Швейцария стала хоккейной топ-сборной. Как это произошло и не случится ли откат?

Швейцария вышла в свой второй финал чемпионата мира подряд и четвёртый за 12 лет — и мы дошли до стадии, когда это никого не удивляет. Это не списать на отстранение сборной России: первые два финала пришлись на 2013-й и 2018-й, когда наша сборная на ЧМ играла и оба раза вылетела в четвертьфинале.

Это настроение читается в колонке одного из ведущих хоккейных журналистов страны Клауса Цаугга: «Спустя 12 лет после ЧМ-2013 мы с некоторым высокомерием можем сказать «Финал? Ну и что?». Мы уже играли там год назад в Праге. Теперь борьба за титул стала нашей хоккейной повседневностью».

Швейцария заняла место России на Евротуре, команда Патрика Фишера давно и стабильно обыгрывает крупные хоккейные нации. Для полноценного расширения большой хоккейной шестёрки альпийцам не хватает одного — первого титула. Правда, у американцев в финале мотивация будет не меньше: их сборная на взрослом уровне ничего не выигрывала с 1996-го, и для молодых американцев важно зарекомендовать себя перед Олимпиадой-2026 и Играми будущих лет.

Долгое время швейцарский хоккей на мировой арене отмечался какими-то единичными успехами, которые не перерастали во что-то большее. В 1992-м швейцарцы вышли в полуфинал, однако через несколько лет вообще вылетели из элиты. В 1998-м на домашнем турнире хозяева на втором групповом этапе сенсационно не пустили дальше Россию, но потом разгромно уступили шведам в полуфинале. В 2000-м команда Ральфа Крюгера снова обыграла нашу сборную в Санкт-Петербурге, став частью кошмара несостоявшейся дрим-тим.

На Олимпиадах швейцарцы дважды заявили о себе в матчах с Канадой: в 2006-м Мартин Гербер «засушил» суперзвёздное канадское нападение, отразив 49 бросков. Спустя четыре года его заменил Йонас Хиллер, который помог команде дойти до серии буллитов. Однако в четвертьфиналах та сборная всё равно вылетала, пусть в 2010-м упорно сопротивлялась. За достойные поражения призы не давали.

Роман Йози (№90) и сборная Швейцарии на ЧМ-2013 Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Переломным стал ЧМ-2013, где команда Шона Симпсона не только заняла первое место в группе, но и наконец-то одолела в плей-офф топ-сборные (Чехию и США). Такого скачка тогда от швейцарцев не ожидал никто. Сейчас можно увидеть в составе-2013 Йози и Нидеррайтера, однако это были не те Роман и Нино, к уровню которых мы привыкли. Защитник «Нэшвилла» тогда отыграл свой первый полноценный сезон в НХЛ, а форвард «Айлендерс» провёл весь год в АХЛ, его статус высоко задрафтованного уже был под сомнением.

Серьёзные деньги в швейцарский хоккей стали вкладывать в начале 90-х. Тогда же в стране стали развивать свою программу подготовки хоккеистов. Если верить работавшему в Швейцарии с 1991 года Симпсону, старались взять всего понемногу: и канадские, и шведские, и финские методики, создавая свой уникальный путь. Бывший тренер вратарей клубов НХЛ Дэйв Рук отметил другую особенность альпийской подготовки: «Они делают акцент на развитии индивидуальных навыков. В Канаде мы проводим много времени за отработкой контратак, позиционной игры в обороне — в Швейцарии работают над бросками, катанием, передачами».

Однако упомянутый выше Нидеррайтер в рассказе для Players Tribune отмечал важную деталь местного менталитета: «Когда дело доходит до хоккея (на самом деле до чего угодно) мои соотечественники крайне сфокусированы. Я часто говорил про ответственность, и это очень важное слово. Мы чувствуем ответственность за каждого одноклубника, играем друг за друга, а не на свою статистику. И когда я услышал от Скотта Нидермайера «расслабься, кайфуй, получай удовольствие», это было совсем не по-швейцарски». Случайно ли то, что Швейцария долгое время отправляла в НХЛ в основном защитников, а не форвардов?

