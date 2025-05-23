В шведской команде тоже в шоке после вылета одного из главных фаворитов от скромной сборной.

«Это не должно было быть возможно!» Даже датчане не могут поверить, что выбили Канаду с ЧМ

Никто не мог такого представить, но один из главных фаворитов чемпионата мира сборная Канады вылетела в четвертьфинале, проиграв Дании (1:2). «Кленовые», которые групповой раунд проводили в Стокгольме, даже не выехали из своего шведского отеля, рассчитывая вернуться туда на полуфинал.

«Они считали само собой разумеющимся, что выиграют. И приехали в Данию налегке», — сказал после матча помощник тренера датской национальной команды Андреас Лилья.

«Если честно, не могу поверить. Такое не должно было быть возможно!»

Даже игроки других сборных не могли поверить в такой исход: «То, что сотворила Дания… Я без понятия, как это случилось и что случилось. О таком матче в Дании, наверное, книгу напишут», — сказал капитан сборной Швеции Расмус Андерссон.

«Я увидел результат на кубе, даже не знаю, что сказать. Это безумие! Канада была фаворитом, но нам же лучше, наверное. Хотя раз они Канаду обыграли, то могут обыграть любого. Однако врать не буду, вылет Канады – это шок», — сказал шведский нападающий Лео Карлссон.

Реакция скамейки сборной Дании на победу в матче с Канадой Фото: EyesWideOpen/Getty Images

«Безумие» — слово, которое звучало в этот день безостановочно. По-другому никто не мог описать то, что произошло.

«Это полное сумасшествие. Никогда даже не мечтал попасть в полуфинал чемпионата мира, и вот я тут», — сказал вратарь Фредерик Диков, отразивший 39 из 40 бросков.

«Я даже не видел второй гол. Все стояли, а я устал и сидел. И внезапно вся скамейка ошалела. Я подумал – что, чёрт побери, происходит? Это было безумие. Не думаю, что может быть ещё лучше. Конечно, я надеюсь однажды выиграть Кубок Стэнли, но выйти в полуфинал ЧМ с Данией… Вы же понимаете, какое это сумасшествие, и надеюсь, вся Дания понимает. Я так горжусь ребятами и поддержкой, которую мы получаем на этом турнире», — сказал Николай Элерс, который сравнял счёт в матче.

«У меня нет слов, это невероятно. Болельщики поддерживали нас весь матч и помогли одержать победу. Это сумасшествие. Трибуны ходили ходуном. Наверное, это самый важный матч в моей карьере», — а это уже комментарий автора победного гола Ника Олесена.

«Даже не знаю, что сказать. Мечта стала явью, маленькая Дания будет играть за медали чемпионата мира. Это не должно было быть возможно! Если честно, до сих пор не могу поверить. Мы вышли вперёд за 48 секунд до конца, но всё равно для такой команды, как сборная Канады, это было много времени. Сейчас много эмоций, у меня мурашки. Хочу пойти выпить газировки и отпраздновать с ребятами», — сказал капитан датчан Йеспер Йенсен.

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«Мы разочарованы, это больно»

«Я разочарован. Мы прибавляли по ходу турнира. Не думаю, что сегодня мы показали свой лучший хоккей, однако всё равно смогли выйти вперёд и… здесь тяжело играть, трибуны болели за соперника. Мы вышли вперёд, и у нас были хорошие шансы, но всё очень быстро перевернулось», — сказал Сидни Кросби.

«Если бы у нас была недооценка соперника, мы бы так хорошо не начали матч. Но это хоккей, странная игра. В отдельно взятом матче может случиться всё что угодно. В спорте каждый день происходят сюрпризы. Снимаю шляпу перед датчанами, они молодцы. У них был хороший план на игру, и они его придерживались», — сказал нападающий Натан Маккиннон.

«Мы не представили страну так, как хотели. У нас был шанс выиграть этот матч, и мы его упустили — это разочаровывает. У нас есть такие парни, как Флёри, ради которых хочется побеждать, и сейчас всем не по себе. Мы разочарованы, и это больно. Каждый раз, когда надеваешь эту майку, цель — побеждать, и когда этого не происходит — разочарование вдвойне. Сейчас у нас на душе тяжело», — сказал нападающий Райан О'Райлли.

Даже Марк-Андре Флёри, только что завершивший карьеру в НХЛ, приехал на чемпионат мира, чтобы в последний раз сыграть со своим давним другом Сидни Кросби. И выиграть золото. Но вместо этого они заедут в Стокгольм, соберут чемоданы, и отправятся домой. А Дания продолжит гулять – её сборной обеспечены ещё два матча и борьба за медали. В полуфинале датчане сыграют со Швейцарией.