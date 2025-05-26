«Я бы подрался с Комтуа, но такие не дерутся». Легенда «Ак Барса» начинает тренерский путь

С кем у вас в первую очередь ассоциируется «Ак Барс» золотой эпохи второй половины нулевых? Понятное дело – с Алексеем Морозовым, Данисом Зариповым, Ильёй Никулиным. Наверняка вспомните и Алексея Терещенко с Евгением Медведевым. Однако был и игрок, который не забивал голы десятками, но без которого те победы трудно представить – Александр Степанов.

Стёпа-татарин, как с любовью называли хоккеиста болельщики, являлся душой и сердцем той команды Зинэтулы Билялетдинова. Нападающий силового плана был полезен везде — и в большинстве, и в меньшинстве, и в атаке, и в защите. Сердца фанатов он покорил своей бескомпромиссной волей к победе и стремлением постоять за себя, партнёров по команде и клуб. Тафгаем его не назвать, но с десяток ярких драк вы точно найдёте на просторах интернета – терпеть неуважение к себе и товарищам Степанов не стал бы никогда.

Теперь эти качества Александр Александрович проявляет уже в новой роли – тренерской. Сразу после завершения карьеры Степанов начал работать ассистентом в «Динамо» — сначала в МХЛ, затем и в КХЛ в штабе Владимира Воробьёва. После чего начал самостоятельный тренерский путь, с 2021 по 2023 год возглавлял МХК «Крылья Советов», а два последних сезона работает в «Барсе», фарм-клубе «Ак Барса» в ВХЛ.

В большом интервью «Чемпионату» Степанов рассказал, как и чём живёт система главного клуба Татарстана, в чём специфика различных лиг, поделился мнением о прошедшем сезоне первой команды и даже вспомнил юные годы Александра Овечкина, с которым ему довелось поиграть вместе в «Динамо» в середине нулевых.

Александр Степанов Фото: ak-bars.ru

«Билялетдинов – мой наставник по жизни. Всегда советуюсь с ним, если возникают вопросы»

– Как оцените прошедший сезон для «Барса»?

– На четвёрку с плюсом. В этом году команда стала намного сильнее. Ребята, такие как Расим Шакиров и Тимофей Жулин, установили рекорд результативности для клуба. Шакиров, Даниил Четвериков и Равиль Якупов неплохо сейчас играют в чемпионате 3х3. Сезон провели неплохой, глобальных спадов у нас не было, чтобы проигрывать матчи сериями. Обычно чередовали победы с поражениями, немножко стабильности не хватило. Глубины состава не было, не хватало центральных – всего два чистых центра, приходилось крайних ставить в центр.

Но прогресс виден, по сравнению с прошлым сезоном и побед больше было, и с сильными командами хорошо играли, многих обыграли, тот же «Химик», который сейчас в финале, победили дважды. Ребята выросли, Радэль Замалтдинов выходил с первой командой, Жулин дорос до роли лидера в ВХЛ. Свои воспитанники играют, развиваются, все, на кого рассчитывали, выстрелили, выросли в хоккейном плане. Команда хорошая собралась, ещё пара матчей – и могли рассчитывать даже на плей-офф.

Немножко с вратарской позицией не повезло, были сложности. Двух вратарей отдавали в первую команду, когда там были проблемы. Перед дедлайном одного вратаря ещё отдали в Альметьевск, а у нас у Арефьева случилась травма, он выбыл на полтора месяца. В результате вратарская линия ослабла, всё это вместе сложилось, и двух матчей нам не хватило как раз до попадания в плей-офф.

Тимофей Жулин Фото: ak-bars.ru

Надо ещё отметить, насколько сильным стал чемпионат в этом году, высокая конкуренция. 10 команд до последнего боролись за плей-офф, всё решалось плюс-минус в две игры, мы тоже боролись до последнего.

– Основная задача, которая перед вами ставилась, – спортивная или всё-таки подготовка ближайшего резерва для первой команды?

– Были и сугубо спортивные задачи. Сочетать развитие и спортивный результат тяжело, но мы стараемся, делаем то, что можем. Я сам по себе такой человек, что проигрывать не люблю. Не умею. Вот и ребят стараюсь настраивать в таком ключе на каждый матч.

