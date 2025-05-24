Проклятие снято! Сборная США впервые за 90 лет вышла в финал ЧМ по хоккею

Американцы и полуфинал чемпионата мира — это то ли трагикомедия, то ли «драмеди». После окончательного введения системы плей-офф на ЧМ в 1992-м у сборной США было 12 попыток, 12 разных команд и 12 разных по силе соперников, ни разу заколдованный барьер преодолеть не удавалось. Дважды (в 2009-м и 2015-м) американцы проигрывали России, причём на ЧМ в Берне команде Быкова и Захаркина помог победить легендарный гол, который зашёл в ворота рикошетом от Горовикова за 1,5 минуты до сирены.

Два года назад невезение проявилось в высшей степени: после четырёх минут матча с Германией счёт был 2:0, за 1,5 минуты до сирены американцы вели и… уступили, подарив немцам первый финал в истории. В 2013-м, когда Швейцария впервые играла за золото, то в полуфинале тоже прошла американцев — всего лишь спустя пару дней после печальной памяти 3:8. В общем, это история невиданной благотворительности — но должна же она рано или поздно закончиться?

Американцы выходили в финал в 1934-м, однако это был совсем другой хоккей и другие сборные. Сейчас явными фаворитами воспринимались шведы, полностью укомплектованные игроками НХЛ, к которым ещё и приехал Вилли Нюландер. Самый стабильный лидер «Торонто» за сборную играть любит и делает это всегда хорошо. Однако американцы на групповом этапе оступились только во встрече со Швейцарией и выглядели куда более «взрослой» сборной, чем в прошлые годы.

Матч для шведов начался весело: спаситель Нюландер заехал в лицо Коннору Гарланду, который умеет попить крови у любого соперника. За две минуты американцы заставили понервничать стокгольмскую публику, однажды попав в штангу — но самым неприятным для «Тре Крунур» было то, что после большинства американцы не остановились и продолжили комбинировать.

Единственным полевым игроком сборной США, который за первые восемь встреч не набрал очков, был защитник «Нэшвилла» Брэди Шей. Именно Шей, который приехал на свой четвёртый ЧМ, открыл счёт: Шейн Пинто отлично выиграл вбрасывание и сделал моментальный пас Шею, бросок которого стал неожиданным для Якуба Маркстрёма. Вся комбинация заняла всего пять секунд.

Шведы успели провести пару контратак, но они заканчивались полумоментами, когда шайба даже не доходила до створа ворот. США были агрессивнее в прессинге, быстрее, при этом организованно играли и в средней зоне, разрушая многие атаки хозяев уже в центре площадки. Маркстрём продолжал работать, однако от гола в раздевалку он не уберёг: всегда нацеленный на бросок Каттер Готье удачно сыграл на добивании, обогнав и перехитрив шведских защитников. Счёт по броскам за первые 20 минут показателен: 13-3 в пользу США.

После перерыва шведы быстро заработали большинство и чаще переводили игру в зону Свеймана — но американцы продолжали огрызаться контратаками, даже в меньшинстве они дважды создавали хорошие моменты для быстрых отрывов. В какой-то момент счёт по броскам во втором периоде был 6:0 в пользу хозяев, однако их самые опасные моменты возникли в дебютных сменах периода.

«Звёздно-полосатые» выдержали давление и где-то с середины периода сами перешли в атаку. Гарланд и Келлер выцарапали шайбу за чужими воротами, капитан американцев отдал её на вершину — а после броска от синей всё тот же Гарланд успешно закопал на пятаке, когда Маркстрём упустил шайбу из вида. Шведы полетели атаковать и в концовке настолько увлеклись, что получили контратаку «четыре в два», которую успешно закончил Эйссимонт.

Всё это стало напоминать ремейк последней встречи команд в полуфинале ЧМ: в 2018-м в Копенгагене шведы по игре полностью разобрали американцев и победили 6:0. Тогда США привезли в Европу очень интересную команду, главной звездой которой был Патрик Кейн. Джонни Годро поехал в сборную даже на фоне смерти родственника, и камеры на скамейке ловили только взгляд шокированного Джонни Хоккея. Теперь джерси Годро с 13-м номером висит в раздевалке сборной: свой последний матч в жизни Джонни провёл на пражском ЧМ.

На третий период у «Тре Крунур» вышел Самуэль Эрссон — однако смена голкипера не могла непосредственно повлиять на «0», горевший на табло. Впрочем, шведы прибавили, а американцы как будто чуть-чуть расслабились: Нюландер один гол отквитал — форварда «Торонто» в идеальной позиции нашёл своим пасом Расмус Андерссон. Уже через 40 секунд отличный «скрин» вратаря от Исака Лундестрёма помог отличиться Элиасу Линдхольму.

Райан Варсофски ожидаемо использовал тайм-аут: молодой американский тренер был эмоционален и своей жестикуляцией команду взбодрил. «Звёздно-полосатые» провели следующие смены спокойно и сбили шведский настрой. Ну а вскоре выстрелила очередная контратака: Фрэнк Назар у борта сделал красивую спинораму и отправил в контратаку Джексона Лакомбе. Хотя Лакомбе и защитник, в этом сезоне у него 14 шайб — так что Эрссона он переиграл спокойно.

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«-3» остудили и хоккеистов, и местных фанатов, которые после дуплета какое-то время решили прыгать по чешской моде. Сэм Халлам снял вратаря за четыре с половиной минуты, и не боявшийся проброса Пинто из-за ворот пульнул в пустые ворота. Последние минуты прошли практически в тишине, которую прерывали свистки.

Итак, американцы в финале. Это не была самая звёздная команда, которую Штаты привозили на ЧМ — но при этом в ней каждый играл на своём месте, не было перекосов в молодость или «старость», не было толп «студентов» (кстати, ни одного игрока из NCAA сегодня у США на льду не находилось). Однако эта команда выгрызла своё за счёт воли, желания и задора молодых парней — ну и не стоит забывать, что они бьются за лидера, которого с нами уже нет.