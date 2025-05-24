Финал, в котором сплелись боль и счастье. В истории КХЛ не было момента эмоциональнее

Финал Кубка Гагарина — 2025 стал едва ли не первым за долгие годы, когда я не мог отдать свои симпатии ни одному из клубов. В хорошем смысле. Просто обе команды были по-своему очень симпатичны — причём настолько, что поражение каждой достаточно сильно расстроило бы.

В итоге всё пришло в ту точку, когда я болел только за одно: лишь бы этот финал не заканчивался как можно дольше.

Конечно, сам хоккей не всегда был достаточно красивым и активным. Но он всегда был крайне напряжённым и эмоциональным.

Первый матч серии вообще показался настоящим триллером. 0:0 после двух периодов — а ведь никто не скажет, что это были скучные два периода!

Моменты, когда одна из команд начинала серьёзно доминировать, и вовсе потрясающи. Как «Локомотив» разделывал «Трактор» во второй встрече. Как «Трактор» прижал «Локомотив» к своим воротам в последние пять-шесть минут четвёртого матча. Как же хотелось, чтобы такой хоккей не кончался!

Пятая встреча в этом плане ничуть не разочаровала. После гола «Локомотива» напряжение, казалось, достигло пика! Ярославцы едва не похоронили все надежды челябинцев — «Трактору» нужно забивать, иначе всё. Окончательно и бесповоротно.

Зато какой же катарсис испытали после гола Стивена Кэмпфера! А ведь до конца периода оставалось меньше семи минут.

Даже решающий гол — он идеален с точки зрения драмы и сюжета. Шайба, которая приносит победу. Шайба, заброшенная в овертайме. Шайба от воспитанника соперника и одного из главных трикстеров всего сезона в целом и финальной серии в частности. Если не это идеальное завершение сезона, то что?

Эмоции — это главное, чем запомнится этот финал. Удивительно, что после завершения матча нас, болельщиков, ждали, вероятно, даже более эмоциональные моменты, чем в ходе оного.

Игроки «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На парней из Челябинска было больно смотреть. В такие моменты всегда хочется, что эти ребята, также отдавшие всё ради игры в финале, что-то получили. Должна же быть справедливость в этом мире! Они проделали такой путь, они так зажигали весь сезон, а в плей-офф и вовсе стали едва ли не уникальнейшей командой за всю историю КХЛ. Первой командой, для которой, кажется, ни один счёт на табло не мог стать проблемой. Камбэк с 0:4 за 11 минут третьего периода уже навсегда вписан в страницы летописи лиги. Как и ряд остальных камбэков «Трактора».

Разве они заслужили проиграть? Разве они не заслужили право подарить Челябинску то, чего этот великий город с потрясающей хоккейной школой никогда не видел?

На парней было больно смотреть.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Больно было смотреть и на добродушного дядьку Бенуа Гру, который всего за год работы успел не только зарекомендовать себя как большой профессионал, но ещё и влюбить в себя многих болельщиков, экспертов и фанатов простотой и открытостью. Не влюбиться было абсолютно невозможно.

Поэтому его грустные глаза перед награждением серебряными медалями… это больно.

Бенуа Гру Фото: Кадр из трансляции

В то же время по другую сторону находились парни, которые подарили счастье городу, пережившему самое страшное, что можно было пережить.

Нельзя было не порадоваться за Александра Радулова, который носился по льду и по раздевалке как мальчишка, с такими счастливыми глазами! А ведь мужику 38 лет. Если уж он радуется настолько сильно, можно представить, насколько это важная победа.

Александр Радулов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нельзя было не порадоваться за ярославских болельщиков, часть из которых ещё не родилась, когда «Локомотив» в последний раз выигрывал золото.

Нельзя было не порадоваться за молодых звёздочек железнодорожников, которые росли, осознавая свою важную миссию перед теми, кого уже давно нет. Именно им выпала честь и неудача рано повзрослеть и сделать то, чего не сумели добиться те парни. Те самые парни, на которых они равнялись, будучи детьми.

Наконец, нельзя было не проронить слезу, смотря видео из Туношны. Хоккеисты этого «Локомотива» сделали то, чего все так долго ждали. Они подарили Кубок Гагарина парням, которые отдали жизни за любимую игру, однако из-за страшной трагедии не смогли прикоснуться к заветному трофею.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале ХК «Локомотив». Права на видео принадлежат ярославскому клубу.

Именно этот момент стал самым эмоциональным во всём пути «Локомотива» к кубку. Момент, которого, уверен, хотел каждый хоккейный болельщик вне зависимости от клубных пристрастий. Величайший момент после величайшей трагедии в истории нашего хоккея.

***

Мне до сих пор очень жаль, что финал растянулся всего на пять матчей. Такое противостояние заслуживало не менее семи. Всё должно было решиться в последней из возможных встреч сезона. Не иначе.

Мне всё ещё больно за проигравших. Есть опасения, что «Трактор» потеряет многих лидеров и в следующем сезоне это будет уже совсем другая команда. Хотя Гру остаётся, а это значит, что надежда на продолжение успешного периода продолжит теплиться в душе.

И, наконец, мне всё ещё радостно за победителей. «Локомотив» как никто другой заслужил завоевать Кубок Гагарина. Ярославцы прошли через слишком многое на пути к своему первому трофею в КХЛ. Незаслуженно многое. И сейчас хоккеисты смогли немного скрасить ту боль, которую несёт в своих сердцах целый город и каждый болельщик железнодорожников.

Кубок Гагарина на мемориале в Туношне Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

Так что, возможно, этот финал не стал лучшим в истории КХЛ с точки зрения хоккея, интересных моментов и ярких хайлайтов. Но вот с точки зрения эмоций и сокровенного смысла… сложно вспомнить более важный финал. Может быть, такого и вовсе не было.

Поэтому спасибо командам за эти увлекательные полторы недели — да и в целом за последние месяцы. И спасибо хоккею за то, что способен немного притупить боль целого города и целой страны.