«Локомотив» — убийца российского хоккея? Скоро вы осознаете, как были неправы

Сезон КХЛ-2024/2025 подарил нам нового чемпиона. Это всегда воспринимается по-особенному, в отличие от тех моментов, когда кто-то поднимает над головой Кубок во второй или третий раз. Конечно, залечить раны от ярославской трагедии 2011 года не сможет никакое чемпионство, однако именно это событие заставляло нас ждать титул «Локомотива» чуть больше, чем чей-то ещё. Город обязан был получить отдушину после того, что он пережил, и после стольких трудов и усилий по формированию новой команды, пришедшей на смену «небесной». Однако и здесь нашлись те, кому явно пришёлся не по душе Кубок железнодорожников.

В минувшем сезоне в агрессивной среде болельщиков начал распространяться флешмоб «СКА — позор российского хоккея». Откуда растут корни подобных настроений, уже давно известно, и останавливаться на этом не будем. Но в последние месяцы всё чаще начинает слышаться новый флешмоб, который часто употребляют в связке с первым. «Локомотив» – убийца российского хоккея» – именно это всё чаще приходится читать в фанатской среде российского хоккея.

Думаю, и тут не должно оставаться никаких вопросов о происхождении данного мнения. Хоккей Игоря Никитина эффективен, но симпатичен лишь для самых изощрённых хоккейных гурманов. Строгая, оборонительная и силовая игра, основная цель которой – разрушить сильные стороны соперника, чтобы потом «станцевать» на этих руинах – такое априори не может пользоваться популярностью в России. В ДНК нашего хоккея заложен совершенно другой код, и Суперсерии с Канадой мы выигрывали уж точно не по никитинским методичкам.

В этом смысле разговоры о том, что «Локомотив» «убивает» российский хоккей, стреляют дуплетом: с одной стороны, ярославцы отказались от этого стиля сами, а с другой – безжалостно расправляются с теми, кто выходит играть против них в лучших традициях «Красной машины». Иными словами, «Локомотив» несмотрибелен сам и делает такими других. Эмоции болельщиков понять тут нетрудно.

ХК «Локомотив» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эмоции эмоциями, но действительно ли «Локомотив» «убивает» российский хоккей? Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте зададимся ещё одним: а где-нибудь ещё играют так же, как «Локомотив» Игоря Никитина? Я понимаю, что по очевидным причинам в последние годы рейтинги просмотров чемпионатов мира в России существенно упали, но, если вы начали смотреть хоккей не вчера, вы прекрасно знаете, что стиль Никитина характерен для большинства европейских топ-сборных. Финляндия, Чехия, Словакия, не говоря уже о менее статусных Дании, Норвегии или Латвии – все эти команды исповедуют строгий, оборонительный стиль, с прессингом по всему периметру льда и «генеральной уборкой» своего пятака. Шведы более гибкие в тактическом плане, однако с завидной частотой данную игровую модель видишь и в исполнении «Тре Крунур». А что касается чехов или финнов, то эти нации вообще всех своих успехов добились исключительно благодаря приверженности такому стилю.

А вот теперь самое интересное: давайте вспомним те прекрасные времена, когда сборная России выступала на международных турнирах. В частности, пробежимся по последним встречам с финнами.

Напомню, если вы забыли: Финляндия выбила Россию с четырёх из пяти последних крупных турниров, на которых их дороги пересеклись:

финал ОИ-2022: Финляндия – Россия – 2:1;

полуфинал ЧМ-2019: Россия – Финляндия – 0:1;

полуфинал ЧМ-2016: Россия – Финляндия – 1:3;

финал ЧМ-2014: Россия – Финляндия – 5:2;

полуфинал Сочи-2014: Россия – Финляндия – 1:3.

Согласитесь, это катастрофа. Не нужно быть экспертом, чтобы сделать очевидный вывод: мы испытывали колоссальные проблемы в матчах с закрытыми командами. И за эти годы совершенно ничего не изменилось. «Локомотив» катком прошёлся по всем соперникам в минувшей регулярке и нисколько не замедлил ход в плей-офф. И в этом проблема не Никитина, он всего лишь старается идти в ногу со временем и следит за тенденциями. Ведь дело не только в России. За последние пять чемпионатов мира (не включая проходящий в данный момент) финны дважды выиграли золото и один раз – серебро. Чехи являются действующими чемпионами. В молодёжном хоккее в последние пять лет наблюдается доминирование североамериканских сборных, однако с 2014 по 2019 год финны трижды брали золото, в то время как Россия вплоть до отстранения продолжала довольствоваться далёким Баффало–2011.

Игорь Никитин и Александр Радулов с Кубком Гагарина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Успех «Локомотива» недвусмысленно намекает всем остальным командам: время традиционного «красномашинного» хоккея прошло. Причём как на международной, так и на внутренней арене. И если мы хотим побеждать после того, как вернёмся в мировую хоккейную семью, нам нужно перестраиваться и учиться играть с закрытыми командами. И сегодня «Локомотив» Никитина в лучшем виде даёт российским хоккеистам и клубам такую практику.

С тех пор как КХЛ в разные годы покинули европейские клубы, одной из основных проблем лиги стала стилистическая бедность. Даже вечные аутсайдеры вроде «Витязя» или «Нефтехимика» не отсиживаются в обороне, а играют в смелый, открытый и комбинационный хоккей. За это можно только похвалить, но уровень конкурентоспособности в лиге это не повышает. Помимо «Локомотива», строгий, системный хоккей пропагандирует только Леонид Тамбиев в «Адмирале». Неудивительно, что именно «моряки» единственные из всех малобюджетных команд КХЛ в последние годы побывали во втором раунде Кубка Гагарина. И не потому что они придумали что-то новое, а потому что в России ещё пока не поняли, как противостоять такому хоккею. Самое время начинать чему-то учиться.

«Локомотив» готовит российский хоккей к возвращению на международную арену. Как и к тому, что ничего хорошего нас там не ждёт. При условии, если мы не начнём отходить от наших традиционных представлений о хоккее. Сегодня наглухо закрытый Игорь Никитин даёт российскому хоккею гораздо больше, чем нараспашку открытый Виктор Козлов. Матчи с «Салаватом» для соперников – как безбашенная вечеринка. С «Локомотивом» – как урок в школе.