалось не только психологии (о которой стоит ещё отдельно поговорить), но и трансферной политики, когда после первых же неудач со своих постов вылетали тренеры. После 0-4 в прошлогоднем финале легко было (в условиях той же Суперлиги) представить, что всё было бы разнесено к чёртовой матери. Однако и в условиях потолка зарплат это невозможно, и работают теперь иначе.

Александр Радулов год назад вовсе не был очевидным подписанием. В прошлогоднем плей-офф его агрессия привела к 5+20 в серии с «Автомобилистом», что стало чуть ли не ключевым моментом для сезона «Ак Барса». При этом и «Локомотив» не упоминался как первый или даже как второй вариант для продолжения карьеры Тасманского дьявола. Александр подписал контракт только 6 июня, спустя месяц после старта межсезонья. В результате нижнетагильский perpetuum mobile дал «Локомотиву» именно ту полезную энергию, которой так не хватало инертным командам прошлых лет.

Байрон Фрейз не приезжал в КХЛ с красивой статистикой, зато он умел выигрывать вбрасывания, играть в меньшинстве и делать всё по заданию. Мартин Гернат ещё год назад выглядел одним из ключевых игроков для атаки этого «Локомотива», пусть даже сейчас гол словацкого защитника не стал победным. Эти точечные трансферы «Локомотива» уже не являлись следствием бега за чужой модой — они должны были довести до ума тот авторский проект, который строили в Ярославле.

Но базис этого проекта — местная школа. Вспомните, как прошлой осенью в КХЛ впервые заговорили о драфте, что привело к истерикам в медиа. С пеной у рта защитники нынешней системы кричали про уникальные клубные академии, которые невероятно вкладываются в своих выпускников и должны сохранять всех своих игроков, даже если те не могут переварить такое число людей. Однако мало кто говорил, что большинство этих академий берёт своих лидеров уже в подростковом возрасте, а зачастую к 17 годам тинейджеры успевают сменить три-четыре команды.

В Ярославле всё иначе. Просто перечислим всех чемпионов, которые непосредственно родились в городе с населением в 560 тысяч человек: Исаев, Елесин, Черепанов, Иванов, Красковский, Никулин, Бут, Николаев, Тесанов. Кроме того, не забудем уроженцев не самых хоккейных регионов, которые с детства занимаются в ярославской школе (Алексеев из белгородского Губкина, Берёзкин из Читы), уроженца близлежащей Костромы Симашева. С 12 лет в школе «Локомотива» занимаются Рафиков из Саратова и Каюмов из Бугульмы. В плей-офф не играл молодой Ульев, родившийся в Рыбинске.

Когда-то давно мы слышали претензию, что школа Ярославля не даёт суперзвёзд, а производит довольно усреднённых выпускников. Помнится, Матвей Мичков после своего скандального ухода в СКА заикнулся про то, что «большой минус «Локомотива» в том, что даже если игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был – плохой или хороший», и то, что в Ярославле «маринуют игроков» (вышло иронично с учётом дальнейших аренд в «Сочи»). На тот момент это даже звучало как-то обоснованно — например, на фоне остановившегося на тот момент прогресса тройки Полунин — Красковский — Коршков.

Капитан «Локомотива» Александр Елесин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Однако наступило время, когда и ярославская унификация стала укладываться в тренды современного хоккея, и местная школа стала отпускать игроков, которые в планах клуба не значились. Игроков этих становилось всё больше, и «Локо» с недавних пор заявил в МХЛ второй клуб, который играет на Востоке. Например, ярославцы расстались с тем же Русланом Абросимовым, который нашёл себя в «Северстали» и стал одним из лидеров череповчан.

Пять лет назад я сравнивал «Локомотив» с футбольным «Краснодаром», который тогда был молодым и дерзким и декларировал ставку на воспитанников и собственную идентичность. Оба клуба могут стать чемпионами на одной неделе — правда, «быки» давно забыли и о воспитанниках, и об идентичности, по максимуму используя квоту на легионеров и играя в футбол, где от стеночек и забеганий мало что осталось. А вот «Локомотив» строился по кирпичику и пришёл к цели.

И сейчас этим летом чемпионская команда может понести потери: уже объявил о своём отъезде в «Юту» Симашев, за ним может последовать и Бут. Вокруг Радулова уже муссируются слухи касаемо СКА. Однако у «Локомотива» в резерве есть и отданные в аренду воспитанники, и ребята, которые могут вернуться из Америки, и новые воспитанники из МХЛ — хоккейный конвейер, который по эффективности может сравниться со шведским, продолжит свою работу.