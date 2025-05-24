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Александр Овечкин выиграл приз Марка Мессье, легенда НХЛ поздравил Овечкина, какие награды получал Овечкин

Легенда НХЛ наградил Овечкина! Александр всё-таки выиграл личный приз в этом сезоне
Владимир Лаевский
Легенда НХЛ наградил Овечкина!
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Капитан «Вашингтона» стал первым россиянином, который получил престижную награду Национальной хоккейной лиги.

Многие были удивлены, когда НХЛ объявила имена финалистов на «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В топ-3 не нашлось места Александру Овечкину. Хотя, казалось, кто должен попасть в итоговую тройку, если не капитан «Вашингтона»?

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Впрочем, и с выбором финалистов поспорить не получалось. В их числе оказались нападающий «Коламбуса» Шон Монахан, отыгравший классный сезон, легендарный голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри, проводивший последний сезон в карьере, форвард «Колорадо» Габриэль Ландеског, вернувшийся в хоккей спустя три года.

Однако 24 мая Овечкин всё же получил заслуженную награду. Ему вручили приз Марка Мессье, который присуждается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе.

Что примечательно, обладателя этой награды выбирает сам Мессье — легенда, шестикратный обладатель Кубка Стэнли и основополагающий игрок чемпионских «Эдмонтона» и «Рейнджерс». Конечно, изначально Марк запрашивает возможные варианты от команд и лиги, чтобы составить список потенциальных кандидатов на приз, однако финальное решение остаётся только за ним.

Приз вручается с 2007 года. Ранее его удостаивались такие великие хоккеисты, как Крис Челиос, Сидни Кросби, Джером Игинла, Даниэль Альфредссон, Джонатан Тэйвз, Патрис Бержерон, Стивен Стэмкос и многие другие. Овечкин впервые выиграл эту награду.

Причём ранее приз Марка Мессье ни разу не вручался российскому хоккеисту! Ови стал первопроходцем в этом плане.

Позже сам Мессье поздравил капитана «Вашингтона».

«Хочу поздравить тебя. У тебя очевидно потрясающая карьера. Ты вдохновил тысячи мальчиков и девочек своей заразительной личностью, своей страстью к игре», — сказал Мессье.

Александр Овечкин с трофеями

Александр Овечкин с трофеями

Фото: x.com/Capitals

Для Овечкина эта награда стала 19-й в НХЛ. Ранее он завоевал девять «Морис Ришаров», по три «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», по одному «Колдеру», «Арт Россу» и «Конн Смайту».

Выбор Мессье не вызывает удивления. Овечкин в этом году как никто другой заслужил личную награду. Нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, завершив сезон на отметке 897. Но регулярка запомнилась далеко не только итоговым результатом. Куда важнее было то, как именно Ови добрался до него. Путь, который он прошёл, по-настоящему восхищает и вдохновляет.

39-летний Александр пережил самую тяжёлую травму в карьере, оставившую его вне игры аж на 16 матчей – примерно на пятую часть всего чемпионата! Однако Овечкин вернулся и заиграл едва ли не лучше, чем до повреждения. Он не раз спасал «Вашингтон», принося важные очки, а попутно своим примером вдохновлял одноклубников. Помогала, конечно же, и шумиха вокруг рекорда, которая также подстёгивала хоккеистов «Кэпиталз». В итоге «столичные» до последних дней боролись за Президентский кубок и финишировали вторыми во всей НХЛ, хотя до старта сезона считалось, что они будут в лучшем случае бороться просто за выход в плей-офф.

Наконец, впервые за семь лет «Вашингтон» прошёл первый раунд плей-офф. Это также стало важным достижением для всей команды.

Мэр столицы США даже учредила день Овечкина в честь капитана «Кэпс»!

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Так что вручение приза Марка Мессье нападающему совершенно не удивляет. Заслужил!

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