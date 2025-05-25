30 лет назад датский хоккей поднимал Валерий Брагин. Русского тренера там помнят и сейчас

Сборная Дании давно показывает качественный рост. В НХЛ есть несколько датчан на заметных, если даже не ведущих ролях в своих командах, на чемпионатах мира датчане регулярно дают бой элитным сборным. Периодически удаётся попадать в плей-офф, так что выход в полуфинал на ЧМ-2025 хоть и сенсация, но возникшая точно не на ровном месте.

Хоккей в Дании активно развивается с начала 90-х, причём что приятно – во многом первый толчок в нужную сторону задал наш Валерий Брагин. Он поехал в Скандинавию сначала как игрок, но затем стал играющим тренером и, по меткому замечанию советского посла, в одиночку перевернул всю страну.

Валерий Брагин в молодёжной сборной России Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Помните МЧМ-2016? Тогда команда Валерия Брагина второй год подряд дошла до финала, где в упорной борьбе проиграла хозяевам – сборной Финляндии с Себастьяном Ахо и Патриком Лайне во главе. Однако на самом деле всё могло закончиться гораздо раньше, в четвертьфинале с Данией. Матч, который должен был стать формальностью, едва не закончился для наших ребят катастрофой. Два периода абсолютно равного хоккея – и перед стартом третьего российская сборная «горит» 1:2. Ближе к концовке основного времени удаётся сравнять счёт, но Дания практически тут же отвечает ещё одной шайбой. Спасительный гол при игре с пустыми воротами Владислав Каменев забил за 44 секунды до конца, затем он же в овертайме и похоронил надежды датчан на чудо. Годом ранее датчане на групповом этапе довели встречу до серии буллитов, год спустя – всё та же Дания в четвертьфинале, правда, уже без драматичного сюжета.

Для Брагина эти матчи наверняка имели как минимум сравнимое значение с битвами с канадцами. Ведь мало того, что Дания не чужая для него страна, так ещё и на тренерском мостике у датчан стоял Олаф Эллер, с которым он в своё время играл вместе в «Редовре». Вернее, играл и тренировал. Поехал в Скандинавию из «Химика» Брагин в 1989-м, чтобы подзаработать, понимая, что для советского хоккея уже староват, а в условной Дании способен будет забивать по несколько голов за встречу. Команду выбрал не случайно, «Редовре» ранее уже тренировали советские специалисты – Борис Кулагин и Валерий Шилов. А вот советские хоккеисты в датском чемпионате до Брагина не выступали. Местную публику быстро удалось покорить. Брагин с первого же сезона стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Редовре». Забил решающий гол в овертайме финала и взял титул MVP.

Однако куда важнее была роль Валерия в раздевалке. Ему практически сразу предложили совмещать собственную игру с тренерской работой, что в те годы активно практиковалось, особенно в таких чемпионатах, как датский. И Брагин, по сути, обучил датчан, как нужно работать, о чём тот же Эллер вспоминает до сих пор. «Он очень серьёзно повлиял на наше отношение к тренировочному процессу. Датские хоккеисты никогда не катались по утрам. Они считали, что должны проводить только вечерние тренировки. Просто толкали ворота с одной половины площадки на другую и верили, что на занятиях нужно работать ногами, наращивая мышцы», – рассказывал он накануне первого матча против Брагина на МЧМ. Валерий ставил активный и агрессивный хоккей. Удивлял соперников напором, в результате чего «Редовре» банально боялись и не играли против них в стык.

Это была прорывная модель для Дании, которая и давала результат, однако со временем её стали применять и другие команды, что привело к росту общего уровня датского чемпионата. Брагин помог наладить контроль шайбы, порой ему приходилось объяснять банальные тактические схемы, вроде треугольника в зоне атаки. Но главное – его внимательно слушали, а местная федерация хоккея регулярно проводила общие сборы и консультации с Брагиным для других специалистов, в том числе организуя мастер-классы и для детских школ. Параллельно рос и интерес к этому виду спорта, вновь не без участия Брагина. Посмотреть на советского мастера в деле хотели многие, его первый же финал с «Редовре» побил рекорды посещаемости. Местные болельщики до сих пор вспоминают о нём не иначе как о «Битве в Бондбю Халлене». «Я и по четыре за матч забивал, и по пять. А играть приходилось по 40 минут за матч», — вспоминал Брагин.

Валерий Брагин во главе сборной России на ЧМ-2021 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И всё же своим главным делом Валерий Николаевич постепенно стал считать именно тренерскую работу. К этому переходу он морально готовился ещё в «Химике», поэтому был рад тому, что в Дании ему доверились, и его методики давали результат. Один из партнёров Брагина Хенрик Клинкворт, ныне генеральный менеджер одного из лучших датских клубов «Гладаксе», вспоминал, как обратился к нему за советом, будучи тренером молодёжной команды. Ребята Клинкворта пропускали одну за другой в меньшинстве в результате идентичной комбинации соперника. Брагин быстро что-то нарисовал на планшетке, объяснил, кому где стоять и что нужно делать. Больше команда Клинкворта в меньшинстве не пропускала. Однако куда больше удивлял он датчан подходом к делу. Он понимал, что таланта у его хоккеистов не хватает, но требовал замещать его невиданным трудолюбием, заставляя тренироваться до рвоты и выходить на лёд с травмой.

«Как-то один из игроков по семейным обстоятельствам пропустил тренировку. «Что?» – удивился Брагин, узнав об этом. – Проблемы с женой? Значит, ему нужно найти новую жену», – сказал Брагин и был таков. В Дании сформировался тот самый Брагин, которого мы знаем и который сделал Россию в 2011-м на одну ночь самой счастливой страной мира. А Данию Брагин своим появлением добавил на хоккейную карту планеты.

В конце 90-х первые шаги делали лучшие датские хоккеисты – Фредерик Андерсен, Оливер Бьёркстранд, Николай Элерс, Янник Хансен, Ларс Эллер и Петер Регин. Именно эти ребята впервые вывели Данию в четвертьфинал в 2010-м, после чего их сборную начали воспринимать всерьёз. Основу сборной текущего созыва составляют во многом ребята из молодёжки Эллера 2015-2017 годов. А Олаф Эллер считает своим учителем именно Валерия Брагина.