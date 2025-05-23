В следующем сезоне «Трактор» должен вернуться сильнее. Но будет тяжело

Одного лидера челябинцы наверняка недосчитаются, но при Бенуа Гру его отсутствие может быть нивелировано.

Год назад «Трактор» сотворил небольшое чудо — челябинцы под руководством Алексея Заварухина добрались до полуфинала Кубка Гагарина, предварительно выбив из борьбы за трофей «Салават Юлаев», а затем сенсационно всухую обыграв победителей регулярного чемпионата из московского «Динамо».

Для того попадание «Трактора» в топ-4 с учётом всех проблем, которые команда испытала по ходу гладкой части сезона, было настоящим успехом — вряд ли кто-то всерьёз предполагал, что «медведи» смогут забраться так далеко. И пусть в полуфинале уральский клуб был практически не замечен «Локомотивом», тот плей-офф он мог занести себе в актив.

Сейчас же уже с самого начала плей-офф для челябинцев задачей-минимум был выход в финал. «Трактор» в этом сезоне предстал абсолютно другой командой и теперь считался не просто крепким коллективом, а одним из главных фаворитов всего розыгрыша Кубка Гагарина.

Менее чем за год Бенуа Гру удалось преобразить эту команду практически до неузнаваемости. Но вы же помните, с каким скепсисом было встречено его назначение едва ли не везде? Неизвестный широкой общественности канадец, чьим главным достижением в карьере было золото МЧМ-2015 — и тут вдруг возглавляет полуфиналиста Кубка Гагарина, да ещё и меняет у руля воспитанника этого клуба? Кажется, только ленивый тогда не покрутил пальцем у виска.

Впрочем, уже после предсезонки отношение к Гру поменялось практически на 180 градусов — детище нового главного тренера «Трактора» во всей красе предстало перед широкой общественностью на Кубке Блинова в Омске, и уже тогда скепсис у кого-то превратился в осторожный оптимизм, а кто-то и вовсе заверил: Челябинск будет в финале Кубка Гагарина — 2025.

И уже по ходу регулярного чемпионата стало очевидно, что эти «медведи» готовы к большим делам — и по стилю игры, и по результатам «Трактор» очень быстро заставил поверить, что успехи на предсезонке не были каким-то локальным событием. Челябинцы захватили преимущество в конференции едва ли не с первых дней регулярного чемпионата и не отпускали его до самого конца.

Выход в финал Кубка Гагарина с этой точки зрения стал абсолютно закономерным — здесь к тактическим и стилистическим изменениям добавилась готовность играть действительно по-крупному. Да, не все подписания Алексея Волкова в дедлайн сработали так, как этого наверняка ждали в Челябинске, однако громкое заявление об амбициях получилось на все 100% — тот же обмен Василия Глотова, шокировавший весь хоккейный Санкт-Петербург, был очень серьёзной заявкой на поход за золотыми медалями.

Василий Глотов в борьбе с Александром Радуловым Фото: РИА Новости

В какой-то степени справедливо, что новым обладателем Кубка Гагарина стал именно «Локомотив» — за весь тот путь, который Ярославль прошёл за годы в КХЛ, железнодорожники заслужили поднять главный трофей российского хоккея над своими головами. Но история «Трактора» конкретно в этом сезоне — особенно на контрасте с сезоном предыдущим (пусть и с хорошей концовкой) — впечатляет не меньше.

Однако для того, чтобы достичь настоящего успеха и продолжить эту впечатляющую историю, руководителям челябинцев предстоит очень серьёзно поработать.

Одно важное подписание Алексей Волков сделал ещё зимой, сохранив для «Трактора» Василия Глотова. Центральная ось «медведей» укомплектована практически полностью — помимо экс-форварда СКА, на Урале остаются Александр Кадейкин и Андрей Светлаков, ставшие ключевыми фигурами для команды по ходу этого сезона, который для обоих нападающих стал в Челябинске дебютным.

Ещё одним важным элементом «Трактора», связанным с командой контрактом на следующий год, является Григорий Дронов. Защитник провёл абсолютно лучший сезон в карьере, после которого в другом клубе из Челябинской области наверняка с сожалением смотрели на его прогресс. При Бенуа Гру Дронов по-новому раскрыл свой потенциал, в полной мере показав себя как отличную опцию для поддержки атаки, и стал одним из самых результативных защитников плей-офф.

Другие краеугольные камни команды Волкову только предстоит сохранить — Гру, похоже, всё-таки никуда не уходит, вопреки появившимся по ходу Кубка Гагарина слухам, а вот над продожением отношений с рядом важных игроков ещё предстоит поработать.

Конечно, едва ли удастся удержать Максима Шабанова, о чём напрямую на итоговой пресс-конференции заявил Волков. После ещё одного выдающегося сезона воспитанник клуба заслужил попытать счастья в НХЛ — и такой шанс у него наверняка появится, ведь недостатка интереса из-за океана у него точно не будет.

Ещё один воспитанник, чьё будущее пока не определено — Виталий Кравцов. Под руководством Гру мы увидели совершенно другого Виталия — с более сильным характером, готового отрабатывать в обороне, по-настоящему командного игрока, который не выключается в самые важные моменты и играет до последней секунды. Есть ощущение, что Кравцову прямо сейчас не стоит никуда дёргаться и следует поиграть в Челябинске ещё один год. Однако и желание ещё раз попробовать себя в Северной Америке будет абсолютно обоснованным.

Виталий Кравцов Фото: РИА Новости

Другой любопытный момент — судьба Зака Фукале. Не секрет, что канадец также хотел бы вернуться в сильнейшую лигу в мире, но его перспективы там кажутся довольно сомнительными. Другой вопрос в том, заинтересованы ли в «Тракторе» в продлении с ним отношений. Да, концовку плей-офф Зак провёл относительно неплохо, хоть и не идеально, однако при этом по ходу сезона вопросы к его игре возникали неоднократно. Но если вдруг в Челябинске не станут сохранять своего первого номера двух последних лет, интересно, где ему будут искать замену.

Несмотря на все сложности, которые клуб испытает при комплектовании состава на следующий сезон, «Трактор» должен вернуться только сильнее. Менеджмент и тренерский штаб «медведей» отлично зарекомендовали себя по ходу прошедшего чемпионата — пока нет никаких оснований предполагать, что в ближайшем будущем решения по формированию обоймы будут адекватными.

Если в Ярославле победа в Кубке Гагарина стала логичным итогом долгого и упорного построения чемпионского коллектива, то в Челябинске этот процесс ещё продолжается. И вскоре нас ожидает его следующий этап, который вполне может оказаться решающим.