Чем больше денег — тем выше уровень лиги. Местные игроки многому научились у звёздных иностранцев: одними из пионеров, конечно же, стали Вячеслав Быков и Андрей Хомутов. С годами курортную страну стали открывать для себя канадские легионеры, которые массово «понаехали» уже во время локаута-2005. Джо Торнтон вообще в Швейцарию влюбился, получил местное гражданство и с недавних пор даже помогает собирать сборную Канады на Кубке Шпенглера.

В общем-то, благодаря этому большинство местных игроков остаются в Швейцарии — уезжают реально выделяющиеся хоккеисты уровня Хишира, Тимо Майера, Кевина Фиалы и компании. При этом многие отправляются в Америку ради короткой «вахты» и возвращаются обратно: дома тоже есть прекрасные финансовые условия. Кроме того, уровень лиги повысил отток европейских легионеров из КХЛ: прекрасно знакомые нам шведско-финские лица захватили местные клубы. В Швейцарии даже расширили лимит на легионеров, подняв квоты с четырёх до шести.

При этом, как ни странно, за нынешними швейцарскими успехами может последовать некоторый спад. Местная хоккейная программа очень сильно помогла прогрессу Австрии, ребят типа Марко Росси и громко заявившего о себе на ЧМ проспекта «Монреаля» Винценца Рорера. Однако (и как это знакомо нам по России) местные жалуются, что топовые легионеры вытесняют швейцарских игроков и лишают их мест в ведущих звеньях. В топ-30 бомбардиров Национальной лиги лишь четыре швейцарца и множество фамилий, которые мы не успели забыть: Хартикайнен и Маннинен, Кубалик и Странски, Стрёмвалль и Валльмарк.

Игроки сборной Швейцарии празднуют гол Фото: MAGNUS LEJHALL/EPA/ТАСС

«Это не идёт на пользу швейцарскому хоккею. Многие ребята прибавляют, когда в 18-19 лет получают возможность регулярно играть против опытных хоккеистов. Я дебютировал уже в 17 лет, получал немного времени во второй бригаде большинства, иногда выходил в меньшинстве, и это помогало мне расти как хоккеисту. А теперь в лиге столько отличных иностранцев, столько классных игроков приезжает. Швейцарскому хоккею нужно, чтобы молодые ребята получали игровое время», — сокрушался Роман Йози год назад.

Результат? В апреле швейцарская юниорская сборная вылетела из элиты ЮЧМ, хотя уровень соревнований U20 и U18 после отстранения России и Беларуси упал сильнее, чем у взрослых. Конечно, альпийцам дважды не повезло: их группа была более сложной, чем у соперников, а раунд за выживание сократили до одной игры, где может случиться что угодно. Тем не менее после поражения от Норвегии швейцарцы впервые за 20 лет вылетели из элиты.

Средний возраст этой сборной — 28,6 года, и его тянет вверх не только железный Андрес Амбюль, который после этого ЧМ уходит на покой. В воротах пока нет альтернативы грозе Канады Леонардо Дженони, который даже в 37 лет кушает конкурентов по сборной. Йонас Хиллер год назад беспокоился: «Что будет, если ребята из НХЛ не смогут приехать на ЧМ? В клубах ведущие роли занимают иностранцы». В общем, все эти дискуссии нам знакомы до зубовного скрежета — но для страны, где живёт 9 млн человек, это намного более важно, чем для страны с населением в 146 млн.

Впрочем, титул сможет частично решить эти проблемы увеличением массовости. Со зрительским интересом в стране и так всё в порядке, как и с притоком новых лиц: большинство коренных жителей как будто выбирают хоккей на фоне того, что в футбольной сборной играют люди, в первую очередь демонстрирующие албанскую идентичность. Тем не менее таких шансов, как сегодня, у этого костяка больше может не быть.