К сожалению, молодых парней не всегда хватает на весь сезон, сбиваемся на эмоции. У нас как получалось – мы с сильными командами играли хорошо, обыгрывали их, а слабым проигрывали. Проиграли всем, кто ниже нас – Самаре, Пензе, «Олимпии». Этих очков нам в итоге и не хватило.

– Это был вопрос мотивации?

– В том числе. У нас такая команда, что суперзвёзд никаких нет. Нам нужно играть системно, правильно выполнять игровое задание, подходить в нужных физических кондициях, только тогда можем кого-то обыграть. А когда немножко расслабимся, сразу рисунок игры меняется, и результат – поражения.

Александр Степанов Фото: ak-bars.ru

– Вы синхронизируете свои тренировочные планы и видение игры со штабом Анвара Гатиятулина?

– Постоянно общаемся. Я знаю, какие ставит задачи Анвар Рафаилович, как он видит хоккей. У нас есть определённые моменты, по которым мы общаемся, он постоянно про игроков спрашивает, я ему говорю, кто в каком состоянии. Команда у нас действует в атакующем ключе, мы не играем в обороне, не откатываемся.

Задачи преследуем одинаковые, игроки, которые от меня уходили в первую команду, там показывали себя здорово. Сразу вливались в коллектив, проблем не было.

– Зинэтула Хайдярович вникает в жизнь «Барса»?

– Начнём с того, что Билялетдинов – мой наставник по жизни. Я всю жизнь практически с ним работаю, поэтому созваниваемся, советуюсь, если возникают какие-то вопросы. Он всегда готов мне помочь, подсказать, общаемся по ситуации. При этом понимаю, что у него фокус внимания всё-таки в сторону первой команды больше направлен.

Контакт есть, не теряемся. Мы много времени провели вместе, к тому же он большой профессионал, мнение одного из лучших специалистов в стране лишним точно не будет. Свои мысли – это одно. А человек, который столько всего выиграл – это другое.

Александр Степанов с Зинэтулой Билялетдиновым Фото: ak-bars.ru

«Вызов в «Ак Барс» был звёздным часом Арефьева – нужно было потом его «встряхнуть»

– Кем вы довольны из тех, кто играл и в первой команде, и в «Барсе», а кто не особо себя, на ваш взгляд, показал?

– Много ребят прошло через команды системы, это стимул и для ребят. Они увидели уровень первой команды, быт, как готовятся, как живут. Стимул для роста, они все стремятся в КХЛ, это естественно. Чтобы никого не обижать, отмечу тех, кто мне точно понравился.

Равиль Якупов понравился, Расим Шакиров, Даниил Четвериков. И Тимофей Жулин – прежде всего отмечу этих ребят. У них есть явная перспектива закрепиться в первой команде, говорили об этом и с Анваром Рафаиловичем. Мы постоянно с ним на связи, он про всех знает.

– Максим Арефьев впечатлил после вызова в КХЛ – вытащил едва ли не в одиночку выездной матч с ЦСКА, одержал две победы. При этом в ВХЛ у него были сложности. Что скажете по его сезону?

– Вызов в «Ак Барс» был звёздным часом для Максима. Он и засветился, и сыграл хорошо. Для этого и нужна вторая команда, четыре очка для первой команды лишними не будут, результат в том числе и нашей общей работы.

При этом важны мотивация, настрой. Он парень такой, в целом уверен в себе, но, возможно, даже самоуверенный. Иногда какой-то недонастрой случался, а наша лига омолодилась, уровень в целом неплохой. И в ВХЛ надо также настраиваться на каждый матч, как на последний, а если ты выходишь немного не с теми мыслями, особенно будучи вратарём, сразу возникают у команды проблемы.

– Ваша критика Арефьева, в том числе через медиаресурсы, это был психологический, педагогический приём?

– Его нужно было встряхнуть. После удачных матчей за первую команду Макс начал думать немного не о том. А мы для этого и работаем, чтобы спускать с неба молодых ребят.

Главное, чтобы они продолжали работать, а не так, чтобы сыграть хорошо одну-две игры, и всё. Показывать стабильно высокий уровень. Чтобы на тебя могли надеяться. Моя задача – дать ребятам то, что они могут. Они умеют играть правильно, важно, чтобы они росли и вышли на следующую ступень в своём развитии, не останавливались.

