Мировой хоккей ещё не видел подобного! Швейцария и США сойдутся в уникальном финале ЧМ

Ещё за 11 минут до завершения матча группового раунда чемпионата мира 2025 года по хоккею сборная Дании находилась в шаге от вылета с турнира. Команда Микаэля Кринц-Гата уступала Германии (0:1) и пропускала своего соперника в плей-офф мирового первенства, ведь путёвку в четвертьфинал получал исключительно победитель той встречи. Но всё к лучшему для датской сборной на этом турнире изменил приезд в расположение национальной команды её главной звезды – Николая Элерса. 29-летний нападающий «Виннипег Джетс» сразу после вылета своего клуба из плей-офф НХЛ собрал вещи в Северной Америке и оперативно прибыл на ЧМ-2025, чтобы помочь своей сборной в её сражении за выход в плей-офф.

Интересно, что Дания наряду со Швецией являлась хозяйкой этого мирового первенства. И тот самый важнейший матч с немцами проходил в датском Хернинге. Едва сошедший с самолёта Элерс сравнял счёт за 10 минут до конца основного времени, а в серии буллитов датчане добыли путёвку в плей-офф – 2:1 Б. Спустя двое суток в четвертьфинале чемпионата мира им предстояло сыграть с канадцами, которые считались главным фаворитом турнира. На протяжении 57,5 минуты европейские хоккеисты навязывали сопернику отчаянное сопротивление, но всё-таки снова уступали в концовке встречи всё с тем же счётом 0:1. Однако Элерс, как и в предыдущей встрече, сумел восстановить равновесие, а следом обескураженные канадцы пропустили ещё раз.

Благодаря сенсационной победе над канадцами (2:1) национальная команда Дании впервые в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира. При любых исходах оставшихся на турнире матчей датчане уже гарантировали себе лучший результат в истории сборной, так как до этого датчане занимали восьмое место на мировых первенствах в 2010 и 2016 годах. Теперь же они пробились в полуфинал, в котором им суждено было сыграть со сборной Швейцарии, разгромившей в своём четвертьфинале команду Австрии – 6:0.

Первый гол в сегодняшней встрече был забит в середине первого периода, когда отличился ещё один нападающий «Виннипега». После обидного поражения во втором раунде плей-офф НХЛ от «Даллас Старз» (2-4) не только Элерс отправился на европейский континент, но заодно ещё и швейцарец Нино Нидеррайтер. Именно он и забил первый гол в полуфинале ЧМ-2025, открыв счёт в матче.

Защитник швейцарцев Янис Мозер получил шайбу от синей линии, прошёл в угол зоны, набросил на пятак, где Нидеррайтер подставил конёк, в результате чего шайба влетела в сетку ворот сборной Дании. Судьи изучили просмотр на предмет правильности взятия ворот на определение того, было ли движение коньком у Нидеррайтера. После довольно длительного изучения момента гол был подтверждён.

Спустя три минуты швейцарцы упрочили преимущество в счёте: Симон Кнак из-за ворот выдал передачу на Кена Егера, который бросил в касание — голкипер датчан Фредерик Диков отбил, однако шайба попала в защитника сборной Дании Маркуса Лауридсена, рикошетом от которого и влетела в сетку ворот – 2:0.

Стоит напомнить, что на групповом этапе нынешнего турнира швейцарцы и датчане уже встречались между собой. Тогда подопечные Патрика Фишера одержали вроде бы довольно лёгкую победу со счётом 5:2. Но в ходе встречи швейцарцы уступали 1:2. И для итогового успеха в матче им пришлось напрячься во второй половине, в которой они отправили четыре подряд шайбы в ворота соперника.

Сейчас же швейцарцы с первых минут отнеслись к встрече со всей ответственностью. Ещё до перерыва датчане пропустили и третью шайбу, не сумев выстоять в меньшинстве. Денис Мальгин мощно щёлкнул в касание с ползоны, Диков шайбу отбил на пятак, где Нидеррайтер с неудобной руки отправил её в сетку и оформил дубль во встрече.

На старте второго периода в распоряжении датчан было больше минуты на розыгрыш большинства в формате «5 на 3», однако хотя бы раз реализовать лишнего у них не получилось. Пожалуй, именно в этот момент стало окончательно ясно, что на вторую подряд сенсацию датчане уже неспособны. Швейцарцы же забили ещё раз – усилиями Мальгина, для которого забитый во втором периоде гол стал первым на турнире. К моменту заброшенной шайбы в активе Дениса значилось аж 10 результативных передач на ЧМ-2025, но первый гол к нему пришёл только в полуфинале, когда его исход в принципе уже был предрешён.

В начале третьего периода отличился ещё и Сандро Шмид, с пятака переправивший шайбу в ворота Дикова – 5:0. При таком счёте тренерский штаб датской сборной дал возможность выдохнуть своему основному вратарю. Фредерик отправился готовиться к матчу за третье место, а на последнем рубеже датчан появился 38-летний голкипер Себастьян Дам. Главный ветеран датской сборной выступал за национальную команду ещё на чемпионате мира 2009 года.

Спустя 16 лет после того турнира Себастьян смог принять участие в историческом для его страны полуфинале мирового первенства. Многоопытный вратарь не лучшим образом вошёл во встречу и очень быстро пропустил от Йонаса Зигенталера, однако штаб сборной Дании не выключился из игры. Датчане взяли запрос на положение «вне игры», который оказался успешным – этот гол швейцарцев был отменён из-за офсайда. Иронично, что через несколько минут они забили вновь, когда цели достиг бросок Дамьена Риа. Датчане второй раз подряд взяли запрос на «вне игры», но в этот раз гол швейцарцев оказался засчитан.

За неправильный челлендж датчане были наказаны ещё и командным штрафом, а продолжавшие играть на полную мощность швейцарцы реализовали большинство: Тайлер Мой установил окончательный счёт – 7:0. Что касается датчан, то они в любом случае выступили на турнире выше всяких похвал, сумев переписать историю своего хоккея, добившись на ЧМ-2025 невероятного для себя результата. При этом после разгрома от Швейцарии надежду на медаль в датской сборной ещё не потеряли. Хотя и завоевать награды бронзового достоинства будет максимально сложно, ведь во встрече за третье место датчане сразятся со сборной Швеции, которая в первом полуфинале неожиданно легко уступила сборной США (2:6).

Именно с американцами в заключительном матче турнира швейцарцы и встретятся в решающей игре чемпионата мира. Здесь надо заметить, что это будет поистине уникальный финал для мирового хоккея. Американцы вышли в финал чемпионата мира впервые с 1934 года. В 1960 году американские хоккеисты выиграли мировое первенство, но 65 лет назад турнир был совмещён с Олимпиадой в Скво-Вэлли, поэтому финальной встречи не было. При системе розыгрыша ЧМ с плей-офф, который был введён в 1992 году, ранее США ещё ни разу не играли в финале.

В свою очередь, швейцарцы пробились в решающую стадию мирового первенства второй год подряд и четвёртый раз —за последние 12 лет. Но в 2013, 2018 и 2024 годах они неизменно терпели поражения в финальных сражениях, так до сих пор ни разу и не став победителем чемпионатов мира. Поэтому в матче с американцами подопечные Фишера будут сражаться за первое мировое золото в истории сборной, тогда как «звёздно-полосатые» претендуют на свой первый триумф в XXI веке. На кону для двух этих команд будет стоять очень многое.