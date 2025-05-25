Пара Орлов – Никишин сегодня сыграла на стороне «пантер», Кочетков пропустил шесть шайб.

Жуткий «концерт» россиян из «Каролины». «Флорида» — в одном шаге от очередного финала НХЛ!

После двух поражений на своём льду от «Флориды» в финале Восточной конференции, главному тренеру «Каролины» пришлось идти на определённые изменения в составе, чтобы встряхнуть команду. Так, на третий матч серии в воротах «ураганов» вместо Фредерика Андерсена появился Пётр Кочетков, в линию обороны вернулся Александр Никишин.

Российские хоккеисты «Каролины» сыграли заметную роль в первом периоде. Кочетков отметился шикарным сейвом.

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А затем совершил подножку на Эване Родригесе, да так, что тот чуть не расшибся о борт.

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«Флорида» большинство не реализовала, зато отличилась в равных составах на 13-й минуте. Никишин не слишком удачно вывел шайбу из зоны, «пантеры» совершили перехват, развернули быструю атаку, Миккола прострелил на пятачок, и шайба от конька Орлова зашла в ворота.

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У «Каролины» был хороший шанс отыграться – пятиминутное большинство на стыке периодов после того, как Луостаринен воткнул в борт Блейка. Но реализация лишнего у «ураганов» прошла чересчур травоядно, а немногие опасные моменты подчистил Бобровский. Во втором отрезке российский вратарь «Флориды» совершил шикарный сейв после броска Стэнковена в касание.

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Но на 35-й минуте «Каролина» всё-таки сравняла счёт, реализовав очередное большинство. Стэнковен взял реванш у Бобровского, переиграв того с пятачка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На перерыв «ураганы» уходили с надеждой, но в третьем периоде для них всё рухнуло. На второй минуте отрезка Ахо потерял шайбу в средней зоне, а затем Боквист издевательски «раздел» Орлова и переиграл Кочеткова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё через пять минут Миккола каким-то невероятным броском оформил дубль – и снова на льду у «Каролины» находилась несчастная пара Орлов – Никишин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Бриндамор почему-то оставил российский дуэт на льду, и через 29 секунд Орлов с Никишиным привезли ещё один гол. Снова грубая ошибка Дмитрия, снова позиционное бездействие Александра. Оба в результате закончили матч с ужасающими показателями полезности "-4".

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого «Каролина» развалилась окончательно. Барков оформил дубль, затем забил Маршан. И всё это в ворота бедного Кочеткова, которого «ураганы» в третьем периоде оставили на растерзание.

Впрочем, вскоре Джарвис реализовал большинство для гостей, и этот эпизод остановил избиение «Каролины». До конца третьего периода случилось ещё несколько незначительных стычек, совершенно не заметный сегодня Андрей Свечников повздорил с Беннеттом, но на исход игры это уже повлиять не могло. 6:2 в матче, 3-0 в серии, «Флорида» буквально летит в третий подряд финал Кубка Стэнли.