Максим Арефьев Фото: ak-bars.ru

– «Ак Барс» – редкий клуб с двумя командами в ВХЛ. При этом внутри системы «Нефтяник» стоит рангом выше?

– Это главная команда нашей системы в ВХЛ, детище «Татнефти», Альметьевск – важнейший город для основного спонсора, эту команду всегда будут оберегать, следить за ней. Лучшие силы там, но и мы стараемся. В этом году даже обошли их в турнирной таблице, хотя если смотреть по составу – в целом они, как правило, посильнее. У нас молодая команда, в то время как там уже взрослые, опытные спортсмены, те, кто по каким-то причинам не смог закрепиться в КХЛ, но это в любом случае мастера. Матёрые ребята.

– С каким настроем выходите на матчи с Альметьевском?

– Молодые ребята, которые хотят играть в «Ак Барсе» и в том же «Нефтянике», естественно, выходят на очные встречи с особым настроем. Это наше внутреннее дерби, молодёжь хочет доказать, что готова к чему-то большему, в Альметьевске и зарплаты совсем другие, и спортивные задачи выше. Все хотят бороться за лучшее.

Направляю этот порыв в правильное русло, это для нас мотивация, здорово, что в системе есть два клуба в ВХЛ, получается планомерное развитие ребят. Показал, что ты готов, что уже вырос – можешь поиграть за Альметьевск. Для меня как для тренера это порой проблема, но в общем для системы это плюс. Первый сезон показательным был, когда у меня всех ребят забрали и «Ак Барс» в первом раунде вылетел, всех собрали в «Нефтянике», и команда дошла до титула.

– Матчи с «Нефтяником» проходят «кость в кость», никто никого не жалеет в этих играх?

– Даже таких разговоров нет, чтобы поаккуратнее сыграть, тем более очки как-то делить. А то иногда спрашивают, но сами видите – ни одного очка не поделил за два года. Для моих эти матчи – мотивация доказать, чего они стоят, и попасть в тот же Альметьевск.

«Если контракт допускает отправку Галимова в ВХЛ – почему нет? Пусть помогает системе»

– Какой у вас тренерский стиль? Помним вас как бескомпромиссного на площадке хоккеиста, но как вы ведёте себя на тренерском мостике? Как характеризуете себя?

– Жизнь учит, что порядок бьёт класс. При этом не скажу, что я тренер оборонительного типа, если кто-то думает так. Команда неплохо играла в атаке, забивала. У нас была довольно активная и агрессивная манера игры. Стараемся действовать плотно и агрессивно в обороне, активно по всей площадке.

– Вы работали сначала ассистентом в молодёжной команде московского «Динамо», потом перешли на эту же должность, но уже в первой команде «Динамо». Затем возглавили «Крылья Советов» в МХЛ, сейчас работаете в «Барсе» в ВХЛ. Если говорить о поступательном движении, следующий шаг – возглавить команду КХЛ?

– Разумеется, есть такая задача, я приехал в Казань, чтобы развиваться как тренер. Для этого и в молодёжную команду «Крылья Советов» заходил, чтобы ощутить, что такое быть главным. И здесь я не просто тренирую, стою на лавке – приехал за задачами: как командными, так и личными. Хочется расти, идти наверх, конечно, мечта стать главным тренером в КХЛ есть, я иду к ней, стремлюсь, это моя основная мотивация.

– В идеале – возглавить «Ак Барс»? Практически родная для вас команда.

– Точно родная, я столько лет здесь провёл, столько побед. Супруга у меня из этого города, двое детей родились в Казани. Два Кубка Гагарина, чемпионы России, Евролига, Континентальный Кубок… Много всего было. После «Динамо» точно вторая родина, важная школа жизни. Работать в системе «Ак Барса» для меня и честь, и удовольствие.

Александр Степанов в тренерском штабе Владимира Воробьёва в «Динамо» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Выбирая между постом ассистента в КХЛ и главным тренером в МХЛ, вы выбрали второе. Почему?

– У главного тренера больше работы, больше ответственности. У меня было предложение уехать с Владимиром Воробьёвым в Хабаровск, меня звали, но я принял решение, что надо как-то самому уже расти, развиваться. Вот и поехал в «Крылья Советов».

– В чём различия между ВХЛ и МХЛ в плане тренерской работы? На что обратите внимание?

