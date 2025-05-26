Впервые за 65 лет! Сборная США — чемпион мира по хоккею!

Перед этим финалом у США было важное преимущество, о котором мало говорилось. После введения плей-офф в 1992-м ИИХФ в 90-х часто экспериментировала с форматами, но долгое время финалисты получали день отдыха после полуфиналов. Однако в 2012-м, когда появилась современная пулька с двумя восьмёрками и четвертьфиналами в один день, это правило отменили.

Результат? Дневной полуфинал принял почти критическое значение. 10 из 12 ЧМ по нынешней формуле выиграли те команды, которые получили четыре лишних часа на восстановление — такое соотношение не спишешь на класс сборных. Нарушили закономерность только канадцы (2016) и шведы (2017). Для США, с учётом их преимущества в скорости над остальными, это было особенно важно.

Первые смены прошли скорее в стиле шорт-трека: хорошие скорости, движение, но при этом без угроз воротам. Первый серьёзный момент создало самое скромное по статусу звено сборной США: ролевик «Ванкувера» Дрю О’Коннор после отличного паса партнёра из-за ворот очутился на пятаке перед открытым Леонардо Дженони, однако швейцарский голкипер сыграл надёжно. Швейцарцы вскоре получили первое большинство — обошлось без моментов, зато по броскам альпийцы вырвались вперёд.

Команда Патрика Фишера лучше играла в средней зоне, стараясь нивелировать преимущество американцев в скорости и в прессинге. Если бы не ненужное удаление в чужой зоне, швейцарцы вряд ли бы позволили что-то создать — а так спецбригада Штатов перед самым перерывом заставила понервничать болельщиков. Однако Дженони, который не раз обыгрывал канадские сборные, спокойно справился с опасными моментами, которые создавали молодые американцы.

США могли открывать счёт в середине периода: молодой технарь Фрэнк Назар перехватил шайбу после броска швейцарского защитника и убегал «в ноль». Назар (кстати, лучший бомбардир американской сборной на данный момент) остался на льду и готовился бросать, однако штаб американцев выбрал для броска Коннора Гарланда. Форвард «Ванкувера» сыграл довольно бесхитростно, но ведь и в сезоне у него была лишь одна реализованная попытка из четырёх.

В целом второй период почти полностью остался за командой Райана Варсофски. Дальняя скамейка, лучшая физическая готовность и активные подключения защитников — все эти факторы явно сыграли свою роль, швейцарцев поддавили к воротам. Не раз и не два альпийцев запирали с помощью наложений, однако великолепный Дженони подтаскивал партнёров даже в те моменты, когда у кого-то из полевых ломалась клюшка. За 20 минут Леонардо отразил 17 бросков и явно добавил себе голосов в номинации лучшему вратарю ЧМ. Дедлайн для голосования по символической сборной — как раз второй перерыв финала.

В третьем периоде игровая активность стала пониже. Швейцарцы вообще позиционно практически не атаковали и не так много бросали, хотя иногда огрызались неплохими атаками с ходу — кажется, усталость начинала сказываться. Однако и американцы, явно ощущая риск, снизили напор и предпочитали принимать более безопасные решения. В какой-то момент это стало напоминать то ли концовку седьмой игры при равном счёте, то ли прошлогодний финал, где шайб не было до середины третьего периода.

У американцев стали появляться возможности закончить всё в основное время. Сначала капитан и лидер США Клейтон Келлер сам создал себе момент, но Дженони отразил бросок плечом, а швейцарский защитник надёжно сыграл на пятаке. Потом из-за неаккуратной игры высоко поднятой клюшкой Яниса Мозера швейцарцы остались в меньшинстве, однако «звёздно-полосатые» провели две минуты удивительно осторожно. После этого удаления овертайм фактически стартовал официально — и команды относительно спокойно (если не считать пары стычек) докатали последние минуты.

0:0 в основное время финалов ЧМ не случалось с 1998-го. Более того, тогда Финляндия и Швеция играли два матча, и за 120 минут команды забили лишь раз. Кроме того, это был третий овертайм в финале после перевода в формат «3 на 3»: в 2021-м и 2022-м оба победных гола забили на 67-й минуте. Осторожный настрой швейцарцев был заметен уже по тому, что они на 15-й отправили шайбу впроброс. Однако осторожность не помогла: первая же серьёзная контратака американцев привела к тому, что обладающий великолепным броском Тейдж Томпсон успешно бросил из-под защитника.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Швейцария в очередной раз осталась в полушаге от титула — но в двух финалах подряд альпийцы не забили ни разу. Ну а США продолжают тренд на победы тех, кто не делал этого очень давно: и «Локомотива», и «Тоттенхэма», и «Краснодара», и даже «Лулео» с «КалПой» в чемпионатах Швеции и Финляндии. У американцев не было побед на взрослом уровне после Кубка мира 1996-го, последний ЧМ они выигрывали в 1960-м, когда он был совмещён с Олимпиадой. Правда, победители предолимпийских ЧМ саму Олимпиаду не выигрывают давненько, с 1987-го.