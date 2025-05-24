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Даллас — Эдмонтон — 0:3, обзор матча, Макдэвид и Драйзайтль вошли в историю, видео

Второй раз трюк не прошёл! «Эдмонтон» выиграл, а Макдэвид и Драйзайтль — в компании легенд
Максим Макаров
Макдэвид и Драйзайтль вошли в историю
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В этот раз «Ойлерз» уверенно удержали преимущество, полученное в первые 40 минут матча.

Почти все эксперты сошлись во мнении относительно того, что первый матч серии надо делить на две части. В первой (40 минут) – «Эдмонтон» целиком и полностью контролировал игру, их атаки были кинжальными и грозными. В последние же 20 минут у «нефтяников» сломалось буквально всё – команда Ноблоха начала хватать глупые удаления, ничего не могла придумать в меньшинстве, а в атаке мало что получалось. Итог третьего периода – 5:0 в пользу «Далласа».

В сегодняшнем матче не принимал участие Илья Любушкин, которого Питер Дебур решил оставить в запасе. Но вряд ли российский защитник долгое время проведёт вне игры.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

Первая, а то и главная интрига матча состояла в том, какие уроки извлекут команды из первого матча. Судя по двум периодам второй игры, можно сказать совершенно точно – «Даллас» ничего не учёл. Счёт открыл в начале матча Райан Нюджент-Хопкинс, который после корявого броска Бушара с последующим рикошетом опередил Джонстона и отправил шайбу в ворота Эттингера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее «нефтяники» контролировали игру по подобию позавчерашнего матча, а во втором периоде нашли два момента, которые с радостью реализовали, поставив «звёзд» в положение, когда их спасает что-то похожее на чудо. Бретт Кулак на 36-й минуте матча удвоил преимущество гостей, со второй попытки доведя шайбу до ворот. А через минуту отлично на подставлении сыграл Коннор Браун, для которого это уже пятый гол в постсезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» не стал наступать на одни и те же грабли и сыграл в третьем периоде надёжно, хоть у «Далласа» и было пару опасных моментов. Особенно хороший шанс был у Линделла, который бросал в пустые ворота, но Скиннер совершил выдающееся спасение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ойлерз» одерживают уверенную победу, не дав «Старз» во второй раз подряд провернуть трюк с камбэком в третьем периоде. А Макдэвид и Драйзайтль оказались в компании легенд – Коннор в четвёртый раз подряд набрал больше 20 очков в плей-офф, присоединившись к Троттье, Босси и Фёдорову, Леон сделал это трижды и стал восьмым игроком не из Северной Америки, которому это удалось.

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