– В ВХЛ есть большие, серьёзные команды, в составе которых ребята с большим опытом игры в КХЛ. Или даже те, кто в КХЛ не попал, но играет всё равно на очень высоком уровне. И молодым в этой лиге тяжело. Кому-то надо создать два момента, чтобы забить гол, нам – почти 10. Некоторые ребята и физически посильнее, повыносливее. Игра в этих тонкостях и решается.

– В финале играют «Химик» и «Торпедо-Горький», и первые пятёрки команд собраны из «Спартака» и «Торпедо» из КХЛ, особенно в случае с Нижним Новгородом. Насколько это правильная и честная тактика?

– У нас была та же самая история, когда собрали в прошлом году чемпионский «Нефтяник». В этом нет ничего плохого, так работает система, все переходят с одного уровня на другой, кого-то подняли, опустили. Понятно, что самостоятельные команды, такие как «Югра» или новокузнецкий «Металлург», будут недовольны, но у них есть свои возможности, большой бюджет, можно набрать себе игроков и быть уверенными, что они сыграют за вас весь сезон, никуда не исчезнут.

А нам приходится лавировать, однако результат – это развитие хоккеистов. Ребята получают важный опыт кубковых матчей, в отличие от КХЛ, скорости в ВХЛ поменьше, но уровень высокий. И после матчей плей-офф в ВХЛ заходить в КХЛ им куда проще. Это видно по тому же Замалтдинову, он практически сразу влился в основу «Ак Барса», зацепился за свой шанс и провёл отличный дебютный сезон, свою роль сыграл и в плей-офф.

Радэль Замалтдинов Фото: ak-bars.ru

– Игра в ВХЛ для молодых ребят полезнее, чем игра в МХЛ?

– На мой взгляд, да, того же Жулина сравнить – когда его спускали в молодёжную команду, он там себя уже как король практически чувствовал, мог обыграть целую пятёрку, от своих ворот напрямик до чужих пройти. У себя в «Барсе» я ему запрещал это делать, в Высшей лиге такие фокусы не проходят, а в МХЛ – вполне.

Там и скорости другие, и в соперниках молодые ребята, слабее и физически, и технически. Для них Высшая лига – это хорошая средняя ступень между МХЛ и КХЛ. Лучше они поиграют в «вышке» с командами, максимально близкими к КХЛ, чем со своими ровесниками и теми, кто помладше. Так ты только деградировать начинаешь постепенно, а у нас уровень не теряешь, можно спокойно в КХЛ потом заходить.

– Спортивной несправедливости в усилении фарм-клубов игроками из основной команды нет?

– Это допустимо регламентом и нормально. Если всё прописано в контракте, почему нет?

– «Ак Барс» теоретически мог отправлять даже Артёма Галимова, у которого был двусторонний контракт. Но это, наверное, было бы перебором?

– Если контракт допускал подобный момент, почему нет? Я не вижу в этом ничего особенного. Пусть помогает выиграть команде из своей системы. Все этим пользуются. Галимов — такой же игрок, как и все, если нужно – и он может в ВХЛ сыграть.

Артём Галимов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Никогда не любил таких, как Комтуа. Хочешь разобраться – лучше честно сбросить перчатки»

– Чего, на ваш взгляд, не хватило в плей-офф «Ак Барсу»? Ваша команда уже не играла, наверняка была возможность внимательно изучить матчи с «Динамо».

– Немножко будто бы не хватило спортивной злости и характера.

– Возможно, команде не хватало игрока вашего плана? Подобную роль, есть ощущение, долго тянул на себе Артём Лукоянов, сейчас позиция вакантна.

– Почему же, есть Никита Дыняк, он вполне себе играет в моей стилистике. На мой взгляд, ему можно и больше шансов давать в некоторых моментах. Не хватило скорее полезных действий от первых троек, настырности, результативности. Хоть и говорят, что плей-офф выигрывают третьи звенья, от лидеров всегда ждёшь голов.

И на ворота мало лезли, по-моему. Можно посмотреть, какие голы забивал «Локомотив» во втором финальном матче с «Трактором». Радулов на пятак – гол. Добивание с пятака – гол. Все голы были практически с добивания, простые броски уже не проходят на высоких стадиях, нужно «копать». Если не идёт в открытую, искать трудовые, рабочие голы.

Максим Комтуа Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– Как вы оцените игру Максима Комтуа? Как бы вы действовали против него, будучи хоккеистом?

