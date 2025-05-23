Пять финалов Никитина-тренера. Два Кубка Гагарина и железная система

Игорь Никитин — один из самых опытных российских хоккейных тренеров. Кто-то относится к его манере строить команды и руководить коллективами скептически: дескать, смотреть на это скучно и вообще невозможно. Но Игорь Валерьевич отвечает многочисленным критикам результатами: в его карьере уже пять финалов КХЛ и два завоёванных Кубка Гагарина с разными командами.

«Ак Барс» — ЦСКА (4-1 в серии), 2018 год

Болельщики со стажем помнят, как Никитин работал в штабе Дмитрия Квартальнова в ЦСКА, а затем сам дорос до главного тренера. Свой первый финал в качестве рулевого армейцев уроженец Усть-Каменогорска провёл именно в 2018 году, когда проиграл праймовому «Ак Барсу», ведомому опытнейшим Зинэтулой Билялетдиновым. Великолепный плей-офф и пятый домашний матч провёл вратарь казанцев Станислав Галимов, отыгравший «на ноль». Ну а решающий гол Роба Клинкхаммера по сей день стоит перед глазами. Никитин набивал шишки, разбирал ошибки и понимал, что способен сделать выводы и привести ЦСКА к чемпионству.

ЦСКА — «Авангард» (4-0 в серии), 2019 год

В итоге Игорь Валерьевич выиграл свой первый титул уже на следующий год. Ни главный тренер армейцев, ни руководство клуба не скрывали, что огромные финансовые вложения в ЦСКА делались исключительно для завоевания Кубка Гагарина. Никаких других задач в легендарном московском клубе не ставили и ставить не могли. В результате звёздный ЦСКА с наглухо забитой платёжкой вынес «Авангард» Боба Хартли в финале с неприличным счётом: 4-0 в серии. Решающий гол в овертайме четвёртой встречи – в активе Максима Мамина, а радости армейских болельщиков не было предела: наконец-то их любимая команда впервые в истории стала обладателем Кубка Гагарина. И роль тренерского штаба во главе с Никитиным в этом очень велика.

Игорь Никитин и игроки ЦСКА с Кубком Гагарина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Авангард» — ЦСКА (4-2 в серии), 2021 год

Однако «балашихинский реванш» «Авангарда» не заставил себя долго ждать: он наступил сразу после ковидного года. Боб Хартли, как оказалось, тоже не лыком шит. Канадец построил отличную команду, которая в итоге не только впервые стала чемпионом в КХЛ, но и невольно отправила Игоря Никитина в отставку. Да-да, заключительный шестой матч с единственным и решающим голом Сергея Толчинского стал для Игоря Валерьевича последним на посту главного тренера ЦСКА: в середине лета специалиста отправили в отставку, назначив на его место Сергея Фёдорова, который впоследствии завоюет с красно-синими два Кубка Гагарина подряд в 2022 и 2023 годах. В свою очередь, тренер уровня Никитина долго без работы не сидел.

«Металлург» — «Локомотив» (4-0 в серии), 2024 год

Свой следующий финал Кубка Гагарина Игорь Никитин встретил уже в роли главного тренера «Локомотива». Вместе со своим верным помощником Дмитрием Юшкевичем рулевой железнодорожников прививал Ярославлю систему игры, помогал развиваться молодёжи, выстраивал жёсткую дисциплину. Однако финал «Металлургу» был проигран вчистую: Андрей Разин переиграл своего визави, а магнитогорцы оказались быстрее, хитрее и напористее. Конечно, такого результата и счёта мало кто ожидал, но факт остаётся фактом: это был третий проигранный финал Никитина из четырёх попыток. Однако никаких сомнений не возникало: долгожданный кубок в Ярославль Игорь Валерьевич с его подходом и работоспособностью обязательно привезёт.

Игорь Никитин (справа) после финальной серии с «Металлургом» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» — «Трактор» (4-1 в серии), 2025 год

Так и случилось. Нынешний сезон получился историческим для КХЛ: впервые Кубок Гагарина могли взять либо «Локомотив», либо «Трактор». Но будем честны: Ярославль заслужил, заработал и буквально выстрадал то, к чему шёл все эти долгие годы. И не удивительно, что уже сегодня команда отвезла Кубок Гагарина на мемориал в Туношну: к месту страшной авиакатастрофы. Никитин продолжал упорно ставить «Локомотиву» системный хоккей, а подписание в межсезонье контракта с Александром Радуловым стало вишенкой на праздничном торте. Оба вместе работали в ЦСКА, а теперь завоевали звания чемпионов на ярославской земле. Никитин был уверен в Радулове, и тот его не подвёл.