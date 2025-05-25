Плохой год санкт-петербургского хоккея. Все команды системы СКА — без трофеев

24 мая завершился сезон в МХЛ. И завершился он так, как и полагается решающей серии — в седьмом матче. «Спартак» крупно обыграл «СКА-1946» и завоевал Кубок Харламова.

А вместе с тем подвёл черту под выступлениями команд системы СКА в нынешнем сезоне. Пожалуй, худшем в истории санкт-петербургского хоккея с момента основания КХЛ.

Неудачи начались со взрослой команды. СКА закончил регулярный чемпионат на седьмом месте в Западной конференции и на 13-м — в сводной таблице КХЛ. Этот результат стал худшим в истории санкт-петербургского клуба в Континентальной хоккейной лиге. Ранее антирекордом была 10-я строчка в общей таблице и шестая — в конференции. Правда, в том же сезоне СКА добрался до финала Запада, в котором всухую уступил серию ЦСКА.

В плей-офф-2025 команда Романа Ротенберга вылетела уже в первом раунде, потерпев поражение в противостоянии с московским «Динамо» — 2-4. Этот результат оказался для СКА худшим за 15 лет — и вместе с тем повторением клубного антирекорда в рамках КХЛ. В сезоне-2009/2010 санкт-петербургская команда уступила в первом раунде рижскому «Динамо» в четырёх матчах — 1-3. Годом ранее, в первом сезоне КХЛ, СКА также вылетел на стадии 1/8 финала. Тогда серию всухую выиграл «Спартак» — 3-0. Однако в первом случае санкт-петербургская команда заняла второе место по итогам регулярки, во втором — восьмое.

В сезоне-2023/2024 подопечные Ротенберга добрались до второго раунда, в котором проиграли «Автомобилисту» в пяти встречах (1-4). В последний раз СКА доходил до финала восемь лет назад — в сезоне-2016/2017, когда команда одолела магнитогорский «Металлург» и завоевала Кубок Гагарина.

Неудачу основы в этом году подхватил и клуб системы в ВХЛ — «СКА-Нева». Санкт-петербуржцы финишировали на седьмом месте в регулярном чемпионате и вылетели во втором раунде, проиграв «Химику» — 1-4. Год назад подопечные Николая Воеводина завершили борьбу за Кубок Харламова уже в первом раунде (а в плей-офф вышли с 15-го места). В последний раз «СКА-Нева» добирался до финала в сезоне-2017/2018. Тогда команда уступила в серии с санкт-петербургским «Динамо» — 2-4.

Единственным светлым пятном для всей системы армейцев в этом сезоне стал «СКА-1946». Команда финишировала второй в регулярном чемпионате, дошла до финала Кубка Харламова и сумела отыграться с 0-3 в серии со «Спартаком», однако в решающем матче победу одержали москвичи, причём крупную — 6:2. Стоит отметить, что в прошлом году «СКА-1946» стал чемпионом.

Матч МХК «Спартак» — «СКА-1946» Фото: Пресс-служба МХК «Спартак»

Однако вторая команда системы СКА в МХЛ «Академия СКА-Юниор» не сумела выйти в плей-офф. Санкт-петербуржцы заняли суммарное 26-е место в регулярном чемпионате.

Кроме того, отдельной неудачей стала игра сборной «Россия 25» под руководством главного тренера СКА в майском туре. Команда, состоявшая из 10 хоккеистов санкт-петербургских армейцев, в пяти матчах потерпела сразу три поражения — все от Беларуси. Особо показательной оказалась третья встреча турнира. «Россия 25» пропустила семь шайб подряд и по итогам игры повторила антирекордный результат для взрослой сборной России по количеству пропущенных голов — восемь.

Отметим, что на выступлении команд системы СКА неудачи санкт-петербургского спорта в этом году не закончились. 24 мая спустя всего пару часов после того, как «СКА-1946» проиграл в решающем матче серии Кубка Харламова, завершился сезон в Российской футбольной Премьер-Лиге. Санкт-петербургский «Зенит» впервые за семь лет не смог стать чемпионом России. Золотые медали завоевал «Краснодар». Для команды Сергея Галицкого это чемпионство стало первым в истории.

С учётом всех результатов, можно уверенно сказать, что сезон-2024/2025 стал худшим в современной истории (если брать точкой отсчёта создание КХЛ) для всей системы СКА. Ни один из клубов не сумел завоевать трофей, лучший результат показала молодёжка, а основная команда и вовсе провела антирекордные чемпионат и плей-офф.

Кажется, в «Зените» уже сделали выводы и назначили ответственным председателя правительства Александра Медведева, который, как сообщают СМИ, покинет клуб. Интересно, кого сделают главным виновником провалов СКА и последуют ли вообще какие-либо изменения?