– Надо было в ответ что-то ему сказать, показать, успокоить его. Он для своей команды молодец, провоцировал и забивал важные голы. Похож чем-то на Лео Комарова. Такого же плана игрок, задеть кого-то эмоционально, поговорить, Радулов также действовал моментами, в похожем стиле. Комтуа справился со своей задачей, забил больше всех, команду соперника разозлил.

– Вы бы подрались с Комтуа?

– А почему бы и нет? Но мне кажется, что он сам бы не стал драться. Он скорее исподтишка что-то сделает. Такие товарищи не дерутся.

– Вам не очень импонируют такие игроки?

– Таких никогда не любил. Если хочешь разобраться, то лучше по-честному сбросить перчатки и подраться. Я и сам так играл, все это знают, никогда не боялся. А есть те, кто хитростью исподтишка. Но, опять же, у него была своя роль, он с ней справился. Его команда прошла дальше. И не только заводил же, он и голов больше всех забил.

– Есть ощущение, что драки постепенно уходят из хоккея, лиги против них. Как вы относитесь к этой тенденции?

– Я бы не сказал, что драки изживают себя. Команды защищают друг друга, смотришь когда НХЛ, если есть какой-то силовой приём не очень чистый, сразу идут защищать своего, бегут драться. Друг за друга стоят. Нет каких-то постановочных драк, специализированных тафгаев, как это было раньше, когда всё красиво на публику, такого нет. А вот мелкие стычки, потасовки есть всегда, лидеров охраняют, просто так никого не ударишь.

– То есть драки становятся методом защиты своих лидеров, а не как в былые годы, когда из них устраивали шоу?

– Защищают лучших бомбардиров, своего вратаря. Но это всё обычные игроки дерутся, выясняют отношения между собой. Не так чтобы специально обученные люди, боксёры, которые даже на коньках стоять не могут.

Джереми Яблонски из «Витязя» и Дарси Веро из ЦСКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Лучший пример – «Витязь» в первые годы существования КХЛ.

– Эти тафгаи «Витязя» даже на коньках кататься нормально не могли. Дрались хорошо, но играть не умели. А как играть против такой команды – непонятно, у соперника нет в ответ пятёрки тафгаев, есть пара крепких товарищей, которые могут держать удар, а остальных эти боксёры просто били, избивали фактически.

Это уже цирк был, и такого, к счастью, больше нет. Это и не нужно. Люди приходят не на бокс, а на хоккей посмотреть. Какие-то естественные стычки, силовая борьба – это нормально. А постановочные драки, когда их по 10 в одном матче, кому это нужно? Это не хоккей.

«Овечкин уже в 16 лет был крепким, сформированным, всё было при нём»

– Кто вас впечатляет в плей-офф НХЛ? За кого переживаете?

– Болел за «Вашингтон», там всё-таки мой друг Саша Овечкин играет. За кем дальше следить, пока не знаю. «Каролина» – молодцы, выбили легко одного из лидеров регулярного чемпионата, наш казанский воспитанник Андрей Свечников здорово смотрелся, решающие голы забивал. Но против «Флориды» собраться не удалось.

– Овечкина поздравляли с рекордной шайбой? На связи с ним были?

– Поздравлял, разумеется, общаемся, созваниваемся периодически. Историческое достижение, легендарное, что угодно можно говорить про него, однако я не представляю, когда и как может родиться на свете ещё один такой человек, который забросит столько шайб. Очень давно его знаю, вместе играли, вместе росли.

Я немного постарше, но уже с первых лет в старшей команде «Динамо» было видно, как он здорово чувствует момент, всегда находит нужную позицию для голов. Всегда на острие. Это его стихия, здорово, что наш русский парень возглавил общую таблицу снайперов. Там, если посмотреть верхушку списка, одни только канадцы, пара американцев, чех Ягр – и вот теперь над ними всеми наш Овечкин. Это большое достижение для всей страны.

Александр Степанов и Александр Овечкин во время прощального матча Даниса Зарипова в Казани Фото: ak-bars.ru

– Уже в ранние годы в «Динамо» было ощущение, что перед вами будущая суперзвезда хоккея?

– Как только пришёл мальчишкой в 16 лет, казалось бы, возраст юный совсем, но уже крепкий, сформированный, всё было при нём. Фанател от хоккея, мог целый день тренироваться, бросать. Мы жили тогда все на базе, у нас было по четыре тренировки в день. Катались, бросали, чего только ни делали. Работали на полную.

– У Овечкина теперь остаётся 42 шайбы до Уэйна Гретцки, если считать все голы с учётом плей-офф. Сможет ли Александр побить и это достижение и хватит ли ему одного сезона?

– Почему бы и нет, я в это верю. Все думали, что в этом сезоне будет спад, спорили, выбьет хотя бы 20 или нет. А он, видите, сколько назабивал, несмотря на травму, один из лучших результатов во всей лиге выдал.

– Чего не хватило «Вашингтону» в плей-офф? Отдали все силы в регулярном чемпионате?

– В регулярке они действовали гораздо увереннее. Матчи я практически не смотрел, всё-таки ночное время, а у нас ещё и тренировки идут. Поэтому скорее хайлайты видел.

Но было в любом случае ощущение, что в игре не хватило какой-то мобильности, уверенности в себе. Непонятные потери, к тому же вратарь не самые обязательные шайбы пропускал. От него не было уверенности, а когда нет уверенности во вратаре, команде тяжело и в атаке действовать, нет раскованности.

– Внимательно следите за плей-офф НХЛ? Есть ощущение, что «Каролина» и «Локомотив» играют в схожей стилистике.

– Есть похожие черты, более прямолинейная команда, скорее от обороны действует. Но «Вашингтон» много ошибался и во многом проиграл сам себе.

– Кто больше всего впечатлил в розыгрыше Кубка Гагарина?

– Московское «Динамо» показало существенный прогресс, Уфа понравилась, у них осталась практически одна пятёрка, а все сражались до последнего, бились до конца. «Трактор» понравился, Омск с середины сезона преобразился с приходом Ги Буше. И «Локомотив» – молодцы, держат уровень, второй год подряд вышли в финал, на этот раз победили. Вообще, по началу я видел фаворитом Челябинск, у них побольше опыта, мастерства, но «Локомотив» показал, что с их стилем тяжело бороться.

– Чемпионат мира смотрели или вообще было не до него?

– И без ЧМ много хоккея. Не очень интересно, много команд непонятных, которых раньше никогда там не было. За Канадой интересно последить, посмотреть, как мастера играют, считал её вместе со Швецией главным фаворитом, интересные составы привезли. Кросби приехал, почти в каждой игре забивал. Он патриотичный парень, всегда старается играть за сборную, когда есть возможность. У Чехии неплохая команда, есть мастера. Но результат фавориты показать не смогли.

– Насколько в принципе интересно следить за международными соревнованиями без участия сборной России?

– Не очень интересно, тем более у нас продлился свой сезон, и НХЛ играет, ещё и чемпионат мира, целый день хоккей идёт, где столько времени найти? Интерес появился разве что со стадии четвертьфиналов, полуфиналов. Смотрел финал.

– Перед Олимпиадой всё-таки надеемся на чудо и допуск сборной России?

– Надеемся, что не будет тех причин, из-за которых нас не допускают сейчас, что всё успокоится. И что будем спокойно играть в хоккей. Сами видите, что и рейтинги падают, и зрителей нет. На матчи России с Беларусью людей больше ходит, а раньше, бывало, билетов не достать. Интерес падает.

– Игры сборной России в рамках суперсерии с Беларусью, к слову, удалось посмотреть?

– Отрывками смотрел. Надо отметить прогресс Беларуси, видно, что старается команда, с характером. И мастерство у них есть, работают, все на результат. Обидно, что их нет на ЧМ, как по мне — сейчас сильнейшая команда с постсоветского пространства, сильнее той же Латвии. Могли и за медали побороться с такой игрой.

– Говоря о том, что в «Барсе» до сих пор продолжаются тренировки, в чём их смысл? Отработка контрактов?

– По контракту мы все работаем, тренируемся. Но в этом есть и прямая практическая цель, у нас же ребята молодые в основном, с «Ирбиса» к тому же подтянули ребят. Посмотрели, кто есть кто, провели всех по системе, прицеливались на следующий сезон. Работа продолжается. Молодёжь пусть тренируется, опытных ребят, первую команду не нужно, конечно, тревожить, их отпустили, отдыхают. А для молодых два месяца отпуска – это нормально, больше не стоит.